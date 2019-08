Arianne Phosphate publie ses résultats opérationnels et financiers du second trimestre de 2019

DAN: TSX-V (Canada)

SAGUENAY, QC, le 29 août 2019 /CNW Telbec/ - Arianne Phosphate (la « Société » ou « Arianne ») (TSXV: DAN) (FRANCFORT: JE9N) (OTC: DRRSF), une société en stade de développement du projet de mine de phosphate du Lac à Paul, dans la région du Saguenay--Lac-Saint-Jean, au Québec, publie ses résultats opérationnels et financiers pour la période de trois et celle de six mois terminés le 30 juin 2019. Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

« Le deuxième trimestre de l'année a été très fructifiant pour la Société », a déclaré Brian Ostroff, chef de la direction d'Arianne Phosphate. « Au cours de cette période, Arianne a reçu un soutien continue au moyen d'investissements, d'ajout d'un professionnel technique supplémentaire et de discussions approfondies avec des partenaires potentiels et des preneurs de produit. Ces étapes sont nécessaires au développement de notre futur mine du Lac à Paul. Nos aspirations sont de mettre en production notre mine de phosphate de classe mondiale dès que possible et de libérer la valeur considérable pour nos investisseurs et parties prenantes. "

Faits saillants opérationnels et financiers du Q2 2019

En août 2019, Arianne a conclu un financement par voie de placement privé pour un produit brut de 691 050$. Selon les conditions du placement, la Société a émis 1 256 455 unités au prix de 0,55$ l'unité. Chaque unité est formée d'une action ordinaire et de la moitié d'un bon de souscription d'action ordinaire. Chaque bon de souscription confère à son porteur le droit d'acheter une action ordinaire au prix de 0,75 $ l'action, jusqu'au 21 août 2021.

En juin 2019, Arianne a signé un protocole d'entente non définitif avec SINOCONST, une importante entreprise publique chinoise. Selon les termes de l'entente, Arianne et SINOCONST ont convenu de mettre en place une entente définitive relativement au développement du projet du Lac à Paul, laquelle inclurait le financement complet du projet. En parallèle, des efforts pour sécuriser des contrats de prise de produit sont prévus être mis en place par SINOCONST afin de supporter le financement global du projet. La participation de SINOCONST dans le développement du Lac à Paul est directement reliée aux engagements de financement de projet.

En mai 2019, la Société a annoncé que le gouvernement du Québec procède à un investissement d'un montant de 1 500 000 $ par voie de placement privé en équité. Selon les modalités du placement, le gouvernement du Québec souscrit 3 671 970 actions ordinaires de la Société au prix de 0,4085 $ par action; ce prix représente le prix moyen pondéré en fonction du volume sur les 5 jours précédant la clôture du financement. Tous les titres émis au terme du placement sont assujettis à une période de détention prévue par la réglementation applicable de quatre (4) mois et un (1) jour qui prend fin le 6 septembre 2019.

En mai 2019, la Société a annoncé que les actionnaires d'Arianne ont réélus Messieurs Dominique Bouchard, Brian Ostroff , James Cowley , David DeBiasio , Marco Gagnon , Siva Pillay, Steven Pinney , Claude Lafleur et Jean Fontaine en tant qu'administrateurs de la Société, au cours de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenus le 29 mai 2019 à Montréal.

Faits saillants subséquents à la fin du trimestre

En juillet 2019, la Société a annoncé que ses efforts en matière de logistique de transport ont considérablement progressé et profiteront à l'ensemble du projet et à sa rentabilité. Arianne et ses partenaires ont mis au point une conception qui permettra de réduire le poids des camions de transport et d'accroître la charge. Une fois intégré, cela se traduira par moins de camions sur la route, ce qui augmentera la sécurité et réduira l'impact global sur l'environnement. De plus, cette conception générera des économies d'échelle, ce qui réduira le coût du transport du concentré de phosphate d'Arianne jusqu'au port et génèrera une économie globale de son projet.

En juillet 2019, Arianne a annoncé que M. Raphael Gaudreault , se joindra à l'équipe. Raphael occupera le poste de directeur du secteur minier auprès d'Arianne après avoir récemment occupé le poste de directeur de la planification et de la performance minière chez Arcelor.

Résumé financier

Arianne est une société en phase de développement et, à ce titre, n'a pas généré de revenus ni de flux de trésorerie positifs au deuxième trimestre de 2019. Au cours du deuxième trimestre terminé le 30 juin 2019, la Société a enregistré une perte nette de 0,6 million (M)$ pour la période de trois mois et de 1,2 M$ pour la période de six mois. Pour la même période en 2018, la Société avait enregistré une perte de 0,04 M$ pour la période de trois mois et 0,7 M$ pour la période de six mois.

