Accord de fabrication en aval d'un vaccin à particules pseudovirales pour des essais cliniques de Phase 1 et 2

QUÉBEC, le 17 déc. 2024 /CNW/ - Aramis Biotechnologies Inc. (« Aramis »), une entreprise de Québec spécialisée dans la production de vaccins innovants produits dans les plantes, et Biodextris Inc. (« Biodextris »), un CDMO de Montréal spécialisé dans les produits biologiques complexes conformes aux BPF, sont heureux d'annoncer la signature d'une entente. Ce partenariat stratégique s'appuiera sur l'expertise des deux sociétés pour assurer une fabrication en aval efficace du matériel clinique pour le produit candidat principal d'Aramis, un vaccin contre la grippe saisonnière ayant le potentiel d'améliorer la protection des populations à risque.

Selon les termes de l'accord, Biodextris fournira à Aramis l'accès à ses installations de pointe et à ses capacités industrielles de premier plan afin d'assurer la production en temps voulu de matériel de haute qualité pour les prochains essais cliniques de phase 1 et 2 d'Aramis. L'accord de fabrication en aval marque une étape importante dans la collaboration en cours entre Aramis et Biodextris, combinant science de pointe et excellence de la production pour assurer le succès du développement clinique.

« Nous sommes ravis de travailler avec Biodextris en tant que partenaire pour la fabrication en aval et l'approvisionnement de matériel clinique », a déclaré Frédéric Ors, cofondateur et chef de la direction d'Aramis. « Ce partenariat s'inscrit dans le modèle d'affaires d'Aramis, qui consiste à utiliser les meilleures compétences et capacités externes, et à préparer la mise à l'échelle des opérations en vue d'une éventuelle réponse à une pandémie. Depuis la proposition initiale jusqu'à la collaboration approfondie à ce jour, nous avons été impressionnés par l'approche centrée sur le partenariat de Biodextris pour identifier et résoudre les défis techniques, ainsi que par son engagement à respecter les normes de qualité les plus élevées, ce qui en fait un partenaire idéal pour la production à l'échelle clinique de notre candidat-vaccin contre la grippe. »

« C'est un plaisir d'être choisi comme partenaire d'Aramis pour le développement et la fabrication en aval dans sa mission de révolutionner les vaccins », déclare Cédric Héroux, directeur général de Biodextris. « L'expertise scientifique approfondie de l'équipe d'Aramis et sa passion pour l'impact sur la santé, tant au Canada qu'au niveau mondial, ont trouvé un écho profond auprès de Biodextris depuis le début de notre collaboration, et nous sommes impatients de travailler avec eux pour rendre ces vaccins accessibles aux patients. »

À propos d'Aramis Biotechnologies

Basée à Québec, Aramis Biotechnologies est une entreprise canadienne fondée en 2023 qui se spécialise dans la production de vaccins innovants produits dans les plantes. En tant qu'entreprise à capital majoritairement détenu par nos employés-actionnaires, notre ambition est de développer des solutions novatrices et durables pour répondre aux défis de santé publique actuels et futurs. L'équipe d'Aramis est reconnaissante du soutien apporté par Innovation, Sciences et Développement économique Canada et par la Ville de Québec.

À propos de Biodextris Inc.

Biodextris est un CDMO de produits biologiques complexes conformes aux BPF avec plus de 20 ans d'expérience dans le développement, la fabrication BPF et la bioanalyse de produits biologiques complexes de grande valeur. Avec des clients allant des plus grandes sociétés biopharmaceutiques mondiales aux entreprises dérivées d'universités, Biodextris est le partenaire de choix pour les sociétés de biotechnologie innovantes avec des processus nouveaux ou complexes qui cherchent à accélérer leur chemin vers la clinique et la commercialisation. Le nouveau centre d'excellence de Biodextris à Laval, qui soutient les clients dans la fabrication et l'analyse depuis le développement préclinique jusqu'à la commercialisation, a été développé avec le soutien des gouvernements du Québec et du Canada, ainsi que d'Investissement Québec.

SOURCE Biotechnologies Inc.

Pour plus d'informations: aramisbiotechnologies.com, biodextris.com