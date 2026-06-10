Arrêtez de nous tuer! Rassemblement à Pointe-Saint-Charles contre les féminicides

MONTRÉAL, le 10 juin 2026 /CNW/ - En date d'aujourd'hui on déplore 11 féminicides au Québec. Pour commémorer les victimes, rendre visible ce phénomène et revendiquer des actions concrètes pour briser l'escalade de violence patriarcale, des rassemblements sont organisés. Ce jeudi 11 juin à midi, au métro Charlevoix, le Comité d'action féministe d'Action-Gardien invite la population à une vigile protestataire. Nous vivrons nos deuils, nos peurs et notre rage collectivement, dans un lieu public, tant et aussi longtemps que des femmes seront tuées parce qu'elles sont des femmes. Un tel rassemblement aura lieu tous les jeudis suivant un féminicide.

Tant qu'il le faudra

Depuis 5 ans, selon les chiffres de l'Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilité, le Québec compte en moyenne 23 féminicides par an. Les femmes et les filles, plus particulièrement les femmes autochtones, racisées et de la diversité sexuelle et de genre, meurent du manque de volonté pour contrer les violences de genre. Chaque féminicide est un rappel brutal que notre société ne parvient pas créer des milieux d'existence sécuritaire pour la moitié de sa population.

Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale soulignait en septembre dernier qu'une demande d'hébergement sur deux est refusée faute de place. SOS violence conjugale observe une augmentation des commentaires haineux, dégradants et misogynes sous des publications traitant de féminicides : des personnes questionnent ouvertement ce que la victime aurait fait pour se faire tuer. Les circonstances entourant la mort des femmes et des filles sont souvent liées aux discriminations et à la haine qu'elles vivent. Nos normes sociétales et culturelles banalisent encore trop souvent les violences de genre.

Nous refusons de retourner à la grande noirceur. Nous refusons de laisser la haine et la violence nous faire peur. Nous ne nous tairons pas.

Pas une de plus

Le Comité d'action féministe d'Action-Gardien demande des mesures concrètes qui s'attaquent aux conditions qui créent ces violences. Il faut agir pour le bien-être des femmes en sortant de la punition, de la criminalisation et de la responsabilisation individuelle. Les projets de lois et discours de façade de nos dirigeants gouvernementaux doivent cesser.

Nous demandons au gouvernement du Québec de :

Construire des logements sociaux adaptés aux besoins des femmes dans toutes leurs diversités ;

D'augmenter le financement des groupes communautaires qui accompagnent les femmes et d'accélérer la construction de maisons d'hébergement ;

Développer des programmes de prévention et d'éducation contre les violences de genre auprès des enfants, des jeunes et des adultes ;

Améliorer et soutenir l'accès des femmes au système judiciaire et développer la justice réparatrice et transformatrice pour renforcer leur quête de justice.

Dans le présent communiqué, le mot femme doit être lu au pluriel, c'est-à-dire qu'il inclut toujours les femmes trans et les personnes non-binaires.

Le Comité d'action féministe d'Action-Gardien regroupe les groupes communautaires :

Madame prend congé, centre de femmes féministe de Pointe-Saint-Charles

La Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles

La CDC Action-Gardien

La Maison des jeunes Ado-Zone

Le Carrefour d'éducation populaire de Pointe-Saint-Charles

Les Services juridiques communautaires de Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne

Le Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles

Le Comité des personnes assistées sociales (CPAS)

SOURCE Action-Gardien

Renseignements ou entrevue : Hind Es-Sadiqi (elle), Coordinatrice générale, Madame prend congé, [email protected], 514 933-2507