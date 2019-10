Arrêtez rapidement les incendies domestiques avec le vaporisateur First Alert Fire Spray facile à utiliser

Plus de soixante-dix pour cent des propriétaires d'extincteurs disent qu'ils ne se sentiraient pas très à l'aise d'en faire fonctionner un 2 . La conception unique de First Alert Fire Spray est aussi facile à utiliser que d'autres produits ménagers familiers et couvre une surface plus large, jusqu'à trois fois 3 plus grande à celle d'un actionneur typique. First Alert Fire Spray contient un agent de lutte contre les incendies liquide puissant et éprouvé, qui est efficace contre les incendies domestiques courants, y compris les incendies de papier, de tissus, de bois, d'huile de cuisson et d'électricité. Conçue spécifiquement pour le développement d'incendies, la technologie de pulvérisation ponctuelle ou ultra-localisée offre plus de contrôle aux utilisateurs. De plus, il n'y a pas de broches à tirer ni de leviers à serrer.

« Offrant aux propriétaires une solution conviviale et abordable, le vaporisateur First Alert Fire Spray est destiné aux consommateurs qui trouvent les extincteurs traditionnels intimidants à utiliser, » déclare Tarsila Wey, directrice du marketing chez First Alert. « Un incendie se propage rapidement, il est donc important que les consommateurs se sentent en confiance lorsqu'ils utilisent leur dispositif d'extinction et qu'ils puissent réagir rapidement. »

Conçue pour une utilisation unique, la technologie de décharge brevetée du produit comprend une poche interne qui isole le contenu de la pression. Lorsque vous appuyez sur la buse de pulvérisation, seul le contenu est libéré et le propulseur reste à l'intérieur de la boîte de manière à ce que le feu ne soit pas agité. De plus, des tests de performance démontrent que le temps de décharge du vaporisateur First Alert Fire Spray est jusqu'à quatre fois4 supérieur à celui des extincteurs domestiques standard, ce qui donne plus de temps aux utilisateurs pour lutter contre l'incendie.

D'un peu moins de 24 centimètres de haut et pesant seulement 640 grammes, le vaporisateur First Alert Fire Spray offre aux utilisateurs une maniabilité plus facile que les extincteurs traditionnels plus volumineux. La conception compacte et légère facilite également le stockage dans des armoires ou des tiroirs, ou sur des étagères et des comptoirs. Sa convivialité et son rangement pratique font du vaporisateur First Alert Fire Spray un ajout précieux à tout plan complet de sécurité à la maison.

« Le First Alert Fire Spray est idéal pour toutes les pièces de la maison, ainsi qu'à l'extérieur, près d'un gril ou d'une remise à outils, et sa portabilité en fait un élément de sécurité intelligent à emporter en camping », explique Wey. « Au minimum, les experts en sécurité à la maison recommandent d'avoir au moins un extincteur bien situé dans la cuisine, ainsi qu'à tous les niveaux de la maison et dans le garage. »

L'agent d'extinction d'incendie dans le produit Fire Alert Fire Spray est non toxique et facile à nettoyer. Une fois le feu éteint et la zone refroidie, il suffit d'essuyer la surface avec un chiffon humide.

Le vaporisateur First Alert Fire Spray est disponible dans plusieurs magasins de détail à l'échelle nationale, dont Canadian Tire. Pour visionner une vidéo du vaporisateur First Alert Fire Spray in action, consultez la chaîne First Alert YouTube channel. Pour en savoir plus sur le vaporisateur First Alert Fire Spray et sur la gamme complète de produits de sécurité pour la maison First Alert, visitez le site http://firstalert.ca/.

1Sondage de la confiance envers la marque First Alert en février 2018 - Les résultats sont basés sur les réponses de 1 000 adultes âgés de 25 ans et plus résidant aux États-Unis qui ont répondu à un sondage en ligne du 15 au 19 février 2018. Les résultats sont statistiquement significatifs à un niveau de confiance de 95 % et peuvent être généralisés à l'ensemble de la population adulte aux États-Unis à l'intérieur de ces paramètres statistiques. Pour plus d'informations ou une copie des résultats complets du sondage, veuillez contacter Tim Young à l'adresse suivante : LCWA: 312 / 565-4628 ou tyoung@lcwa.com.

2Recherche sur la catégorie d'extinction d'incendie, Survata, 2016

3 Une surface trois fois plus grande ; actionneur typique - 36 cm2 par rapport à First Alert Fire Spray - 122 cm2

4Quatre fois supérieur à 2-B:C ou 5-B:C extincteur de cuisine; minimum d'environ 32 secondes contre environ huit secondes.

À propos de BRK Brands, Inc.

BRK Brands, Inc. (Aurora, IL), est une filiale à part entière de Newell Brands. Depuis plus de 60 ans, BRK Brands, Inc. a été le fabricant des produits de sécurité à la maison de la marque First Alert®, la marque de sécurité la plus fiable et la plus reconnue en Amérique. BRK® Brands conçoit et développe des solutions de sécurité innovantes telles que l'aérosol d'extinction d'incendie Tundra™ « Fire Extinguishing Spray Tundra™ », Onelink par les produits pour la maison intelligente First Alert, une gamme complète de détecteurs de fumée, de détecteurs de monoxyde de carbone, d'extincteurs et d'échelles d'évacuation pour protéger les objets essentiels. Ces produits sont également commercialisés sous la marque BRK Electronics®, la norme professionnelle, à l'intention des constructeurs et des entrepreneurs. Les produits BRK Brands, Inc. sont présents dans plus de 30 pays du monde. Pour plus d'informations, visitez http://www.firstalert.com, http://www.brkelectronics.com ou http://www.newellbrands.com.

À propos de Newell Brands

Newell Brands (NASDAQ: NWL) est une entreprise de biens de consommation de premier plan à l'échelle mondiale qui possède un solide portefeuille de marques bien connues, y compris Paper Mate®, Sharpie®, Dymo®, EXPO®, Parker®, Elmer's®, Coleman®, Marmot®, Oster®, Sunbeam®, FoodSaver®, Mr. Coffee®, Graco®, Baby Jogger®, NUK®, Calphalon®, Rubbermaid®, Contigo®, First Alert® et Yankee Candle®. Newell Brands améliore la vie de tous les jours pour des centaines de millions de consommateurs, où ils vivent, apprennent, travaillent et s'amusent.

De plus amples informations sur Newell Brands sont disponibles sur le site Web de l'entreprise, www.newellbrands.com.

©2019 BRK Brands, Inc., Aurora, IL 60504. Tous droits réservés.

BRK Electronics® est une marque déposée de BRK Brands, Inc., Aurora, IL 60504.

Nasdaq® est une marque déposée de The Nasdaq Stock Market, Inc.

Contacts: Lindsey Lucenta ou Brittni Olson L.C. Williams & Associates

Tel.: 312-565-3900 ou 800-837-7123

Courrier électronique: llucenta@lcwa.com ou bolson@lcwa.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1005263/First_Alert_Fire_Spray.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1005264/Fire_Spray_Lifestyle_First_Alert.jpg



SOURCE First Alert

Related Links

http://firstalert.ca/