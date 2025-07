À l'occasion de la 21ᵉ édition du Mois de l'Archéo, Archéo-Québec invite le public à venir explorer l'Archéologie sous toutes ses formes !

MONTRÉAL, le 25 juill. 2025 /CNW/ - Archéo-Québec lance cette nouvelle édition du Mois de l'archéologie, qui se tiendra tout au long du mois d'août. Le Réseau et ses membres invitent le public à explorer le patrimoine archéologique du Québec à travers une programmation riche et accessible : fouilles participatives, ateliers, conférences, visites guidées, expositions et activités familiales… et rencontres privilégiées avec des experts de l'histoire du territoire québécois. Grâce à la collaboration d'archéologues et de nombreux partenaires, cette édition promet une immersion captivante dans l'univers de l'archéologie.

L'archéologie, une science aux multiples voix

En complément des activités sur le terrain, Archéo-Québec propose deux séries numériques inédites pour faire découvrir les coulisses du métier d'archéologue.

ArchéoZoom- À la découverte des experts du passé, présente cinq disciplines archéologiques à travers des carrousels illustrés, accessibles à tous les publics. Chaque publication met en lumière une spécialité, ses méthodes et ses découvertes, terrains d'intervention et ce que le passé nous révèle.

ArchéoScope - L'archéologie expliquée autrement : une série à explorer, est une série de capsules descriptives présentées par des spécialistes sur le terrain, chacune explorant l'une des cinq étapes clés de la démarche scientifique en archéologie. Une façon dynamique et accessible de mieux comprendre cette discipline fascinante.

Une programmation déployée dans tout le Québec

Cette 21e édition bénéficie d'une participation régionale remarquable. Une dizaine de régions du Québec offriront des activités spéciales tout au long du mois d'août. Les visiteurs et visiteuses pourront ainsi vivre des expériences uniques, en lien direct avec les sites et les histoires locales.

Que vous soyez amateur d'histoire, passionné d'archéologie ou simple curieux, découvrez une variété d'activités captivantes pour tous les âges et niveaux d'intérêt, et explorez le patrimoine archéologique du Québec autrement.

Des concours pour enrichir votre expérience

Tout au long du mois d'août, Archéo-Québec propose une série de concours pour prolonger l'expérience du Mois de l'archéologie… et tenter de remporter de superbes prix !

Pour participer, suivez Archéo-Québec sur ses réseaux sociaux.

Le site du Mois de l'archéologie fait peau neuve !

Rendez-vous sur : www.moisdelarcheo.com

Ne manquez pas cette occasion unique de plonger dans l'archéologie et de découvrir les trésors du Québec !

À propos d'Archéo-Québec :

Archéo-Québec est un organisme à but non lucratif voué à la valorisation de l'archéologie au Québec. Depuis plus de 20 ans, il œuvre à la promotion du patrimoine archéologique québécois afin de favoriser une meilleure connaissance de l'histoire du Québec. Le Réseau regroupe des institutions, des organismes, des professionnels et des passionnés d'archéologie.

