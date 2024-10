DAN: TSX-V (Canada)

JE9N: FSE (Germany)

DRRSF: OTCQX (USA)

SAGUENAY, QC, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Arianne Phosphate (la « Société » ou « Arianne ») (TSXV: DAN) (OTCQX : DRRSF) (FRANCFORT : JE9N), une société en stade de développement avançant le projet de mine de phosphate du Lac à Paul, dans la région du Saguenay--Lac-Saint-Jean, au Québec, est heureuse d'annoncer qu'elle a reçu le consentement définitif de la Bourse de croissance TSX pour son financement annoncé précédemment par voie d'émission d'une débenture convertible non garantie à une société minière mondiale (l'« Investisseur Stratégique »). Veuillez consulter le communiqué de presse du 10 octobre 2024 pour plus de détails sur l'investissement.

Termes de l'investissement

Selon les termes de l'investissement, l'Investisseur Stratégique a acheté une débenture convertible d'un montant principal d'environ 3,8 millions de dollars canadiens, qui vient à échéance dans trois ans et porte intérêt au taux de 9,5 % par année. Les paiements d'intérêts sont ajoutés au principal de la débenture convertible et, par conséquent, aucun montant ne doit être remboursé par Arianne jusqu'à l'échéance de l'instrument. L'Investisseur Stratégique a l'option, en tout temps, de convertir (i) le montant principal de la débenture convertible à un prix de 0,35 $ CA par action ordinaire (le « Prix de Conversion »), et (ii) l'intérêt couru sur celui-ci à un prix par action égal au plus élevé de : (a) le Prix de Conversion et (b) le cours du marché au moment de la conversion des intérêts courus, tel que déterminé en conformité avec les règles de la Bourse de croissance TSX. Lorsque l'Investisseur Stratégique détiendra au moins 3,0 % des actions ordinaires émises et en circulation d'Arianne (soit par conversion, achat sur le marché libre ou autrement), la Société conclura une convention de droits de l'investisseur avec l'Investisseur Stratégique qui inclura des droits de participation et des droits de souscription supplémentaires standards, ainsi qu'un droit de nomination au conseil d'administration.

Le Prix de Conversion de la débenture convertible est sujet à des ajustements, notamment dans le cas où la Société émet une débenture convertible ou un autre instrument semblable à une dette convertible en actions ordinaires à toute autre personne (autre que l'Investisseur Stratégique ou ses sociétés affiliées) dans le cadre d'une opération qui n'est pas une réorganisation d'actions ordinaires, un placement de droits ou une réorganisation du capital (une « Émission de Débenture à un Tiers ») et que le prix de conversion ou d'exercice effectif (net de tous les frais et commissions associés à une telle souscription) (le « Prix d'Émission de Débenture à un Tiers ») est inférieur au Prix de Conversion applicable au moment de cette émission, auquel cas, à la clôture de cette Émission de Débenture à un Tiers, (i) le Prix de Conversion du principal sera automatiquement ajusté à la baisse au plus élevé: a) du Prix d'Émission de Débenture à un Tiers ; et b) 0,19 $, et (ii) le prix de conversion des intérêts courus sera égal au cours du marché au moment où ces montants sont convertis en actions ordinaires, tel que déterminé conformément aux règles de la Bourse de croissance TSX, sous réserve de l'application de la Politique 4.3 - Actions émises en règlement d'une dette de la Bourse de croissance TSX.

La débenture convertible achetée par l'Investisseur Stratégique est assujettie à une période de détention de quatre mois en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables se terminant le 11 février 2025.

À propos d'Arianne Phosphate :

Arianne Phosphate Inc. (www.arianne-inc.com) met en valeur les gisements de phosphate du Lac à Paul situés à environ 200 km au nord de la région du Saguenay/Lac Saint-Jean au Québec, Canada. Ces gisements produiront un concentré d'apatite igné de haute qualité titrant 39 % de P 2 O 5 avec peu ou pas de contaminants (« Feasibility Study to Produce 3Mtpy of High Purity Apatite Concentrate at the Lac a Paul Project, Québec, Canada » publiée le 13 novembre 2013). La Société a 202 890 210 actions en circulation.

