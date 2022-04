Ces mélanges innovants offrent un goût et une texture inégalés pour une large gamme d'applications de cuisson et de pizza.

MISSISSAUGA, Ontario, le 25 avril 2022 /CNW/ - Ardent Mills, chef de file des meuneries de farine et d'ingrédients, a annoncé aujourd'hui le lancement de nouveaux mélanges de farine certifiés sans gluten et céto-sage pour le marché canadien. L'élargissement de notre gamme de produits constitue une prochaine étape dans notre plan de croissance stratégique, qui consiste à investir davantage dans nos capacités de production de céréales alternatives et sur la diversification de notre offre de produits tout en s'appuyant sur nos activités traditionnelles de minoterie.

Une étape majeure pour l'industrie, les mélanges d'Ardent Mills de farine adaptés au régime cétonique peuvent être utilisés comme remplacement à la farine conventionnelle sans compromettre le goût, la texture ou la fonctionnalité, tandis que nos nouveaux mélanges de farine sans gluten offrent une facilité d'utilisation pour une variété de formats.

« L'intérêt pour un train de vie sain, une alimentation basse en glucides et sans gluten continue de croître, les consommateurs recherchant des solutions qui correspondent à leurs valeurs et préférences personnelles en matière d'alimentation. En fait, le céto est l'allégation santé qui connaît la croissance la plus rapide sur les menus1, et 44 % des consommateurs consomment des produits sans gluten de temps en temps, selon une recherche exclusive d'Ardent Mills » a déclaré Elaine O'Doherty, chef du marketing au Canada. « Nos nouveaux mélanges céto-sage et nos mélanges sans gluten offrent aux boulangers des formulations sans compromis pour les produits céto-sage ou sans gluten. »

Les nouveaux mélanges de farine seront disponibles pour l'achat directement auprès d'Ardent Mills Canada, des distributeurs de boulangerie et de services alimentaires à travers le Canada. Les nouveaux produits sont les suivants :

Farine tout usage sans gluten 1:1 : Convient aux boulangeries de vente au détail, aux grandes boulangeries et aux opérateurs de services alimentaires. Cette formule innovante peut être utilisée pour remplacer la farine conventionnelle dans la plupart des recettes sans compromettre le goût, la texture ou la fonctionnalité.

: Convient aux boulangeries de vente au détail, aux grandes boulangeries et aux opérateurs de services alimentaires. Cette formule innovante peut être utilisée pour remplacer la farine conventionnelle dans la plupart des recettes sans compromettre le goût, la texture ou la fonctionnalité. Mélange de farine à pizza sans gluten : Ce mélange novateur permet aux exploitants de services alimentaires et de chaînes de pizzerias d'offrir facilement des croûtes sans gluten fraîches et savoureuses pour des pizzas minces, des pains plats et des pizzas à la poêle, pour lesquelles il était auparavant difficile de formuler des produits.

: Ce mélange novateur permet aux exploitants de services alimentaires et de chaînes de pizzerias d'offrir facilement des croûtes sans gluten fraîches et savoureuses pour des pizzas minces, des pains plats et des pizzas à la poêle, pour lesquelles il était auparavant difficile de formuler des produits. Mélange de farine céto-sage : Pour les fabricants de pain et de produits de boulangerie, Ardent Mills propose un mélange de farine adapté aux régimes céto pour une large gamme de pains et de produits de boulangerie, avec le goût et la texture que les consommateurs apprécient. Ce mélange, composé d'un système exclusif d'ingrédients fonctionnels, a été formulé pour atteindre le bon équilibre entre les fibres alimentaires et les céréales, sans noix ni farine de noix, et ne contient pas de gluten, ce qui permet aux clients d'utiliser leurs équipements actuels sans modifications importantes.

: Pour les fabricants de pain et de produits de boulangerie, Ardent Mills propose un mélange de farine adapté aux régimes céto pour une large gamme de pains et de produits de boulangerie, avec le goût et la texture que les consommateurs apprécient. Ce mélange, composé d'un système exclusif d'ingrédients fonctionnels, a été formulé pour atteindre le bon équilibre entre les fibres alimentaires et les céréales, sans noix ni farine de noix, et ne contient pas de gluten, ce qui permet aux clients d'utiliser leurs équipements actuels sans modifications importantes. Mélange pour pizza céto-sage : développé pour les exploitants de services alimentaires et de chaînes de pizzas, ce mélange facile à utiliser a été conçu pour des opérations simples en arrière-boutique et convient à la plupart des formats de croûte tout en offrant une pizza savoureuse avec de la texture et du croquant.

« Aujourd'hui, les consommateurs s'attendent à ce que les choix alimentaires correspondent à leurs préférences en matière de régime alimentaire et ces dernières offres alternatives constituent un grand pas en avant pour que cela devienne une réalité », a déclaré Buck Vanniejenhuis, directeur général d'Ardent Mills au Canada. « Nous sommes ravis de pouvoir offrir aux fabricants de pain et de produits de boulangerie, ainsi qu'aux exploitants de chaînes de restauration et de pizzerias un guichet unique pour tous leurs besoins de farine et de grains novateurs. Ardent Mills est vraiment à l'avant-garde dans cet espace et j'ai hâte de continuer à développer notre offre de produits dans les années à venir. »

Dans le cadre du plan de croissance stratégique à long terme de nos actifs, Ardent Mills continue d'investir dans le secteur des céréales émergentes. Plus récemment, la compagnie a acquis les actifs commerciaux de Firebird Artisan Mills, basée à Harvey au Dakota du Nord, qui fournit des capacités de mouture certifiées sans gluten.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://www.ardentmills.ca/products/innovative-flour-blends/.

Ardent Mills s'engage à transformer la façon dont le monde se nourrit. En tant que première entreprise de meunerie et d'ingrédients, nous cultivons l'avenir pour aider nos clients et nos communautés à prospérer. Nous sommes présents sur plus de 40 sites spécialisés dans la farine, le quinoa, les légumineuses, les produits biologiques, les produits sans gluten qui favorisent la nutrition émergente et l'innovation dans les ingrédients d'origine végétale. Notre portefeuille complet nous permet de répondre aux besoins complexes des clients d'aujourd'hui tout en nous concentrant sur les besoins croissants des consommateurs de demain. Profondément enracinés dans les communautés d'Amérique du Nord, nous avons des activités au Canada, aux États-Unis et à Porto Rico et notre siège social est situé à Denver au Colorado. Nous employons plus de 100 meuniers certifiés et soutenons des milliers d'emplois locaux qui contribuent à hauteur de plusieurs milliards de dollars aux économies locales - aidant ainsi nos employés, nos clients et les familles du monde entier à s'épanouir. Pour en savoir plus sur notre mission et nos solutions, visitez ardentmills.com.

