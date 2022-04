L'Acura Integra 2023 propose également un essai sans frais d'un an aux services AcuraLink MC , incluant les forfaits Sécurité et Fonctions à distance. Plus d'information concernant AcuraLink MC est disponible ici .

Caractéristiques principales :

Modèle haut de gamme à carrosserie 5 portes de type liftback, calandre pentagonale diamantée sans cadre de nouvelle conception et logo Integra estampé à l'avant et à l'arrière

Tout premier véhicule Integra avec moteur VTEC MD de 1,5 litre turbocompressé installé en usine, produisant 200 chevaux (à 6 000 tr/min, SAE nette) et un couple de 192 lb-pi (entre 1 800 et 5 000 tr/min, SAE nette)

de 1,5 litre turbocompressé installé en usine, produisant 200 chevaux (à 6 000 tr/min, SAE nette) et un couple de 192 lb-pi (entre 1 5 000 tr/min, SAE nette) Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, exclusive au segment, pour des passages de rapports précis et une expérience de conduite exaltante (livrable avec l'ensemble Elite A-Spec MD )

) Suspension à réglages sport favorisant le plaisir de conduire l'Integra, système de suspension adaptative livrable assurant un contrôle encore plus précis des réglages des amortisseurs (livrable avec l'ensemble Elite A-Spec MD )

) Système dynamique intégré incluant les modes de conduite Sport, Confort et Normal, de même que le mode Personnalisé permettant d'optimiser la configuration (livrable avec l'ensemble Elite A-Spec MD )

) Conception d'habitacle sportif et personnalisé axée sur le conducteur, matériaux de première qualité avec grande attention aux détails et grandes surfaces vitrées assurant une visibilité exceptionnelle vers l'extérieur

L'Integra offre un dégagement pour les jambes à l'arrière et un espace utilitaire en tête de la catégorie

Écran de 10,2 pouces à instrumentation entièrement numérique Acura Precision Cockpit MC offert de série, affichage tête haute livrable avec contenu sélectionnable par l'utilisateur (livrable avec l'ensemble Elite A-Spec MD )

offert de série, affichage tête haute livrable avec contenu sélectionnable par l'utilisateur (livrable avec l'ensemble Elite A-Spec ) Caractéristiques livrables incluant l'écran tactile numérique de 9 pouces avec intégration sans fil d'Apple CarPlay MD et d'Android Auto MC , recharge sans fil Qi pour appareils compatibles et système audio ELS Studio 3D MD à 16 haut-parleurs (livrables avec l'ensemble Elite A-Spec MD )

et d'Android Auto , recharge sans fil Qi pour appareils compatibles et système audio ELS Studio 3D à 16 haut-parleurs (livrables avec l'ensemble Elite A-Spec ) Systèmes de sécurité avancée de série comprenant les coussins gonflables du conducteur et du passager conçus pour réduire la rotation de la tête en cas de collision, les coussins gonflables pour les sièges arrière, de même que le nouveau système AcuraWatchMD à caméra unique et les technologies d'assistance en cas de congestion routière (TJA) et de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) améliorées

Prix du modèle Integra 2023

Acura Integra 2023 Transmission PDSF PDSF Incluant les frais de transport et d'IPL Integra TRACTION AVANT 34 350 $ 36 725 $ Integra A-SpecMD TRACTION AVANT 37 050 $ 39 425 $ Integra ensemble Elite A-SpecMD TRACTION AVANT 42 550 $ 44 925 $ Integra ensemble Elite A-SpecMD et transmission manuelle à 6 rapports TRACTION AVANT 42 550 $ 44 925 $

À propos d'Acura Canada

Acura est la division performance de Honda Canada Inc. et est une marque reconnue d'automobiles de luxe de Performance conçue avec précision, une approche originale de la technologie et de la conception créant une expérience de conduite emballante. La gamme Acura propose cinq modèles distincts - la berline sport Integra, la berline de performance de luxe TLX, le VUS multisegment de luxe RDX à cinq passagers, le VUS de luxe MDX à sept passagers, de même que la supervoiture NSX à motorisation hybride exclusive. Les modèles TLX, MDX et NSX sont offerts en version Type S, soit l'apogée de l'ingénierie et de la technologie de performance, représentant l'engagement d'Acura envers la Performance conçue avec précision. Acura a célébré son 35e anniversaire au Canada en 2022 et compte maintenant plus de 50 concessionnaires dans son réseau dans tout le pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.acura.ca.

