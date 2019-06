Arianne signe un protocole d'entente avec China Machinery Industry Construction Group (SINOCONST)

L'accord envisagé lie la participation au financement et supporte les discussions parallèles à des contrats de prises de produit

DAN: TSX-V (Canada)

JE9N: FSE (Germany)

DRRSF: OTC (USA)

SAGUENAY, QC, le 4 juin 2019 /CNW Telbec/ - Arianne Phosphate (la « Société » ou « Arianne ») (TSXV: DAN) (FRANCFORT: JE9N) (OTC: DRRSF), une société en stade de développement du projet de mine de phosphate du Lac à Paul, dans la région du Saguenay--Lac-Saint-Jean, au Québec est heureuse d'annoncer qu'elle a signé un protocole d'entente non définitif avec SINOCONST, une importante entreprise publique chinoise. Selon les termes de l'entente, Arianne et SINOCONST ont convenu de mettre en place une entente définitive relativement au développement du projet du Lac à Paul, laquelle inclurait le financement complet du projet. En parallèle, des efforts pour sécuriser des contrats de prise de produit sont prévus être mis en place par SINOCONST afin de supporter le financement global du projet. La participation de SINOCONST dans le développement du Lac à Paul est directement reliée aux engagements de financement de projet.

« Ceci est une grande avancée dans le développement du projet du Lac à Paul », a déclaré Brian Ostroff, chef de la direction d'Arianne Phosphate. « La Chine a été par le passé autosuffisante en ce qui a trait à la production et l'utilisation de concentré de phosphate. Plusieurs analystes de l'industrie estiment qu'elle se dirige vers un déficit de concentré de phosphate, rejoignant l'Inde, un autre pays comptant plus d'un milliard d'habitants. Nous croyons que conclure une entente définitive de financement serait mutuellement bénéfique : Arianne obtiendrait ainsi le financement nécessaire pour la construction de la mine et la Chine, par le biais de SINOCONST pourrait s'approvisionner en concentré de phosphate de haute qualité. L'intention des deux parties est maintenant de conclure une entente finale. Tel que le prévoit le protocole, la participation de SINOCONST dans le développement du projet serait directement liée à sa capacité de fournir le financement nécessaire au projet. Nous croyons que ce financement global sera supporté par des discussions relatives aux contrats de prise de produit, une structure bien connue lors de l'implication de la Chine dans de grands projets miniers. Pour Arianne, ceci s'ajoute aux discussions qui sont déjà en cours avec d'autres fournisseurs potentiels, des acheteurs de produits et des partenaires financiers et nous croyons que cette entente devrait accélérer ces discussions.

Même si aucune assurance ne peut être fournie quant à la conclusion d'une entente finale, les discussions sont en cours depuis quelque temps déjà. Chaque partie a démontré une forte volonté d'en arriver à un accord définitif dans un délai aussi rapide que possible.

SINOCONST a été fondé en 1953 et est l'une des plus grandes entreprises publiques de la Chine. SINOCONST a 15 filiales en propriété exclusive et emploie plus de 10 000 personnes. Au cours des 60 dernières années, SINOCONST a été impliqué dans des centaines de projets dans 40 pays différents, dans différents secteurs, à la fois l'industrie minière et l'agriculture. Outre son implication dans de nombreux projets de développement mondiaux, SINOCONST a établi des relations de coopération stratégique approfondies avec de nombreuses institutions financières susceptibles de contribuer au financement de ces grands projets. De plus, compte tenu de ses avantages industriels, géographiques et financiers, SINOCONST et sa filiale China Machinery Industry, Hainan Co., Ltd. étendent leurs activités d'importation et d'exportation comprenant actuellement la machinerie, les produits alimentaires et d'agriculture, ainsi que les minéraux.

Personne qualifiée

Jean-Sébastien David, géo., personne qualifiée NI 43-101, a approuvé ce communiqué. M. David est également le chef des opérations.