Liquidité

Au 30 juin 2019, la Société avait une encaisse de 1,2 M$. Ces fonds seront alloués au fonds de roulement général et à la progression du développement du projet Lac à Paul en 2019.

Perspective

D'ici à la fin de l'année 2019, Arianne axera ses activités sur l'avancement et développement du projet Lac à Paul. Voici ses principaux objectifs :

Compléter des accords de partenariat et de financement;

Continuer d'améliorer la valeur du projet grâce à l'optimisation de celui-ci;

Poursuivre les discussions en cours avec les parties prenantes.

Le rapport de gestion d'Arianne et les états financiers consolidés résumés intermédiaires pour la période de six mois close le 30 juin 2019 sont disponibles sur le site Web de la Société et sur SEDAR. (www.sedar.com).

De plus, la Société annonce aujourd'hui le départ de M. David DeBiaisio du conseil d'administration. Arianne tient à remercier M. DeBiasio pour sa contribution considérable à la Société au fil des ans, l'aidant à passer du stade d'exploration au développement.

Personne qualifiée

Jean-Sébastien David, géo., personne qualifiée NI 43-101, a approuvé ce communiqué. M. David est également le chef des opérations.

À propos d'Arianne Phosphate

Arianne Phosphate (« Arianne Phosphate inc. ») (www.arianne-inc.com) mets en valeur les gisements de phosphate du projet Lac à Paul, à environ 200 km dans le nord de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec (Canada). Ces gisements produiront un concentré d'apatite ignée de grande qualité titrant 39 % P 2 O 5 (étude de faisabilité publiée en 2013) et contenant peu ou pas de contaminants. La Société compte 111 438 250 actions en circulation.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Ce communiqué contient des « déclarations prospectives » et des « informations prospectives » au sens de la réglementation des valeurs mobilières applicable au Canada et aux États-Unis (ci-après appelés collectivement les « informations prospectives »). L'information prospective inclut, notamment, les attentes sur la production et la qualité du concentré d'apatite du projet Lac à Paul. Il est souvent, mais pas toujours, possible de déterminer les renseignements prospectifs par l'usage de mots comme « planifie », « s'attend », « devrait », « budget », « prévu », « estimation », « prévision », « a l'intention de », « escompte » ou « croit », ou leur négatif, ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations selon lesquels des interventions, des événements et des résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « seront » prises, se produiront ou pourront être réalisés. L'information prospective est assujettie à des risques connus et inconnus, des incertitudes et autres facteurs qui pourraient rendre les résultats réels, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations de la Société sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de telles informations prospectives. Ces risques comprennent, mais sans s'y limiter : la volatilité du cours des actions; les fluctuations des prix des matières premières; l'origine et les coûts des sources d'énergie; les estimations des coûts en capital initial et de renouvellement; les estimations des coûts de main-d'œuvre et des coûts d'opération; les marchés mondiaux et les conditions économiques générales; les risques associés à l'exploration, au développement et à l'exploitation de gisements miniers; les estimations des ressources et des réserves minières; les risques associés à des risques non assurables survenant en cours d'exploration, de développement et de production; les risques liés aux variations des taux de change; les risques environnementaux; la concurrence à laquelle fait face la Société à l'égard de l'embauche du personnel expérimenté; l'accès à une infrastructure adéquate pour soutenir les activités minières, de transformation, de développement et d'exploration; les risques associés à des changements à la réglementation de l'exploitation minière régissant la Société; la finalisation du processus d'évaluation environnementale; les risques liés aux retards réglementaires et d'obtention de permis; les risques liés aux conflits d'intérêts potentiels; la dépendance envers le personnel clé; les risques de financement, de capitalisation et de liquidité incluant les risques que le financement nécessaire pour continuer les activités d'exploration et de développement du projet Lac à Paul ne soit pas disponible ou disponible à des conditions acceptables; le risque de dilution potentielle par l'émission d'actions ordinaires; le risque de litiges. L'information prospective est fondée sur des hypothèses jugées raisonnables par la direction au moment où ces déclarations sont faites, y compris, mais sans s'y limiter, la poursuite des activités d'exploration, aucun changement défavorable important des prix des matières premières, à la réalisation des plans d'exploration et des plans de développement conformément aux attentes, l'obtention des approbations réglementaires requise, et les autres hypothèses et facteurs énoncés dans la présente. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux contenus dans les informations prospectives, il pourrait y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus. Il ne peut y avoir aucune assurance que ces informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces informations prospectives. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment à l'information prospective. Les informations prospectives ne sont valables qu'à la date de ce communiqué de presse et la Société ne s'engage pas à mettre à jour ces informations prospectives, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

