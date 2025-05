NIAGARA-ON-THE-LAKE, ON, le 1er mai 2025 /CNW/ - Le 13 avril 2025, trois ressortissants étrangers ont été aperçus traversant la frontière pour se rendre au Canada par le pont ferroviaire de Fort Érié jusqu'à un véhicule qui attendait du côté canadien.

Un individu a été immédiatement appréhendé, tandis qu'un deuxième migrant s'est échappé à pied et a été intercepté plus tard. Un troisième migrant a réussi à entrer dans un véhicule qui attendait. Tandis qu'il fuyait les lieux, il a failli heurter plusieurs membres de l'équipe de l'Intégrité des frontières de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui intervenaient. Le 23 avril, le migrant et la personne qui conduisait le véhicule se sont rendus à la police.

Alexander Cardenas, un ressortissant cubain, a été transféré au port d'entrée Peace Bridge à Fort Erie. Après examen par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), il s'est avéré que l'individu n'avait pas le droit d'entrer au Canada et a ensuite été renvoyé aux États-Unis.

La personne qui conduisait le véhicule, Yenny Justo, est l'épouse d'Alexander Cardenas. Elle a été arrêtée et fait face à des accusations de conduite dangereuse d'un véhicule (par. 320.13 du Code criminel), de complot et de défaut de se présenter au titre de la Loi sur les douanes (al. 465 (1) c) du Code criminel. Yenny Justo a été détenue pour audience sur la libération sous caution au tribunal de St. Catharines.

L'Équipe de l'Intégrité des frontières de la GRC de Niagara-on-the-Lake maintient actuellement une présence sur le pont ferroviaire en tout temps. Depuis l'instauration de cette présence, la GRC a intercepté plusieurs personnes qui tentaient d'entrer illégalement au Canada. Toutes les personnes arrêtées ont été traitées par l'ASFC conformément à la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et ont été jugées inadmissibles au Canada. Elles ont été renvoyées aux États-Unis.

Des membres de la GRC à Niagara-on-the-Lake patrouillent activement le long de la frontière dans cette région, sur terre, sur l'eau et dans les airs, afin de perturber les activités criminelles transfrontalières.

La GRC est déterminée à travailler avec ses partenaires pour protéger les résidents et les collectivités du Canada. Notre collaboration avec l'ASFC et la police de la région continue de produire des résultats positifs pour le Canada.

« Le déploiement stratégique d'officiers responsables de l'intégrité des frontières de la GRC entre les points d'entrée de l'Ontario s'est avéré une tactique efficace pour prévenir l'entrée illégale de migrants au Canada. Nos officiers responsables de l'intégrité des frontières travaillent en tout temps avec nos partenaires de l'ASFC pour faire respecter les frontières du Canada. » Surintendant Dale Foote, officier responsable de l'intégrité des frontières de la GRC, région centrale, Ontario

« Notre solide partenariat avec la GRC nous a permis de continuer à appréhender ceux qui contournent les voies d'immigration légales. Le travail assidu de notre équipe du bureau intérieur de l'Agence des services frontaliers du Canada a permis d'identifier et de localiser les personnes visées dans cette affaire. »

Abeid Morgan, directeur, Division des opérations du renseignement et de l'exécution de la loi, Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)

Quelques faits

Au Canada, la sécurité et l'intégrité des frontières est un mandat partagé entre la GRC et l'ASFC. La GRC est chargée de protéger plus de 9 000 kilomètres de frontière canadienne entre les points d'entrée, tandis que l'ASFC est responsable de l'application de la loi dans 1 200 points d'entrée à travers le pays.

L'Équipe de l'intégrité des frontières de la GRC à Niagara-on-the-Lake est responsable de la prévention et de la détection de la contrebande transfrontalière à destination et en provenance du Canada. Cette équipe soutient quatre points d'entrée de l'ASFC en menant des enquêtes criminelles plus vastes qui commencent au port. L'unité est également chargée de protéger la région frontalière entre les ports, de Cobourg sur le lac Ontario à Port Burwell sur le lac Érié. Les membres de cette équipe se retrouvent souvent dans des bateaux pour s'assurer qu'ils respectent les exigences de déclaration lorsqu'ils entrent au Canada.

Si vous détenez de l'information concernant le trafic humain ou l'importation, le trafic ou la possession de drogues ou si vous souhaitez signaler d'autres actes criminels, vous pouvez communiquer avec la GRC de l'Ontario au 1 800 387-0020 ou joindre la ligne confidentielle sans frais de surveillance frontalière de l'ASFC au 1 888 502-9060 ou encore la ligne confidentielle d'Échec au crime, au 1 800 222-8477, en tout temps.

