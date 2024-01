De nouveaux appareils et jeux de loterie vidéo mettant en vedette des marques prisées des joueurs seront bientôt disponibles

LAS VEGAS, le 25 janv. 2024 /CNW/ -- Aristocrat Gaming est heureux d'annoncer qu'il a obtenu aujourd'hui l'autorisation d'accéder au marché des jeux sur appareils de loterie vidéo (ALV) du Québec. La distribution des ALV d'Aristocrat devrait commencer au début de l'été 2024.

Le lancement comprendra un ensemble de dix jeux populaires comme Bao Zhu Zhao Fu™ Red Festival, Fire Light™, Fu Dai Lian Lian Panda™, Scorchin' Fortune™, Prosperity of the Nile™, Flamin' Hits™, et plus encore. Les jeux seront offerts dans le nouveau boitier vertical MidKnight X™.

« L'entrée sur le marché de nos ALV au Québec est une autre étape importante pour notre entreprise, qui démontre notre intérêt direct pour ces segments émergents et nous permet d'offrir nos produits primés à de nouveaux marchés et à leurs joueurs », a déclaré Kurt Gissane, directeur des revenus chez Aristocrat Gaming. Nous sommes ravis d'avoir l'occasion d'être présents au Québec et nous souhaitons établir une relation à long terme avec Loto-Québec. »

« Loto-Québec est heureuse d'annoncer son partenariat avec Aristocrat », a déclaré Stéphane Fraser, vice-président exécutif et chef de l'exploitation des établissements de jeux de Loto-Québec.

Aristocrat Gaming a affirmé son engagement à l'égard du jeu responsable, et mise sur un programme d'entreprise complet axé sur la conformité, l'autonomisation de la clientèle et des joueurs de casino. L'entreprise investit également dans l'innovation pour relever la barre. Pour en savoir plus, visitez aristocrat.com/responsible-gameplay .

AU SUJET D'ARISTOCRAT TECHNOLOGIES INC.

Aristocrat Technologies Inc. est une filiale d'Aristocrat Leisure Limited (ASX : ALL), une entreprise mondiale de création de contenu et de divertissement qui compte plus de 7 500 employés répartis dans plus de 20 emplacements à travers le monde. Aristocrat Gaming est le principal concepteur, fabricant et distributeur de jeux de classe III et d'innovations de classe II pour les casinos amérindiens et les marchés émergents. La mission de l'entreprise est de répandre la joie grâce au pouvoir du jeu. L'entreprise, dont les valeurs reposent sur la créativité et la technologie, a une riche tradition d'innovation qui a façonné l'industrie du jeu pendant de nombreuses décennies. Pour en savoir plus, visitez le site Web de l'entreprise à l'adresse www.aristocratgaming.com .

Personnes-ressources pour les médias :

Chelsea Eugenio

[email protected]

Meghan Sleik

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1373400/Aristocrat_Gaming_Logo_Black_Logo.jpg

SOURCE Aristocrat Technologies, Inc.