ARCHÉO-QUÉBEC - MOIS DE L'ARCHÉOLOGIE 2023 - DES ACTIVITÉS AUX QUATRE COINS DU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 16 août 2023 /CNW/ - Il vous reste encore 16 jours pour découvrir la 19e édition du Mois de l'archéologie ! Une panoplie d'activités liées au captivant univers de l'archéologie québécoise sont offertes jusqu'à la fin du mois d'août par notre Réseau. Vous trouverez la programmation des activités dans le calendrier du site moisdelarcheo.com.

Découvrez les lieux participants

Depuis le début du Mois de l'archéologie, une multitude d'établissements patrimoniaux, d'organismes et de municipalités à travers 9 régions du Québec offrent une riche programmation. Avec succès ont déjà été offertes au public : activités de fouilles archéologiques véritables et simulées, visites guidées exclusives, chasses au trésor et encore plus. N'attendez plus pour découvrir près de 12 000 ans d'histoire de façon ludique et scientifique !

90 secondes de vérité

Visionnez dès maintenant les trois premières capsules de 90 secondes de vérité sur Facebook ou Instagram afin de découvrir les réponses d'Isabelle Coupal, Philippe Laplante et Stéphanie Briaud, spécialistes dans le milieu du patrimoine archéologique, à des questions portant sur la pratique responsable de l'archéologie.

Patrimoine sous vos pieds - famille

Lors des premières semaines du Mois de l'archéologie, le public a pu participer en famille à l'activité Patrimoine sous vos pieds pour la première fois. Ne manquez pas la chance de découvrir l'activité dans l'ambiance du Marché public de Pointe-à-Callière les 26 et 27 août. De fascinantes reproductions d'artefacts et des énigmes captivantes vous y attendent !

Résidence Instagram

Rendez-vous sur la page Instagram d'Archéo-Québec et rencontrez l'artiste Raphaël Impinna alias @crazy.rafy qui y partage ses enrichissantes expériences vécue lors de ses visites à la Maison Nivard-de-Saint-Dizier, au Musée des Beaux-arts de Montréal, à la Ville de Longueuil ainsi qu'au Marché public de Pointe-à-Callière sous forme de collages constitués de photographies et d'illustrations.

Les concours

Le 22 août, les gagnant·e·s d'une nuitée à l'Auberge Saint-Antoine à Québec seront annoncé·e·s. Restez à l'affut de nos publications sur Facebook et Instagram afin de prendre connaissance des autres concours.

À propos d'Archéo-Québec

Le réseau Archéo-Québec a pour mission de valoriser la richesse archéologique du Québec en réunissant et appuyant les forces vives du milieu. Le Mois de l'archéologie est rendu possible grâce au soutien du Ministère de la Culture et des Communications du Québec, des partenaires et membres d'Archéo-Québec

