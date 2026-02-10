Formulation et remplissage aseptique complétés avec succès pour l'étude

clinique de phase 1/2 du vaccin d'Aramis Biotechnologies

MONTRÉAL et QUÉBEC, le 10 févr. 2026 /CNW/ - Aramis Biotechnologies Inc. (« Aramis »), entreprise canadienne pionnière et chef de file mondial de la bioproduction dans les plantes, et le Centre de Production de Produits Biologiques (CPPB) Inc., organisation à but non lucratif spécialisée dans la fabrication de solutions biopharmaceutiques essentielles, annoncent aujourd'hui la réalisation avec succès des activités de formulation, de remplissage aseptique et d'emballage clinique du vaccin d'Aramis en développement contre la grippe saisonnière destiné à son étude clinique de phase 1/2.

Cette étape clé marque l'aboutissement opérationnel du partenariat annoncé en février 2025 entre les deux organisations. Le CPPB a mis à profit son expertise en formulation, en opérations de remplissage aseptique et en conditionnement clinique afin d'assurer la production d'un matériel clinique conforme aux exigences de qualité, de sécurité et de conformité réglementaire applicables aux essais cliniques.

La livraison réussie de ce matériel clinique constitue une avancée importante pour le programme de développement du vaccin d'Aramis contre la grippe saisonnière, un produit ayant le potentiel d'améliorer la protection des populations les plus à risque. Elle illustre également le rôle du CPPB au sein de l'écosystème biopharmaceutique canadien à soutenir des projets innovants, de la science à la fabrication clinique.

« Nous sommes extrêmement satisfaits de notre partenariat avec le CPPB. La stratégie d'affaires d'Aramis repose sur la complémentarité des expertises. Les spécialistes, les installations ainsi que les équipements de production pharmaceutique du CPPB ont pleinement répondu à nos besoins », a déclaré Frédéric Ors, chef de la direction d'Aramis. « Nous avons collaboré avec une équipe motivée et compétente, qui a livré un travail de grande qualité, conformément à nos attentes et à celles des autorités réglementaires. »

« Cette réussite marque une étape importante pour Aramis et nous avons hâte de poursuivre nos discussions avec le CPPB pour étendre notre collaboration », a poursuivi Nicolas Petit, chef des opérations d'Aramis.

Du côté du CPPB, cette réalisation confirme son rôle de partenaire stratégique pour les entreprises biotechnologiques canadiennes en phase de développement clinique, en offrant des services intégrés de formulation et de remplissage aseptique, adaptés aux produits biologiques à haute valeur ajoutée.

« La réussite de ce projet illustre la valeur d'une collaboration étroite entre une biotech innovante et un partenaire manufacturier agile. Nous sommes fiers d'avoir livré un matériel clinique conforme, dans les délais et selon les plus hauts standards de qualité, » a déclaré Andy Sheldon, PDG du Centre de Production de Produits Biologiques (CPPB) Inc.

Ce partenariat entre Aramis Biotechnologies et le CPPB constitue une réussite et témoigne d'une première collaboration prometteuse, ouvrant la voie à de futures initiatives conjointes. Il illustre la capacité des deux organisations à conjuguer leurs expertises afin de soutenir efficacement le développement clinique de solutions biopharmaceutiques innovantes.

À propos d'Aramis Biotechnologies

Basée à Québec, Aramis Biotechnologies est une entreprise canadienne pionnière et un chef de file mondial de la bioproduction dans les plantes. Grâce à ses partenariats stratégiques, Aramis développe des solutions de bioproduction innovantes et durables destinées à répondre aux besoins évolutifs de l'industrie et de la société. L'entreprise s'engage à faire progresser des technologies de nouvelle génération capables de relever les défis actuels et émergents, et d'apporter des bénéfices à l'ensemble des parties prenantes.

À propos du Centre de Production de Produits Biologiques (CPPB) Inc.

Basé à Ville-Mont-Royal, le CPPB est une organisation à but non lucratif dédiée à la production de solutions biologiques innovantes. Sa mission est de faciliter l'accès à des thérapies biologiques de qualité, abordables et durables, tout en favorisant l'innovation dans les maladies rares et infectieuses. Le CPPB s'engage à bâtir un écosystème robuste et collaboratif afin de renforcer la résilience face aux menaces sanitaires émergentes et de promouvoir l'équité en santé.

Pour plus d'informations :

aramisbiotechnologies.com

Centre de Production de Produits Biologiques (CPPB) Inc.

SOURCE Centre de production de produits biologiques (CPPB) Inc.