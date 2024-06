DAN: TSX-V (Canada)

JE9N: FSE (Germany)

DRRSF: OTCQX (USA)

-une économie interne favorable autour d'une installation de transformation avec une VAN (8) avant impôt de 4,5 milliards de dollars, un TRI de 32 % et un retour sur investissement de 3 ans

SAGUENAY, QC, le 27 juin 2024 /CNW/ - Arianne Phosphate (la « Société » ou « Arianne ») (TSXV: DAN) (FRANCFORT: JE9N) (OTC: DRRSF) , une société en stade de développement du projet de mine de phosphate du Lac à Paul, dans la région du Saguenay--Lac-Saint-Jean, au Québec, est heureuse d'annoncer aujourd'hui les résultats de son étude de préfaisabilité (" ÉPF "). Tel que mentionné dans le communiqué de presse de la Société du 30 janvier 2024, Arianne a commandé une ÉPF afin d'examiner la viabilité de la construction d'une usine d'acide phosphorique purifié (" APP ") dans la région du Saguenay, au Québec, pour transformer du concentré de phosphate d'origine ignée en acide phosphorique de qualité batterie utilisé dans les batteries au lithium-fer-phosphate (" LFP ").

Telle qu'elle a été étudiée, l'installation de transformation serait capable de produire annuellement 350 000 tonnes (base 100 % P 2 O 5 ) d'APP, ce qui ferait de l'usine le plus grand producteur à l'extérieur de la Chine. À 350 000 tonnes, elle pourrait répondre à environ 350 GWh de la demande annuelle des giga-usines occidentales. Les analystes du secteur, tels que CRU, Benchmark et McKinsey, prévoient une pénurie importante d'APP d'ici la fin de la décennie, car la demande traditionnelle d'additifs alimentaires et la demande croissante de batteries LFP augmentent considérablement les besoins en APP, bien au-delà de la disponibilité actuelle de l'offre.

En outre, l'installation d'Arianne produirait annuellement 220 000 tonnes (base 100 % P 2 O 5 ) d'un acide phosphorique secondaire utilisé dans la production d'engrais spécialisés et d'aliments pour animaux. Le marché de ce produit sera également confronté à de graves restrictions, car les producteurs actuels de ce produit limitent leur production en raison de contraintes d'exploitation.

"Des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas souvent", a déclaré Brian Ostroff, président d'Arianne Phosphate. "L'accès à un concentré de phosphate de haute qualité, la capacité de produire économiquement de l'APP pour des applications spécialisées et l'avènement et la croissance de la batterie LFP offrent des conditions économiques extrêmement convaincantes avec une VAN avant impôts de plus de 4,5 milliards de dollars américains. En outre, l'étude démontre également l'opportunité pour notre mine du Lac à Paul d'avoir un client local. Si l'on considère les deux projets dans leur ensemble, les sociétés d'Arianne apporteraient d'énormes avantages à leurs parties prenantes et dégageraient une valeur significative pour leurs actionnaires".

Économie

Capex

L'exploitation complète en aval devrait avoir un investissement initial d'environ 1,65 milliard de dollars US, ce qui inclut une provision pour imprévus d'environ 240 millions de dollars US. Le Capex couvre la logistique d'un système de transport de concentré de phosphate sur la rive sud de la rivière Saguenay, une usine sur site pour la production d'acide sulfurique et une usine d'acide phosphorique de qualité marchande et d'acide phosphorique purifié.

Opex

Les coûts d'exploitation de l'usine d'APP sont principalement déterminés par le coût du concentré de phosphate (79 %), le coût du soufre utilisé dans la production d'acide sulfurique (14 %) et d'autres coûts d'exploitation divers tels que la maintenance, le personnel et les consommables (7 %).

Pour les besoins du modèle économique, construit à l'interne sur la base de l'ÉPF de la Société, Arianne a utilisé un coût de 213 $/t pour le concentré de phosphate, ce qui est conforme à l'étude de faisabilité bancable (" EFB ") publiée antérieurement par la Société pour son projet du Lac à Paul. Selon l'EFB (24 octobre 2013), à un prix de vente de 213 $/t, la mine du Lac à Paul avait une VAN (8) d'environ 1,9 G$ US. En utilisant 213 $/t, le coût d'opération (opex) pour l'installation d'APP serait de 1 195 $/t. Selon Benchmark Mineral Intelligence (Phosphoric Acid Market Outlook, Q1 2024), toute production inférieure à 1 450 $/t serait considérée comme un producteur d'APP à faible coût.

