TORONTO, le 24 févr. 2021 /CNW Telbec/ - L'Université de l'Ontario français (UOF) est heureuse d'annoncer l'enrichissement de sa communauté universitaire avec l'arrivée de quatre nouveaux professeurs parmi ses rangs : les Drs Hela Zahar, Paulin Mulatris, Stéphane Roche et Léandro Vergara-Camus. Chacun d'entre eux agira à titre de responsable pour l'un des pôles d'études et de recherches reliés aux quatre premiers baccalauréats spécialisés approuvés en octobre dernier par le ministre des Collèges et Universités.

« Nous sommes ravis d'accueillir ces chercheurs et praticiens de haut niveau pour venir consolider le corps professoral de l'UOF », a déclaré Edith Dumont, co-rectrice par intérim et vice-rectrice, aux partenariats, aux collectivités et aux relations internationales de l'UOF. « Issus de divers milieux, ils ont chacun leur propre expérience universitaire en milieu francophone au Canada ce qui démontre l'importance de créer des liens et des partenariats entre institutions afin de permettre l'accès à l'enseignement supérieur en français. Leur parcours leur permettra aussi de faire rayonner l'UOF au Canada et dans le monde auprès de tous les francophones et francophiles. »

« Les pôles d'études et de recherches constituent le cœur académique de l'Université de l'Ontario français. C'est là que les divers membres du corps professoral se retrouveront pour concevoir et mettre en œuvre les programmes d'études et de recherches de l'établissement. L'arrivée des quatre responsables donnera un élan à nos activités en vue de la rentrée de septembre 2021 », a mentionné Denis Berthiaume, PhD., co-recteur par intérim et vice-recteur aux études et à la recherche de l'UOF.

Dr Hela Zahar - Professeure et Responsable du Pôle d'Études et de Recherches en Cultures numériques

Auparavant professeure à l'Institut supérieur des arts multimédias de l'Université de Tunis et récemment directrice du Pôle lavallois d'enseignement supérieur en arts numériques et économie créative, Dr Zahar est titulaire de deux doctorats, l'un en cinéma de l'Université de Tunis/Paris III Sorbonne Nouvelle et l'autre en études urbaines de l'Institut national de la recherche scientifique (INRS). Ses recherches portent sur la mise en visibilité, les modes d'innovation et les enjeux de communication dans l'émergence des scènes culturelles numériques.

Le baccalauréat spécialisé en études des cultures numériques explore les liens entre les cultures et les technologies d'aujourd'hui. Il aborde la créativité, les modes d'innovation et les enjeux de l'ère numérique. Il s'adresse aux personnes créatrices ou entrepreneures qui s'intéressent aux nouvelles technologies.

Dr Paulin Mulatris - Professeur et Responsable du Pôle d'Études et de Recherches en Pluralité humaine

Le Dr Mulatris était auparavant professeur titulaire et vice-doyen principal et aux études, directeur du Groupe de recherche sur l'inter/transculturalité et l'immigration (GRITI) au Campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta à Edmonton. Il possède une formation pluridisciplinaire en philosophie, théologie, sciences sociales et économiques ainsi qu'en leadership dans le domaine universitaire. Il s'intéresse de près à toutes les questions qui touchent la francophonie en contexte minoritaire.

Le baccalauréat spécialisé en études de la pluralité humaine explore l'humain et ses diverses dimensions sociales. Il se concentre sur les défis et les processus de changement qui marquent les sociétés contemporaines, par exemple la migration, les relations interculturelles, l'exclusion sociale, le racisme, les genres et les sexualités.

Dr Stéphane Roche - Professeur et Responsable du Pôle d'Études et de Recherches en Environnements urbains

Auparavant professeur titulaire de sciences géomatiques à l'Université Laval, à Québec, le Dr Roche est ingénieur et géographe. Il s'intéresse à la complexité des modes d'organisation spatiale des sociétés humaines et les enjeux soulevés par la transition numérique dans les écosystèmes urbains anthropocènes.

Le baccalauréat spécialisé en études des environnements urbains étudie la ville sous toutes ses facettes sociales et environnementales. On y développe des connaissances et des compétences pour participer au design, à la planification et à la gestion des villes dans une perspective de développement durable et juste.

Dr Leandro Vergara-Camus - Professeur et Responsable du Pôle d'Études et de Recherches en Économie et innovation sociale

Auparavant professeur de développement international à la School of Oriental and African Studies de l'Université de Londres, le Dr Vergara-Camus est politologue et détient notamment un doctorat de l'Université York à Toronto. Il s'intéresse entre autres à l'économie politique du développement, les approches critiques du changement social, le développement durable, la mondialisation de l'agriculture et le développement alternatif.

Le baccalauréat spécialisé en études de l'économie et de l'innovation sociale étudie le lien entre l'économie et le changement social. On y développe des connaissances et des compétences relatives à l'entreprenariat, la gestion des organisations et des ressources humaines, la responsabilité sociétale, le développement éthique et l'économie sociale. Il s'adresse aux personnes qui veulent contribuer à l'innovation économique et sociale.

Université à taille humaine et approche personnalisée

À quelques mois de son ouverture officielle en septembre, l'UOF poursuit son travail sans relâche afin de se faire connaitre et de promouvoir la qualité de ses programmes. Université à taille humaine, l'UOF propose une approche personnalisée et des professeurs dédiés et engagés dans la réussite de leurs étudiants. Les programmes d'études de l'UOF combinent l'enseignement en classe (si la situation sanitaire le permet) et à distance, ainsi que divers stages et projets intégrateurs. Grâce à une approche pédagogique innovante axée sur l'apprentissage, l'expérience et la découverte, ces programmes visent à faciliter l'insertion socio-professionnelle dans des domaines en émergence.

À propos de l'Université de l'Ontario français

L'Université de l'Ontario français est un établissement innovant axé sur la création et la mobilisation des connaissances en français. L'excellence, la pluralité, l'inclusion et la collaboration guident l'UOF dans toutes ses activités. Elle préconise des démarches d'apprentissage et de recherche faisant appel à diverses disciplines, fondées sur la découverte, la collaboration et l'expérience. Gouvernée par et pour les francophones de l'Ontario, elle offre une éducation résolument connectée sur le monde favorisant un exercice écoresponsable de la citoyenneté.