À propos d'Arianne Phosphate

Arianne Phosphate (« Arianne Phosphate inc. ») (www.arianne-inc.com) mets en valeur les gisements de phosphate du projet Lac à Paul, à environ 200 km dans le nord de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec (Canada). Ces gisements produiront un concentré d'apatite ignée de grande qualité titrant 39 % P 2 O 5 (étude de faisabilité publiée en 2013) et contenant peu ou pas de contaminants. La Société compte 105 803 943 actions en circulation.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant au caractère adéquat ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Suivez-nous sur :

Facebook : https://www.facebook.com/ariannephosphate

Twitter : http://twitter.com/arianne_dan

YouTube : http://www.youtube.com/user/ArianneResources

Flickr : http://www.flickr.com/photos/arianneresources

Resource Investing News : http://resourceinvestingnews.com/?s=Arianne

Mise en garde concernant les informations prospectives

Ce communiqué contient des « déclarations prospectives » et des « informations prospectives » au sens de la réglementation des valeurs mobilières applicable au Canada et aux États-Unis (ci-après appelés collectivement les « informations prospectives »). L'information prospective inclut, notamment, les attentes sur la production et la qualité du concentré d'apatite du projet Lac à Paul. Il est souvent, mais pas toujours, possible de déterminer les renseignements prospectifs par l'usage de mots comme « planifie », « s'attend », « devrait », « budget », « prévu », « estimation », « prévision », « a l'intention de », « escompte » ou « croit », ou leur négatif, ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations selon lesquels des interventions, des événements et des résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « seront » prises, se produiront ou pourront être réalisés. L'information prospective est assujettie à des risques connus et inconnus, des incertitudes et autres facteurs qui pourraient rendre les résultats réels, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations de la Société sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de telles informations prospectives. Ces risques comprennent, mais sans s'y limiter : la volatilité du cours des actions; les fluctuations des prix des matières premières; l'origine et les coûts des sources d'énergie; les estimations des coûts en capital initial et de renouvellement; les estimations des coûts de main-d'œuvre et des coûts d'opération; les marchés mondiaux et les conditions économiques générales; les risques associés à l'exploration, au développement et à l'exploitation de gisements miniers; les estimations des ressources et des réserves minières; les risques associés à des risques non assurables survenant en cours d'exploration, de développement et de production; les risques liés aux variations des taux de change; les risques environnementaux; la concurrence à laquelle fait face la Société à l'égard de l'embauche du personnel expérimenté; l'accès à une infrastructure adéquate pour soutenir les activités minières, de transformation, de développement et d'exploration; les risques associés à des changements à la réglementation de l'exploitation minière régissant la Société; la finalisation du processus d'évaluation environnementale; les risques liés aux retards réglementaires et d'obtention de permis; les risques liés aux conflits d'intérêts potentiels; la dépendance envers le personnel clé; les risques de financement, de capitalisation et de liquidité incluant les risques que le financement nécessaire pour continuer les activités d'exploration et de développement du projet Lac à Paul ne soit pas disponible ou disponible à des conditions acceptables; le risque de dilution potentielle par l'émission d'actions ordinaires; le risque de litiges. L'information prospective est fondée sur des hypothèses jugées raisonnables par la direction au moment où ces déclarations sont faites, y compris, mais sans s'y limiter, la poursuite des activités d'exploration, aucun changement défavorable important des prix des matières premières, à la réalisation des plans d'exploration et des plans de développement conformément aux attentes, l'obtention des approbations réglementaires requise, et les autres hypothèses et facteurs énoncés dans la présente. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux contenus dans les informations prospectives, il pourrait y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus. Il ne peut y avoir aucune assurance que ces informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces informations prospectives. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment à l'information prospective. Les informations prospectives ne sont valables qu'à la date de ce communiqué de presse et la Société ne s'engage pas à mettre à jour ces informations prospectives, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

SOURCE Arianne Phosphate Inc.

Renseignements: Source, Jean-Sébastien David, chef des opérations, Tél. : 418-549-7316, j.s.david@arianne-inc.com; Info, Brian Ostroff, chef de la direction, Tél. : 514-908-4202, brian.ostroff@arianne-inc.com

Related Links

http://www.arianne-inc.com/fr/