QUÉBEC, le 2 févr. 2026 /CNW/ - C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre aujourd'hui pour Archibald qui est un fier membre de la famille des microbrasseries de Labatt Canada. Après avoir marqué l'imaginaire des amateurs de bière avec ses créations inspirées de la tradition québécoise et du plaisir de partager, la microbrasserie dévoile la Série Territoire, sa toute première gamme de bières désalcoolisées. Une incursion naturelle, mais ambitieuse, dans une catégorie en pleine croissance, alors que de plus en plus de Québécois souhaitent vivre des moments authentiques tout en adoptant une consommation équilibrée.

Archibald se lance dans l’aventure de la bière désalcoolisée avec la Série Territoire (Groupe CNW/LA BRASSERIE LABATT LIMITEE)

Archibald a puisé dans ce qui fait vibrer le Québec : ses espaces, ses paysages, ses habitudes de vie. Trois territoires iconiques ont d'ailleurs guidé la création des nouveaux produits - Charlevoix, les Laurentides et la Gaspésie - trois régions où l'aventure, la convivialité et le plein air ne sont pas des slogans, mais un mode de vie. C'est de cet esprit qu'est née une gamme pensée pour rassembler les Québécois là où les souvenirs se crées: l'aventure.

DES BIÈRES DÉSALCOLISÉE QUI PRÉSERVENT LE GOÛT

La gamme se décline en trois bières désalcoolisées, chacune fidèle à l'ADN brassicole d'Archibald : une IPA, une Blonde et une Rousse. Légères, rafraîchissantes, elles sont brassées comme de véritables bières artisanales, puis désalcoolisées avec soin afin d'en préserver toute la richesse aromatique. Le résultat : trois profils distincts, trois personnalités, mais un même objectif : offrir à ceux qui choisissent la modération une expérience de bière authentique, sans compromis.

C'est précisément cette idée, savourer pour un mode de vie équilibré, qui a guidé leur conception. Avec moins de 50 calories par canette de 355 ml et un taux d'alcool sous les 0,5 %, elles répondent à une réalité bien ancrée chez les consommateurs : allier le plaisir de savourer des bières de microbrasserie à tout moment, ou encore la liberté d'alterner sa consommation avec des produits désalcoolisés.

Elle a été pensée pour ces moments, ceux où l'on respire mieux, où le temps ralentit un peu, où l'on savoure davantage le moment présent. Et c'est justement dans ces occasions que la Série Territoire prend tout son sens.

Dès maintenant, les Québécoises et Québécois peuvent découvrir la Série Territoire dans les épiceries et les dépanneurs participants au Québec. Une arrivée qui élargit les options offertes aux consommateurs et confirme qu'il est possible de choisir la modération sans renoncer au plaisir d'une bière de microbrasserie bien faite.

Avec Série Territoire, Archibald continue d'écrire une histoire façonnée par le goût, l'authenticité et sa vocation à créer des moments uniques. Une histoire qui commence dans nos régions, mais qui appartient désormais à tous ceux qui souhaitent la vivre.

Savourez l'aventure & partagez le goût avec Série Territoire!

CITATIONS

« Avec la Série Territoire, nous proposons une expérience désalcoolisée fidèle à l'ADN Archibald : une vraie bière de microbrasserie, brassée avec soin, qui accompagne les moments où l'on se rassemble et où l'on profite de nos lieux iconiques québécois. Notre ambition est simple : offrir une bière de qualité aux Québécois qui souhaitent avoir une option de modération pour les accompagner dans leurs aventures. »

- Étienne Dancosse, Directeur Marketing Archibald Microbrasserie, Labatt Canada

À PROPOS D'ARCHIBALD MICROBRASSERIE

Fièrement venue au monde dans la magnifique municipalité de Lac-Beauport, Archibald Microbrasserie est passionnée par la bonne bière et la nourriture. Elle existe pour créer des moments uniques autour de la table qui rassemblent famille et amis. Depuis 2005, l'équipe d'Archibald Microbrasserie brasse et développe plusieurs styles de bière différents, des Lagers classiques aux NEIPA. Leurs six restaurants accueillent des milliers de consommateurs chaque année, leur permettant de vivre une expérience de la forêt à la table dans un environnement unique. La marque distribuée dans des milliers de points de vente au Québec ne cesse de grandir année après année et a le vent dans les voiles.

SOURCE LA BRASSERIE LABATT LIMITEE

CONTACT : Jeremy Ghio, Directeur principal, affaires corporatives et relations médias - QC, Courriel : [email protected]