ARAG Canada nomme une conseillère principale

DÜSSELDORF, Allemagne et TORONTO, le 22 oct. 2019 /CNW/ -- ARAG Services Corporation, la filiale torontoise du groupe ARAG, a nommé Barbara Haynes aux fonctions de conseillère principale.

Barbara appuiera l'équipe de direction canadienne en fournissant des conseils stratégiques sur le développement commercial et en positionnant ARAG comme partenaire innovant et efficace pour la protection juridique sur le marché canadien. Barbara a été présidente fondatrice et directrice générale d'un assureur de la protection juridique (LEI) canadien pour qui elle a créé au Canada une société de LEI, qu'elle a dirigée pendant neuf ans. Elle est actuellement administratrice indépendante. Professionnelle chevronnée comptant près de 40 ans d'expérience dans le domaine de l'assurance, Barbara a fait ses preuves en matière de croissance et d'excellence opérationnelle.

ARAG Services Corporation a été constituée en société en 2015 et officiellement lancée en 2016 au Canada en tant qu'intermédiaire d'assurance ; elle fait partie du groupe allemand ARAG, leader mondial de l'assurance de la protection juridique depuis plus de 80 ans. La compagnie offre aux intermédiaires, aux courtiers et aux assureurs du Canada des produits innovants et complets en matière de frais juridiques. Ces produits de protection juridique s'adressent aux entreprises, aux familles, aux conducteurs et aux propriétaires.

A propos d'ARAG

Le groupe ARAG est la plus grande entreprise familiale du secteur allemand de l'assurance, avec un positionnement d'assureur polyvalent de qualité. En plus de sa spécialisation dans l'assurance juridique, ARAG offre également à ses clients allemands des produits et des services de santé et de retraite attrayants et adaptés à leurs besoins, provenant d'une seule source. Présent dans 18 pays, dont les États-Unis, le Canada et l'Australie, ARAG est également représentée par des succursales, des filiales et des participations internationales sur de nombreux marchés internationaux où elle occupe une position de leader en tant que fournisseur d'assurance juridique et de services juridiques. Avec plus de 4 100 collaborateurs, le groupe réalise un chiffre d'affaires et un revenu de primes d'environ 1,7 milliard d'euros.

Pour en savoir plus: www.arag.com / www.arag.ca

Contact presse:

Stéphanie Röhrig

Head of International Communications ARAG SE

Telephone: +49(0)211-963-3240

Email: stephanie.roehrig@arag.de

SOURCE ARAG