Archéo-Québec présente un Mois de l'archéologie virtuel

« Afin de soutenir les mesures sanitaires mises en place pour la réouverture des musées, nous souhaitons continuer, de concert avec notre réseau, à transmettre les connaissances issues de l'archéologie, tout en demeurant ludique et accessible grâce au numérique. Notre gamme d'activités, inédite et surprenante, saura plaire aux fidèles et initier de nouveaux adeptes », explique Caroline Nantel, présidente du conseil d'administration d'Archéo-Québec.

Ce Mois tout spécial mettra en lumière la richesse des rencontres culturelles, des échanges commerciaux, des métissages et des belles aventures qui ont forgé notre histoire collective depuis des millénaires.

Rosalie Vaillancourt, nouvelle porte-parole du Mois de l'archéologie

Rosalie Vaillancourt est la porte-parole du Mois de l'archéologie 2020.

« Depuis toujours, l'archéologie me fascine. Le fait de pouvoir creuser le sol et d'y découvrir des artéfacts qui expliquent des faits marquants de notre histoire est incroyable. Cela permet de faire un retour aux sources et de comprendre comment nos ancêtres vivaient… à une époque où il n'y avait ni jeux vidéo, ni télévision, ni réseaux sociaux! Je crois que plusieurs seront surpris de constater que leur quotidien qui était sans doute loin d'être banal », raconte Rosalie Vaillancourt.

La réalisation du Mois de l'archéologie est rendue possible grâce à la collaboration du ministère de la Culture et des Communications du Québec.

À propos d'Archéo-Québec

Le réseau Archéo-Québec a pour mission de valoriser la richesse archéologique du Québec en réunissant et appuyant les forces vives du milieu.

Archéo-Québec joue quatre rôles majeurs, soit d' être l'organisation phare de la valorisation de l'archéologie québécoise au Québec et à l'international. De même, le Réseau intervient dans la sensibilisation, la protection et l'éducation en lien avec les enjeux entourant la recherche, la conservation et la mise en valeur de l'archéologie au Québec. Il agit également comme interlocuteur privilégié du MCCQ en matière d'archéologie auprès des instances décisionnelles et de consultation, et finalement, il outille et appuie ses membres par une offre de services et de conseils adaptés.