En outre, les 220 000 tonnes d'acide secondaire seraient un sous-produit du processus de production de l'APP et n'entraîneraient donc pas de coûts de production supplémentaires. Le revenu dérivé de la vente de cet acide serait un crédit direct ajoutant à la rentabilité de l'usine d'APP.

Table 1: Analyse de sensibilité relative au coût du concentré de phosphate (~40% P 2 O 5 ) (avant impôts)

$US (at 1:1.35) -30 % -20 % -10 % Cas de Base +10 % +20 % +30 %

$149,10/t $170.40/t $191.70/t $213,00/t $234,3/t $255,6/t $276,9/t VAN (8) M's $5 440 $5 130 $4 819 $4 508 $4 198 $3 887 $3 577 TRI 37,1 % 35,7 % 34,2 % 32,8 % 31,3 % 29,8 % 28,3 % Retour sur investissement (ans) 2,69 2,79 2,91 3,03 3,17 3,32 3,50 Opex M's $906 $1 002 $1 098 $1 195 $1 291 $1 387 $1 483 Profit brut annuel M's $751 $717 $683 $650 $616 $582 $549

Revenus

L'usine d'APP générerait des revenus grâce à la vente de ses produits finis. Ces produits comprennent 350 000 tonnes d'APP à 2 300 $/t, 220 000 tonnes d'acide secondaire à 1 200 $/t et 3 millions de tonnes de gypse à 10 $/t, un produit issu de la conversion du concentré de phosphate en acide phosphorique. Ces prix sont basés sur les prix de vente déclarés par plusieurs fournisseurs de données et sources accessibles au public. Les prix de vente des deux catégories d'acide phosphorique représentent une moyenne actualisée sur trois ans. Le projet produirait également de l'électricité excédentaire qui pourrait être vendue au réseau, mais cela n'a pas été pris en compte dans le modèle de revenu interne de la Société.

Sensibilité des prix -30 % -20 % -10 % Cas de Base +10 % +20 % +30 % Acide phosphorique purifié $1 610 $1 840 $2 070 $2 300 $2 530 $2 760 $2 990 Acide qualité marchande $840 $960 $1 080 $1 200 $1 320 $1 440 $1 560 Gypse $7 $8 $9 $10 $11 $12 $13 VAN (8) -avant impôts $1 487 $2 494 $3 501 $4 508 $5 515 $6 523 $7 530

Facteurs environnementaux

Selon l'étude, l'usine d'APP serait en mesure de profiter de nombreux avantages opérationnels conçus pour atténuer son impact sur l'environnement. En ayant accès à un concentré de phosphate de haute qualité et faiblement contaminé, l'installation aurait besoin de moins de matières premières, ce qui réduirait le transport et la manutention de la matière première par rapport à d'autres installations. En outre, en utilisant un concentré de phosphate d'origine ignée, la production d'APP de l'usine aurait un ratio beaucoup plus élevé que la plupart des autres opérations, ce qui permettrait de réduire l'empreinte opérationnelle par rapport à la taille de la production et d'obtenir des résultats économiques supérieurs.

L'installation comprendrait également une usine de production d'acide sulfurique. L'étude montre qu'en choisissant de construire sa propre usine de production d'acide sulfurique, l'exploitation réduirait considérablement le risque environnemental associé au transport de matières sous forme d'acide et réduirait considérablement les besoins en infrastructures de transport en déplaçant trois fois moins de matières.

En plus, en produisant de l'acide sulfurique grâce à l'apport direct de soufre, l'installation serait en mesure d'être un producteur net d'électricité grâce au captage de la vapeur par des turbines qui produiront de l'électricité. Cette électricité permettrait à l'installation de fonctionner sans avoir recours à des sources d'énergie externes et de vendre son excédent d'électricité au réseau électrique au profit de la communauté régionale.