Personne qualifiée

Raphael Gaudreault, ing., Personne qualifiée par le Règlement 43-101, a approuvé la divulgation technique dans ce communiqué. M. Gaudreault est également chef de l'exploitation de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de titres aux États-Unis. Le titre et les titres en lesquels ils sont convertibles n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la "U.S. Securities Act"), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un État, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines en l'absence d'enregistrement en vertu de la "U.S. Securities Act" et des lois sur les valeurs mobilières d'un État, ou d'une dispense applicable des exigences d'enregistrement de la loi américaine sur les valeurs mobilières et des lois sur les valeurs mobilières d'un État applicables.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » et des « informations prospectives » au sens de la réglementation sur les valeurs mobilières applicable au Canada et aux États-Unis (collectivement, les « informations prospectives »). Les informations prospectives comprennent, sans toutefois s'y limiter, des informations relatives à l'investissement. Souvent, mais pas toujours, les informations prospectives peuvent être identifiées par l'emploi de mots tels que « planifie », « s'attend à », « est prévu », « budget », « planifié », « estime », « prévisions », « a l'intention de », « anticipe » ou « croit », ou la forme négative de ces mots et expressions ou des variantes de ces mots et expressions ou des énoncés selon lesquels certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » être pris, se produire ou être atteints. Les informations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, la performance ou les réalisations de la Société soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter : la volatilité du cours des actions ; les risques liés aux variations des prix des matières premières ; les sources et le coût des installations électriques ; l'estimation des besoins en capital initiaux et de maintien ; l'estimation des coûts de main-d'œuvre et d'exploitation ; les marchés mondiaux et les conditions économiques générales ; le risque associé à l'exploration, au développement et à l'exploitation de gisements minéraux ; l'estimation des réserves et des ressources minérales; les risques associés aux risques non assurables survenant au cours de l'exploration, du développement et de la production; les risques associés aux fluctuations des devises; les risques environnementaux; la concurrence à laquelle fait face la Société pour recruter du personnel expérimenté; l'accès à une infrastructure adéquate pour soutenir les activités d'exploitation minière, de traitement, de développement et d'exploration; les risques associés aux changements dans le régime réglementaire minier régissant la Société; l'achèvement du processus d'évaluation environnementale; les risques liés aux retards réglementaires et d'obtention de permis; les risques liés aux conflits d'intérêts potentiels; la dépendance envers le personnel clé; les risques de financement, de capitalisation et de liquidité, y compris le risque que le financement nécessaire pour financer les activités d'exploration et de développement continues du projet Lac à Paul ne soit pas disponible à des conditions satisfaisantes, ou pas du tout; le risque de dilution potentielle par l'émission d'actions ordinaires; le risque de litige. Les informations prospectives sont fondées sur des hypothèses que la direction considère comme raisonnables au moment où ces énoncés sont faits, y compris, mais sans s'y limiter, la poursuite des activités d'exploration, l'absence de changement défavorable important dans les prix des matières premières, les plans d'exploration et de développement se déroulant conformément aux plans et ces plans atteignant les résultats escomptés déclarés, l'obtention de l'approbation réglementaire requise et d'autres hypothèses et facteurs tels qu'énoncés dans le présent document. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux contenus dans les informations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui pourraient entraîner des résultats différents de ceux anticipés, estimés ou prévus. Rien ne garantit que ces informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces informations prospectives. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux informations prospectives. Les informations prospectives sont formulées à la date du présent communiqué de presse et la Société ne s'engage pas à mettre à jour ces informations prospectives, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

Pour nous joindre : Source : Raphael Gaudreault, COO, Tél. : 418-590-1318, [email protected]; Info: Brian Ostroff, President, Tel.: 514-908-4202, [email protected]