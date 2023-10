Canac devient le premier détaillant nord-américain à s'associer à ARISTID Retail Technology, un leader mondial en technologie des communications promotionnelles

MONTRÉAL, le 26 oct. 2023 /CNW/ - ARISTID Retail Technology a annoncé aujourd'hui que Canac, le détaillant de matériel de rénovation basé à Québec, a choisi la plateforme Omnipublish d'ARISTID pour alimenter tous ses flux de travail promotionnels d'arrière-boutique. La plateforme Omnipublish a permis à Canac de communiquer plus efficacement avec ses clients en transformant l'infrastructure logicielle que l'entreprise utilise pour produire ses circulaires hebdomadaires.

Grâce à Omnipublish, Canac peut désormais gérer de manière efficace et rentable la création de contenu promotionnel à publier sur tous les canaux, et en particulier sur les plateformes de diffusion numériques comme les sites de circulaires électroniques et les nouvelles applications mobiles appréciées des consommateurs. C'est une nouvelle capacité importante dans le contexte de l'évolution des attentes écologiques du grand public et de changements dans les cadres réglementaires en lien avec la distribution du papier publicitaire.

Canac a été à l'avant-garde de l'innovation dans le domaine des communications promotionnelles, devenant le premier détaillant canadien à réussir sa transition vers une distribution de circulaires entièrement numérique. Grâce à sa prévoyance, Canac a pu passer à la publication numérique dès le mois de mars 2020, à l'annonce des confinements liés à la COVID-19.

« ARISTID Retail Technology est particulièrement fier de recruter un détaillant innovant comme Canac comme premier client nord-américain. Cela ouvre la voie à plusieurs opportunités intéressantes de ce côté de l'Atlantique », a déclaré Rodolphe Bonnasse, CEO d'ARISTID Retail Technology.

Patrick Delisle, Directeur Marketing chez Canac, a déclaré : « Après avoir lancé la publication des circulaires entièrement numériques il y a quelques années, nous souhaitions moderniser nos flux de travail promotionnels d'arrière-boutique pour atteindre un très haut niveau d'efficacité opérationnelle, et nous y sommes parvenus grâce à la plateforme Omnipublish d'ARISTID. »

M. Bonnasse et M. Delisle partageront la scène le jeudi 26 octobre 2023 au salon annuel Hop! du Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) lors d'une table ronde intitulée Enjeux réglementaires et numérisation de l'offre promotionnelle.

Pour plus d'informations :

Christopher Young

Directeur développement des affaires, Amérique du Nord

[email protected], 514-375-0742

Pour en savoir plus sur comment ARISTID Retail Technology permet de révolutionner les communications promotionnelles chez les détaillants.

À propos d'Omnipublish

Omnipublish est une plateforme logicielle infonuagique permettant d'automatiser et d'industrialiser la génération de contenu d'offres promotionnelles et de moderniser la connectivité et la synchronisation des données avec les autres outils logiciels les plus critiques de l'organisation. Elle constitut une pile logicielle 'arrière-boutique', préparant les contenus d'offres pour diffusion sur n'importe quel canal, comme les liseuses web, les canaux d'imprimerie, et les nouveaux canaux numériques comme les applications mobiles. Omnipublish est utilisé par plusieurs grands détaillants à travers le monde.

À propos d'ARISTID Retail Technology

ARISTID Retail Technology est une société de technologie basée à Paris avec des bureaux à Montréal et Ottawa commercialisant une plateforme infonuagique sophistiquée qui permet aux grands détaillants de planifier et gérer de façon efficace les communications promotionnelles personnalisées à grande échelle en automatisant la génération d'offres ciblées et de contenus créatifs riches, et de les utiliser sur n'importe quel canal physique ou numérique, avec le bon mix papier et numérique.

Notre kit de presse est disponible sur ce lien.

SOURCE ARISTID Retail Technology