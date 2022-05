ArcelorMittal teste avec succès le remplacement partiel du gaz naturel par de l'hydrogène vert pour produire du fer à réduction directe

MONTREAL, le 2 mai 2022 /CNW Telbec/ - ArcelorMittal (« l'Entreprise ») est heureuse d'annoncer qu'elle a testé avec succès l'utilisation d'hydrogène vert dans la production de fer à réduction directe (« DRI ») à son aciérie de Contrecoeur, au Québec. ArcelorMittal a l'ambition d'être le meneur de la décarbonation de l'industrie sidérurgique et ce test est une étape importante pour produire de l'acier à zéro émission de carbone par un procédé combinant four à arc électrique et réduction du fer en utilisant de l'hydrogène vert.

L'objectif du test était d'évaluer la possibilité de remplacer l'utilisation du gaz naturel par de l'hydrogène vert dans le processus de réduction du minerai de fer. Lors de ce premier test, 6,8 % du gaz naturel a été remplacé par de l'hydrogène vert pendant une période de 24 heures, ce qui a contribué à une réduction notable des émissions de CO2. L'hydrogène vert utilisé dans le test a été produit par un électrolyseur (appareil qui produit de l'hydrogène vert à partir d'électricité et d'eau) appartenant à un tiers et a ensuite été transporté à Contrecoeur. Il s'agit d'une avancée majeure puisque le procédé de réduction du minerai de fer contribue à lui seul à plus de 75 % des émissions globales de CO2 d'ArcelorMittal Produits longs Canada (« AMLPC »).

AMPLC évaluera la possibilité de réaliser d'autres tests au cours des prochains mois en augmentant l'utilisation d'hydrogène à son usine de réduction, ce qui permettrait de réduire potentiellement les émissions de CO2 de plusieurs centaines de milliers de tonnes annuellement à son usine de réduction. L'utilisation potentielle d'électrolyseurs pour produire de l'hydrogène vert à l'usine de Contrecoeur dépendra de la capacité à réunir les conditions requises, notamment la disponibilité de la puissance électrique nécessaire pour leur alimentation.

Avec l'une des plus faibles empreintes carbone au monde, AMLPC est bien positionnée pour contribuer aux efforts de décarbonation de l'Entreprise si les bonnes conditions sont en place au Québec. La faible empreinte carbone d'AMLPC résulte de l'utilisation de l'usine de réduction et fours à arc électrique pour la fabrication de l'acier, de l'utilisation d'électricité renouvelable et de minerai de fer et de ferraille d'origine locale.

Le président-directeur général d'AMLPC, François Perras, a félicité l'équipe d'ArcelorMittal pour cette avancée majeure dans la production d'acier à faible émission de CO2 :

« Nous venons de démontrer que le Québec peut devenir un leader mondial dans la production d'acier à faibles émissions de CO2, en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre. »

ArcelorMittal vise à réduire l'intensité de ses émissions de CO2 de 25 % d'ici 2030 à l'échelle mondiale et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

À propos d'ArcelorMittal Produits Longs Canada

La mission d'ArcelorMittal Produits Longs Canada est de produire des aciers meilleurs pour la planète et ses habitants, de façon sécuritaire, en accord avec nos valeurs de santé-sécurité, de qualité, de développement durable et de leadership. L'entreprise compte plus de 1 900 employés à Contrecoeur, à Longueuil, à Montréal et à Hamilton. Ses sites d'opération comprennent une usine de recyclage et de transformation de la ferraille, une usine de réduction de minerai de fer, deux aciéries, trois lamineries et deux tréfileries. L'entreprise est le plus grand recycleur local au Québec, par le biais de sa coentreprise - Recyclage de métaux intégré (RMI). Le groupe possède une capacité de production annuelle de plus de deux millions de tonnes d'acier et génère des retombées économiques de plus d'un milliard de dollars par an. Pour plus d'informations sur AMPLC, veuillez visiter le http://long-canada.arcelormittal.com/

À propos d'ArcelorMittal

ArcelorMittal est le leader mondial en acier et en exploitation minière, avec une présence dans 60 pays et des installations sidérurgiques primaires dans 16 pays. En 2021, ArcelorMittal a généré des revenus de 76,6 milliards de dollars et une production d'acier brut de 69,1 millions de tonnes métriques, ainsi qu'une production de minerai de fer de 50,9 millions de tonnes métriques. Notre objectif est de construire un monde meilleur avec un acier plus intelligent. Un acier produit en utilisant des procédés innovants qui requièrent moins d'énergie, émettent considérablement moins de carbone et à moindres coûts. Un acier plus propre, plus fort et réutilisable. Un acier pour les véhicules électriques et des infrastructures d'énergie renouvelable qui soutiendront nos sociétés, alors qu'elles se transformeront au courant du siècle. Plaçant l'acier au cœur de nos préoccupations, avec nos équipes créatives et une culture entrepreneuriale dans l'âme, nous aiderons le monde à faire ces changements. C'est ce que nous croyons qui est nécessaire pour être l'entreprise d'acier de l'avenir. ArcelorMittal est coté en bourse à New York (MT), Amsterdam (MT), Paris (MT), au Luxembourg (MT) et dans les marchés boursiers espagnols de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence (MTS). Pour plus d'information sur ArcelorMittal, veuillez visiter le http://corporate.arcelormittal.com.

