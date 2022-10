MONTRÉAL, le 31 oct. 2022 /CNW Telbec/ - TACT est fière d'annoncer l'arrivée de Dan Cooper, qui a notamment assumé pendant près de 10 ans la responsabilité de pharmacien et conseiller principal en pharmacoéconomie à l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Son expertise reconnue aux plans canadien et québécois s'appuie sur une formation académique incluant un doctorat en pharmacie et une expérience de recherche postdoctorale sur la pharmacoéconomie en oncologie.

À l'INESSS, il a d'ailleurs coordonné des comités liés à l'évaluation des médicaments pour le cancer et les maladies rares, des champs thérapeutiques qui présentent d'importants défis en matière d'accès. M. Cooper a aussi collaboré à titre d'expert avec l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) au niveau du Programme commun d'évaluation des médicaments (PCEM) et du Programme pancanadien d'évaluation des anticancéreux (PPEA).

Fondateur de COOPERx Stratégies, son implication chez TACT à titre de vice-président se combine à l'intégration complète de l'offre de son entreprise, qui fournit principalement des services-conseils en évaluation clinique et pharmacoénomique des médicaments et des technologies de la santé, ainsi qu'en matière d'établissement de stratégies d'accès au marché et de négociation des prix.

Grâce à cette acquisition qui permet d'allier leurs forces respectives, TACT propose désormais un accompagnement scientifique, stratégique et communicationnel aux organisations qui œuvrent dans le secteur des sciences de la vie, et ce, à l'échelle provinciale et nationale ainsi qu'à toutes les étapes du cycle d'évaluation et de commercialisation.

Citations

« Nous sommes très heureux de l'arrivée de Dan Cooper qui élèvera l'expertise scientifique de notre équipe à un tout autre niveau. De plus, l'intégration des services initialement développés par COOPERx Stratégies à ceux de TACT augmente significativement la portée de notre accompagnement stratégique auprès des organisations des sciences de la vie. »

-François Ducharme, cofondateur, TACT

« C'est un grand bonheur pour moi d'être en mesure de poursuivre mon expérience en services-conseils chez TACT. Je suis enthousiaste à l'idée de contribuer au maillage des sciences de l'évaluation clinique et de la pharmacoéconomie à l'expertise des communications. Je suis convaincu que cette alliance nous permettra d'élaborer et de déployer des stratégies encore plus personnalisées et percutantes. »

-Dan Cooper, vice-président chez TACT et fondateur de COOPERx Stratégies

À propos de TACT

TACT est née en septembre 2011, avec l'idée de redéfinir le conseil stratégique aux entreprises et organisations. À la fois alliée, partenaire d'affaires et stratège, TACT a développé une démarche humaniste et authentique qui lui est propre. Aujourd'hui plus grande agence à propriété 100% québécoise, TACT s'est forgé un nom, une approche intemporelle, une équipe exceptionnelle et un impressionnant réseau à la base de ses succès (www.tactconseil.ca).