Enfin, un sous-produit de la production d'acide phosphorique est le gypse. Comme la plupart des concentrés de phosphate contiennent des contaminants radioactifs, le gypse produit est une matière dangereuse qui doit être stockée, ce qui crée un problème environnemental et des frais d'exploitation. Selon l'étude de préfaisabilité, dans le cas de l'installation d'Arianne, l'utilisation d'un concentré de phosphate de haute pureté et faiblement contaminé permettrait la production d'un gypse commercialisable, générant des revenus pour l'opération, alors que pour de nombreuses autres opérations elle entraîne des coûts. En outre, l'empreinte et l'impact sur l'environnement seraient considérablement réduits puisque le gypse n'aurait pas à être empilé et entretenu sur la propriété.

Avantages opérationnels et économiques

Outre les avantages environnementaux significatifs que procurerait l'installation d'Arianne, l'étude met en évidence des avantages opérationnels et économiques. En utilisant un concentré de phosphate igné de haute pureté, la gamme de produits sera ciblée sur des marchés spécialisés qui devraient connaître d'importantes pénuries dans les années à venir, ce qui permettra de réduire la concurrence et d'augmenter les marges. La production de produits commercialisables supplémentaires, tels que le gypse et l'électricité, permettrait également de générer des flux de revenus au-delà des produits traditionnels à base de phosphate. La production de concentrés plus purs permet également d'améliorer considérablement les marges d'exploitation, car des volumes [et des coûts] d'intrants plus faibles génèrent des revenus plus élevés.

Sur le plan géographique, le projet présente de nombreux avantages. En situant le projet en aval à Saguenay, au Québec, l'installation disposera facilement de phosphate igné de haute qualité et aura accès à l'infrastructure nécessaire pour construire et exploiter un projet de cette taille et de cette envergure. Il existe un port, un réseau ferroviaire et un réseau routier préexistants qui facilitent la logistique du transport et permettent d'accéder à l'écosystème émergent des batteries de l'Ouest au Québec et en Ontario, ainsi qu'aux marchés américains de la construction automobile dans le Michigan et le sud-est des États-Unis. La région du Saguenay dispose également d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et a fait preuve d'une forte acceptabilité sociale pour les projets industriels à grande échelle.

« Beaucoup de facteurs se sont réunis pour permettre cette opportunité ", a déclaré Raphaël Gaudreault, chef des opérations d'Arianne. "Comme le montre clairement cette étude, le Saguenay a la possibilité de devenir un acteur majeur dans l'industrie essentielle de l'acide phosphorique. Le projet répond à de nombreux critères : sécurité d'approvisionnement, accès logistique facile à un minerai essentiel, défis opérationnels minimes et économie très impressionnante, le tout dans le contexte d'une norme ESG élevée. En tant que professionnel de l'exploitation minière depuis plus de 20 ans, je peux dire qu'il est extrêmement rare que tous les éléments soient réunis de manière aussi cohérente. »

Géopolitique

Le phosphate est principalement connu comme un produit agricole nécessaire pour améliorer les rendements des cultures et fournir la nourriture dont nous avons besoin. De nombreux pays, y compris l'Amérique du Nord et du Sud, l'Europe occidentale et certaines parties de l'Asie, connaissent des déficits et doivent importer pour répondre à cette demande croissante. Ces déficits ont été compensés par des importations en provenance de pays qui, historiquement, ont connu des périodes de troubles ou de pays qui ont rivalisé avec l'Occident pour s'approprier les ressources naturelles. Aujourd'hui, bien que la majeure partie du phosphate soit encore utilisée pour les engrais (~85%), l'avènement de nouvelles technologies de pointe, telles que les batteries LFP, a entraîné une demande supplémentaire de phosphate.

Conscientes de la nécessité du phosphate dans la production alimentaire et dans les technologies nécessaires à la transition vers l'abandon des combustibles fossiles, plusieurs juridictions ont placé le phosphate sur leurs listes de minéraux critiques. Plus récemment, le Canada a rejoint deux de ses provinces, le Québec et l'Ontario, ainsi que l'Union européenne, en ajoutant le phosphate à sa liste de minéraux critiques. Cet ajout reconnaît l'importance de ce minéral ainsi que la question très délicate de la "sécurité de l'approvisionnement".

