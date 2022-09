Une initiative visant à inspirer, éduquer et soutenir ceux atteints d'obésité et d'autres maladies chroniques.

MONTRÉAL, le 6 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le fabricant de vélos Argon 18 sera sur place pour aider à promouvoir le lancement d'un nouveau garage à vélos communautaire à la Maison de Santé Prévention - Approche 180, une clinique spécialisée dans la prévention et la gestion de l'obésité et des maladies connexes.

« Nous sommes fiers de soutenir le lancement du garage à vélos. Cette initiative correspond étroitement aux valeurs de notre entreprise et s'inscrit dans notre volonté de promouvoir le vélo en tant que sport pour favoriser un mode de vie actif », a déclaré Alain Pelletier, vice-président du marketing chez Argon 18.

Situé dans les locaux de la clinique, au cœur du quartier Plateau-Mont-Royal à Montréal, à proximité du projet de Réseau Express Vélo (REV) de 184 km, le nouveau garage à vélos a pour but de contribuer à la promotion d'un mode de vie actif, en servant de point de rassemblement aux jeunes pour faire réparer leur vélo ou pour assister aux ateliers de santé urbaine prévus en partenariat avec l'équipe de professionnels de la santé de la Maison de Santé Prévention - Approche 180.

« Nous sommes ravis qu'Argon 18 participe à l'inauguration de notre nouveau garage à vélos », a déclaré la Dre Julie St-Pierre, directrice de la Maison de Santé Prévention - Approche 180.

La participation d'Argon 18 au lancement du garage à vélos s'inscrit dans la continuité de ses activités précédentes de soutien aux communautés locales. Plus tôt cette année, le personnel d'Argon 18 a participé au Gran Fondo, un défi annuel de cyclisme intérieur visant à collecter des fonds pour Opération Enfant Soleil, un organisme à but non lucratif qui soutient le développement d'une pédiatrie de qualité pour tous les enfants du Québec, la province d'origine d'Argon 18.

La Team Novo Nordisk, commanditée par Argon 18, la première et la seule équipe cycliste professionnelle exclusivement constituée de coureurs diabétiques, sera également sur place pour aider à célébrer le lancement du garage à vélos.

« Comme Argon 18, l'équipe Team Novo Nordisk est toujours à la recherche de moyens pour soutenir les initiatives communautaires locales », a déclaré le coureur professionnel de l'équipe Team Novo Nordisk, Logan Phippen. « Nous voulons aider à montrer ce qui est possible lorsqu'une personne vit avec une condition médicale depuis son jeune âge, surtout lorsqu'elle n'a pas eu le choix en la matière - qu'il s'agisse du diabète de type 1 comme dans notre cas ou d'une autre trouble chronique comme l'obésité. »

« Une maladie chronique ne devrait pas limiter la capacité d'une personne à s'épanouir dans tous les domaines de la vie », a ajouté la Dre St-Pierre. « Les athlètes de la Team Novo Nordisk sont une formidable source d'inspiration pour nos jeunes patients qui apprennent tout juste à gérer des maladies dont ils n'ont pas choisi d'être affectés. »

En plus du lancement du garage à vélos, Argon 18 et la Team Novo Nordisk organiseront une rencontre avec les associations locales de patients et les familles de patients le mercredi 7 septembre.

À propos d'Argon 18

Les vélos Argon 18 sont fièrement conçus et développés à Montréal, au Canada. Fondée en 1999 par l'olympien et triple champion canadien Gervais Rioux, l'un des cyclistes nord-américains les plus décorés de sa génération, Argon 18 propose des vélos au design élégant, novateur et remarquablement différent. Tous les vélos Argon 18 sont conçus autour du cycliste en mettant performance, maniabilité et aérodynamisme au cœur des critères de design. Les vélos Argon 18 accumulent les victoires sur le circuit WorldTour avec l'équipe Astana Pro et sont présents sur d'innombrables routes dans plus de 70 pays à travers le monde. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.argon18bike.com.

À propos de la Maison de Santé Prévention - Approche 180

La Maison de Santé Prévention - Approche 180 offre des services à la fois avec l'aide d'un programme social soutenu par le ministère de la Santé et des Services Sociaux ainsi qu'un programme mixte de dons privés. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.maisondesanteprevention.com.

À propos de la Team Novo Nordisk

La Team Novo Nordisk est la première et la seule équipe cycliste professionnelle entièrement constituée de coureurs diabétiques. En 2012, Phil Southerland, cofondateur et PDG de l'équipe, et l'entreprise mondiale de soins de santé Novo Nordisk, se sont associés pour créer la Team Novo Nordisk, sur la base d'une vision commune visant à inspirer, éduquer et soutenir les personnes touchées par le diabète dans le monde entier et à promouvoir un mode de vie sain et actif. Pour de plus d'informations, veuillez consulter le site www.teamnovonordisk.com.

