L'évolution rapide du changement climatique renforce la nécessité de trouver des solutions aux problèmes d'eau douce.

MONTRÉAL, le 22 mars 2022 /CNW/ - JOURNÉE MONDIALE DE L'EAU :

AquaAction, une organisation canadienne ayant pour mission la restauration de la santé de l'eau douce au Canada en engageant de jeunes innovateurs dans le développement de solutions pour l'eau, a donné le coup d'envoi d'une campagne médiatique de plusieurs millions de dollars visant à sensibiliser la population aux problèmes environnementaux critiques liés à l'eau, tout en faisant connaître les solutions de pointes émergentes pour les résoudre.

"À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau 2022, nous voulons mettre en lumière les jeunes innovateurs qui travaillent à résoudre certains des problèmes les plus critiques auxquels nous sommes confrontés en matière d'eau douce au Canada. L'accès à l'eau potable est un droit humain et est essentiel à la santé de nos communautés, de nos écosystèmes et de nos économies. Nous devons de toute urgence atténuer l'impact du changement climatique et nous adapter à celui-ci. Nous croyons en l'ingéniosité des jeunes Canadiens et en leurs solutions novatrices lorsqu'il s'agit de restaurer et de préserver la santé de l'eau douce au fur et à mesure", a déclaré François de Gaspé Beaubien, président du conseil d'administration d'AquaAction.

Financée par la Fondation de la famille de Gaspé Beaubien, en plus de généreux dons en placement publicitaire de la part des grandes agences canadiennes, cette campagne met en lumière l'approche orientée vers l'action qui sous-tend AquaAction. "L'esprit d'entreprise et l'impact communautaire significatif sont au cœur de la Famille de Gaspé Beaubien. Cette campagne et l'investissement réalisé dans la mise en place d'AquaAction témoignent de leur sentiment d'urgence en matière d'eau douce, notamment dans le contexte actuel de changement climatique ", a exprimé Dominique Monchamp, directrice générale de la Fondation de la Famille de Gaspé Beaubien.

Depuis 2015, AquaAction a organisée 10 éditions de son programme phare à travers le Canada et a vu, grâce à elle, la création de 36 entreprises technologiques pour l'eau dirigées par des jeunes. "La technologie à elle seule ne peut pas résoudre tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés en matière d'eau, mais elle constitue une partie importante de l'équation. Le succès des technologies innovantes issues d'AquaAction aidera le Canada à protéger sa ressource naturelle la plus précieuse, l'eau. L'innovation est un sport d'équipe, et l'engagement de chacun contribuera à créer un avenir durable et plus propre", souligne Simon Olivier, directeur principal d'AquaAction.

AquaAction a pour mission de tirer parti de la volonté de résolution de problèmes des jeunes innovateurs et de les amener à s'attaquer aux problèmes complexes liés à l'eau auxquels sont confrontés de nombreuses communautés et bassins versants au Canada. "Avec cette campagne, nous invitons tout le monde à se joindre à nous et à prendre AquaAction", ajoute M. de Gaspé Beaubien.

Les annonces médiatiques seront diffusées sur des écrans d'affichage extérieurs partout au Canada et mettront en vedette certains Alumni d'AquaAction. Chaque publicité incite les Canadiens à visiter le site www.aquaaction.org pour en savoir plus et prendre AquaAction pour l'eau.

SOURCE AquaAction

Renseignements: Quebec-media - demande de renseigments: Rosemonde Gingras, Rosemonde Communications, 514-458-8355, [email protected]; English/Non-Quebec media - demande de renseignements: Anna Woodmass, NATIONAL Public Relations, 416-571-2147, [email protected]