La batterie lithium-fer-phosphate ("LFP")

La batterie LFP a été développée à l'origine au milieu des années 1990 et est aujourd'hui l'une des plus importantes chimies de batterie. L'année dernière, la batterie LFP représentait environ 35 % de toutes les batteries et, comme de plus en plus de constructeurs automobiles occidentaux (Tesla, Volkswagen, GM, Ford) ont annoncé qu'ils allaient adopter cette technologie, la batterie LFP devrait être la chimie la plus largement utilisée. Des caractéristiques supérieures telles que la sécurité, la durée de vie, l'efficacité de la charge et le coût ont toutes stimulé la demande pour ces batteries et ont fait de l'accès à la LFP une priorité croissante.

En outre, au-delà des véhicules électriques, les attributs du LFP en ont fait la première batterie utilisée dans les systèmes de stockage d'énergie. Des analystes tels que Wood Mackenzie considèrent que la croissance du marché des systèmes de stockage d'énergie accélère la demande de LFP et estiment que plus de 30 % de toutes les LFP seront utilisées dans ce segment de marché d'ici à 2030.

La domination de la Chine dans la production de batteries LFP constitue un défi de taille pour l'Occident. Aujourd'hui, la Chine produit plus de 95 % de tous les LFP, deux entreprises (BYD et CATL) représentant à elles seules 70 % de l'ensemble du marché. Les tensions croissantes entre la Chine et l'Occident ont conduit à un changement de politique, de nombreux gouvernements ayant adopté des programmes visant à accélérer la fabrication de ces technologies de pointe en Occident. Au-delà de la fabrication en Occident, nombre de ces programmes gouvernementaux encouragent également l'approvisionnement en minerais essentiels auprès de juridictions occidentales.

La batterie LFP nécessite de l'APP, un produit que la Chine domine également. La demande croissante de LFP, ainsi que les utilisations actuelles de l'APP, amènent les analystes de l'industrie à prédire un déficit important d'ici la fin de la décennie. Benchmark Mineral Intelligence prévoit un déficit atteignant 1 million de tonnes par an d'ici 2030, ce qui nécessitera une augmentation significative de l'offre et, en particulier, si l'Ouest veut devenir autosuffisant, cette offre devra être construite dans l'Ouest.

L'opportunité d'arianne

Située au Québec, Canada

l'usine d'APP serait une source occidentale sûre et fiable d'acide de qualité batterie

l'installation est géographiquement proche de ses marchés finaux (giga-usines occidentales)

la Société serait en mesure de bénéficier d'incitations économiques attrayantes pour les projets miniers essentiels

L'installation aura accès à un concentré de phosphate [igné] de haute qualité dans la région (y compris éventuellement le projet Lac à Paul d'Arianne)

Permet un mélange favorable de produits phosphatés ciblant les produits à marge

Permet d'accéder facilement aux intrants nécessaires à l'établissement

Permet des sources de revenus supplémentaires au-delà des produits à base de phosphate

Une économie forte [scénario de base] (avant impôts)

Faible coût des Opex

VAN (8) de 4,5 milliards de dollars US

TRI de 32,8%

32,8% Retour sur investissement d'environ 3 ans

En conclusion, M. Ostroff a ajouté : "La publication de cette étude devrait nous être très utile pour conclure nos discussions avec des partenaires et des financiers potentiels. Entre les avantages opérationnels et économiques considérables, la reconnaissance de l'importance du phosphate par son inscription sur les listes fédérale et provinciale des minéraux critiques et la volonté des gouvernements de nous aider, il n'y a aucune raison pour qu'Arianne ne devienne pas la première exploitation de l'Ouest et, sans doute, du monde".

Source Information

Estimation Capex/Opex :

Usine d'acide phosphorique par Bantrel

Usine d'acide sulfurique par Atkins Realis

Logistiques et intégration par CIMA+

Macro:

CRU, Benchmark Mineral Intelligence, Wood Mackenzie, McKinsey & Company

Économie/Tarification:

Israel Chemical (2023 Annual Report)

Benchmark Mineral Intelligence (Phosphoric Acid Market Outlook Q1 2024)

CRU (weekly phosphate product pricing)

Statista (Average Price of Crude Gypsum 2010-2023)

À propos d'Arianne Phosphate

Arianne Phosphate (« Arianne Phosphate inc. ») (www.arianne-inc.com) met en valeur les gisements de phosphate du projet Lac à Paul, à environ 200 km dans le nord de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec (Canada). Ces gisements produiront un concentré d'apatite ignée de grande qualité titrant 39 % P 2 O 5 (étude de faisabilité publiée en 2013) et contenant peu ou pas de contaminants. La Société compte 202 890 210 actions en circulation.

