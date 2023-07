ARCHÉO-QUÉBEC MOIS DE L'ARCHÉOLOGIE 2023 - DES ACTIVITÉS AUX QUATRE COINS DU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 26 juill. 2023 /CNW/ - À l'occasion de la 19e édition du Mois de l'archéologie, Archéo-Québec vous propose de découvrir le monde de l'archéologie sous toutes ses facettes. Une panoplie d'activités sera offerte par notre Réseau pour que le métier d'archéologue n'ait plus de secret pour vous !

Découvrez les lieux participants

Une multitude de lieux à travers 9 régions du Québec offrent une riche programmation tout au long du Mois de l'archéologie. Des ateliers, expositions, fouilles simulées et plusieurs autres activités sont à découvrir. Le calendrier se trouve sur moisdelarcheo.com

90 secondes de vérité

Chaque mardi durant tout le Mois de l'archéologie, notre collaboratrice Lucie ira à la rencontre d'archéologues et acteur·trice·s du milieu pour en apprendre davantage sur les différentes manières de devenir plus archéoresponsable et d'assurer la conservation du patrimoine archéologique au bénéfice des générations actuelles et futures.

Patrimoine sous vos pieds - famille

Découvrez l'archéologie du Québec tout en vous divertissant et en ayant du plaisir en famille grâce à Patrimoine sous vos pieds ! L'activité s'inspire des jeux d'évasion, vous proposant diverses énigmes à résoudre pour révéler les histoires que nous racontent des reproductions d'artéfacts archéologiques québécois.

Résidence Instagram

Chaque mercredi, rendez-vous sur la page Instagram d'Archéo-Québec et rencontrez l'artiste Raphaël Impinna alias @crazy.rafy. Il partagera son expérience vécue lors d'activités du Mois de l'archéologie et vous fera part des activités à ne pas manquer !

Les concours

Grâce à trois précieux partenaires, les amateurs d'archéologie auront la chance de gagner des prix fantastiques dont des publications, une nuitée en maison longue au Centre d'interprétation du site archéologique Drouler-Tsiionhiakwatha et une nuitée à l'Auberge Saint-Antoine à Québec.

Pour connaître tous les détails de la programmation, des lieux participants et des concours, consultez notre site web moisdelarcheo.com et suivez-nous sur Facebook et Instagram.

À propos d'Archéo-Québec

Le réseau Archéo-Québec a pour mission de valoriser la richesse archéologique du Québec en réunissant et appuyant les forces vives du milieu.

Le Mois de l'archéologie est rendu possible grâce au soutien du ministère de la Culture et des Communications du Québec, la Ville de Québec, la Ville de Longueuil, la Ville de Magog, Tourisme Autochtone Québec, le magazine Continuité, Recherches autochtones au Québec, le Centre d'interprétation du site archéologique Drouler-Tsiionhiakwatha, le Musée huron-wendat, l'Auberge Saint-Antoine et tous les membres d'Archéo-Québec.

SOURCE Archéo-Québec

Renseignements: Source : Marie Guiet, 343-204-2522, [email protected]