MONTRÉAL, le 12 mai 2021 /CNW/ - Pour aider les Canadiens à obtenir le soutien médical dont ils ont besoin, Dermadry demande au gouvernement fédéral de cesser de taxer les instruments médicaux. Dermadry a lancé une pétition sur la question, qui a dépassé le seuil de 500 signatures nécessaire afin d'être présentée à la Chambre des communes. Le gouvernement du Canada aura 45 jours pour répondre à la demande de Dermadry.

Dermadry a lancé une pétition pour demander au Ministre des Finances de mettre fin à la taxation des dispositifs médicaux nécessaires, avec le soutien de Madame Soraya Martinez Ferrada, élue députée de la circonscription d'Hochelaga. Cependant, de nombreux appareils continuent d'être taxés comme des articles quotidiens non essentiels. C'est pourquoi Dermadry croit fermement que ces appareils devraient être exonérés d'impôt.

Le Ministère des Finances a publié le mémorandum sur la TPS / TVH 4-2, qui établit des critères précis que les instruments médicaux doivent respecter pour être exonérés de taxe. Sur la base de ces critères, une liste des dispositifs médicaux qui sont liés à zéro (c'est-à-dire qu'ils sont exonérés d'impôt) se trouve également dans ce mémorandum. Malheureusement, il n'existe actuellement aucun processus pour inclure les nouveaux instruments médicaux sur la liste des instruments médicaux détaxés, même s'ils satisfont aux critères du mémorandum sur la TPS / TVH 4-2. Par conséquent, de nombreux appareils qui devraient être détaxés continuent d'être taxés.

«Pourquoi certaines maladies seraient-elles exemptes d'impôt et d'autres imposables? Cette situation est injuste pour les Canadiens qui ont désespérément besoin d'une solution à leur maladie », a déclaré Mathieu Mireault, cofondateur et agent de liaison scientifique médicale de Dermadry.

Ensemble, contribuons à améliorer la qualité de vie de tous les Canadiens sans dépenser tout leur budget de santé!

À propos de Dermadry

Dermadry est une entreprise canadienne d'appareils médicaux dont le siège social est à Montréal, au Québec. Ils fabriquent un appareil d 'iontophorèse approuvé par la FDA qui traite l' hyperhidrose, une condition médicale caractérisée par une transpiration excessive. Ils se sont engagés à éduquer le public sur la condition et à améliorer la vie des millions de personnes touchées dans le monde. En savoir plus sur dermadry.com et sur les réseaux sociaux @dermadry.

SOURCE Dermadry Laboratories Inc.

Renseignements: Amanda Colapelle | Responsable médias et relations publiques, [email protected], (514) 903-9897 poste 2001