Personne qualifiée

Raphaël Gaudreault, ing., personne qualifiée NI 43-101, a approuvé ce communiqué. M. Gaudreault est également le chef des opérations.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant au caractère adéquat ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Suivez-nous sur :

Facebook : https://www.facebook.com/ariannephosphate

Twitter : http://twitter.com/arianne_dan

YouTube : http://www.youtube.com/user/ArianneResources

Flickr : http://www.flickr.com/photos/arianneresources

Resource Investing News : http://resourceinvestingnews.com/?s=Arianne

Mise en garde concernant les informations prospectives

Ce communiqué contient des « déclarations prospectives » et des « informations prospectives » au sens de la réglementation des valeurs mobilières applicable au Canada et aux États-Unis (ci-après appelés collectivement les « informations prospectives »). L'information prospective inclut, notamment, les attentes sur la production et la qualité du concentré d'apatite du projet Lac à Paul. Il est souvent, mais pas toujours, possible de déterminer les renseignements prospectifs par l'usage de mots comme « planifie », « s'attend », « devrait », « budget », « prévu », « estimation », « prévision », « a l'intention de », « escompte » ou « croit », ou leur négatif, ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations selon lesquels des interventions, des événements et des résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « seront » prises, se produiront ou pourront être réalisés. L'information prospective est assujettie à des risques connus et inconnus, des incertitudes et autres facteurs qui pourraient rendre les résultats réels, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations de la Société sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de telles informations prospectives. Ces risques comprennent, mais sans s'y limiter : la volatilité du cours des actions; les fluctuations des prix des matières premières; l'origine et les coûts des sources d'énergie; les estimations des coûts en capital initial et de renouvellement; les estimations des coûts de main-d'œuvre et des coûts d'opération; les marchés mondiaux et les conditions économiques générales; les risques associés à l'exploration, au développement et à l'exploitation de gisements miniers; les estimations des ressources et des réserves minières; les risques associés à des risques non assurables survenant en cours d'exploration, de développement et de production; les risques liés aux variations des taux de change; les risques environnementaux; la concurrence à laquelle fait face la Société à l'égard de l'embauche du personnel expérimenté; l'accès à une infrastructure adéquate pour soutenir les activités minières, de transformation, de développement et d'exploration; les risques associés à des changements à la réglementation de l'exploitation minière régissant la Société; la finalisation du processus d'évaluation environnementale; les risques liés aux retards réglementaires et d'obtention de permis; les risques liés aux conflits d'intérêts potentiels; la dépendance envers le personnel clé; les risques de financement, de capitalisation et de liquidité incluant les risques que le financement nécessaire pour continuer les activités d'exploration et de développement du projet Lac à Paul ne soit pas disponible ou disponible à des conditions acceptables; le risque de dilution potentielle par l'émission d'actions ordinaires; le risque de litiges. L'information prospective est fondée sur des hypothèses jugées raisonnables par la direction au moment où ces déclarations sont faites, y compris, mais sans s'y limiter, la poursuite des activités d'exploration, aucun changement défavorable important des prix des matières premières, à la réalisation des plans d'exploration et des plans de développement conformément aux attentes, l'obtention des approbations réglementaires requise, et les autres hypothèses et facteurs énoncés dans la présente. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux contenus dans les informations prospectives, il pourrait y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus. Il ne peut y avoir aucune assurance que ces informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces informations prospectives. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment à l'information prospective. Les informations prospectives ne sont valables qu'à la date de ce communiqué de presse et la Société ne s'engage pas à mettre à jour ces informations prospectives, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

SOURCE Arianne Phosphate Inc.

Pour nous joindre : Source : Raphael Gaudreault, COO, Tél. : 418-590-1318, [email protected]; Info : Brian Ostroff, President, Tel. : 514-908-4202, [email protected]