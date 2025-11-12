Une bière, un repas. Archibald redonne pour lutter contre la faim !

Une initiative de Labatt et Archibald pour offrir plus de 80 000 repas aux Banques alimentaires du Québec.

MONTRÉAL, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Pour une 12ᵉ année consécutive, Archibald Microbrasserie s'engage pour une cause qui lui tient profondément à cœur : la lutte contre la faim. C'est pourquoi Archibald est fière de s'allier aux Banques alimentaires du Québec pour soutenir les familles vivant des moments plus difficiles. Parce qu'à l'approche du temps des Fêtes, chaque geste de solidarité compte.

Le 4 novembre dernier, L'Archidon 2025 a pris son envol avec trois grandes soirées caritatives organisées simultanément dans les restaurants Archibald de Sainte-Foy, Trois-Rivières et Blainville.

À l'image de qui nous sommes, ces soirées ont été à la fois conviviales et festives, mettant en valeur le plaisir de se rassembler et de redonner à la communauté. Grâce à ce lancement dans les restaurants Archibald, Labatt et Archibald ont donné tout un coup d'envoi à cette 12e collecte de fonds, permettant d'amasser suffisamment pour redonner déjà plus de 4 500 repas au profit des Banques alimentaires du Québec (BAQ).

Mais la campagne ne fait que commencer ! Nous invitons tous les Québécois et Québécoises à poursuivre l'élan de solidarité tout au long de L'Archidon 2025, avec un objectif ambitieux : offrir plus de 80 000 repas aux Banques alimentaires du Québec à l'approche du temps des Fêtes.

ARCHIDON SE POURSUIT PARTOUT AU QUÉBEC DU 11 NOVEMBRE AU 8 DÉCEMBRE

Entre le 11 novembre et le 8 décembre, l'esprit du Archidon se propage partout au Québec alors que chaque Québécois et Québécoise pourra poser un geste généreux en redonnant un repas à l'achat d'une canette Archibald dans tous les Couche-Tard du Québec ou encore en offrant quatre repas grâce à un don de 2 $ remis pour chaque duo généreux vendu dans les restaurants Archibald de Blainville, Trois-Rivières, Lac Beauport, Petit-Champlain et Ste-Foy.

Alors que le temps des Fêtes approche, Archibald invite sa clientèle à célébrer dans un esprit de générosité et de solidarité.

CITATIONS

« Chez Labatt et Archibald, nous croyons que notre responsabilité va au-delà du plaisir de brasser de la bonne bière. L'Archidon, c'est une manière concrète de soutenir les familles d'ici et de rappeler que la convivialité et la solidarité font partie intégrante de notre culture. À l'aube du temps des fêtes, nous appelons tous les Québécois et les Québécoises à redonner un repas aux Banques alimentaires du Québec à l'achat d'une bière Archibald dans un Couche-Tard ou d'un duo généreux dans l'un de nos restaurants participants. »

- Étienne Dancosse, directeur marketing, Archibald

« Alors que les demandes d'aide alimentaire atteignent des niveaux sans précédent, nous sommes profondément reconnaissants de pouvoir compter sur le soutien renouvelé de Labatt. Grâce à cette nouvelle initiative portée par Archibald, ce fidèle partenaire contribue à alléger la pression sur notre réseau et à venir en aide aux nombreux Québécois touchés par l'insécurité alimentaire. Nous remercions chaleureusement Labatt, Archibald et leur clientèle pour leur engagement et leur générosité à travers cette collecte de fonds. »

- Martin Munger, directeur général de Banques alimentaires du Québec

À PROPOS D'ARCHIBALD MICROBRASSERIE

Fièrement venue au monde dans la magnifique municipalité de Lac-Beauport, Archibald Microbrasserie est passionnée par la bonne bière et la nourriture. Elle existe pour créer des moments uniques autour de la table qui rassemblent famille et amis. Depuis 2005, l'équipe d'Archibald Microbrasserie brasse et développe plusieurs styles de bière différents, des Lagers classiques aux NEIPA. Leurs six restaurants accueillent des milliers de consommateurs chaque année, leur permettant de vivre une expérience de la forêt à la table dans un environnement unique. La marque distribuée dans des milliers de points de vente au Québec ne cesse de grandir année après année et a le vent dans les voiles.

SOURCE LA BRASSERIE LABATT LIMITEE

Etienne Dancosse, Directeur Marketing, Archibald Microbrasserie, [email protected], +1 (514) 207-1557