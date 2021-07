Archéo-Québec - Mois de l'archéologie 2021 - Tout le mois, des activités partout au Québec

MONTRÉAL, le 28 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Balados, vox pop, activités dans les musées et les sites, c'est avec une nouvelle mouture que le Mois de l'archéologie arrive cette année. Du 1er au 31 août, à la maison ou partout au Québec, le public est invité à découvrir et participer à des événements qui plairont autant aux familles qu'aux adultes, aux passionnés et aux néophytes.

Ce Mois fait vivre la richesse des rencontres culturelles, des échanges commerciaux, des métissages et des aventures qui ont forgé notre histoire collective.

Question du jour -- Faire rayonner le réseau

Dans le but de sourire, de s'interroger ou d'éveiller des passions, un vox pop a été imaginé. Le concept est simple, présenter pendant tout le mois, chaque jour, des petites capsules sur notre page Facebook. Elles répondent à des questions recueillies auprès des publics jeunesse et adultes qui sont expliquées par l'un de nos membres.

Voyante de l'archéologie --Un balado étonnant!

Six lieux longeant le Fleuve nous racontent l'archéologie par le biais d'une voyante qui lit dans le passé. Construits de manière ludique avec un contenu vérifié, ces épisodes nous plongent au cœur de notre histoire.

L'art-chéo s'invite au Musée -- Des créations inédites avec trois artistes en résidence

En collaboration avec Pointe-du-Buisson - Musée québécois d'archéologie, trois artistes Geneviève Dupuis, danseuse, Claude H. Vallée, artiste multidisciplinaire et Diane Saint-Georges, peintre, proposent trois dimanches créatifs en compagnie de l'archéologue Patrick Eid. Afin de partager cette idée innovante, Archéo-Québec diffusera sur Instagram au cours de la semaine suivante, des bribes de cette rencontre jusqu'à l'œuvre ultime.

Des moments de rencontres présentielles avec l'archéologie

Plus de 10 régions du Québec invitent les publics à participer à leurs activités : conférences, visites de site archéologique, de musées, activités pour les jeunes et autres, une panoplie de choix.

Les concours du Mois de l'archéologie

Grâce à deux précieux partenaires, le Centre d'interprétation du site archéologique Droulers-Tsiionhiakwatha, à Saint-Anicet et l'Auberge Saint-Antoine à Québec, permettent d'offrir des prix fantastiques aux deux concours.

Vivre pleinement l'archéologie

En août, c'est le moment de prendre le temps de découvrir comment l'archéologie pose un nouveau regard sur l'histoire du Québec.

Pour connaître le détail de la programmation et des concours, consultez notre site web moisdelarcheo.com et suivez-nous sur Facebook et Instagram.

À propos d'Archéo-Québec

Le réseau Archéo-Québec a pour mission de valoriser et de diffuser la richesse archéologique du Québec en réunissant et appuyant les forces vives du milieu.

Le Mois de l'archéologie, est possible grâce au soutien du ministère de la Culture et des Communications du Québec, de la Ville de Québec, Tourisme autochtone, Recherches amérindiennes, magazine Continuité, Auberge Saint-Antoine, Centre d'interprétation du site archéologique Droulers-Tsiionhiakwatha et tous les membres.

