Par rapport à la génération précédente, le Hub M2 prend en charge le protocole Zigbee 3.0 - une technologie plus rapide, plus stable et plus écoénergétique -, et peut connecter jusqu'à 128 dispositifs*. Il est également doté d'un port Ethernet RJ45 pour la connexion Internet filaire, qui procure une meilleure stabilité, un temps de réponse plus court et favorise une meilleure expérience utilisateur.

De plus, l'émetteur infrarouge intégré du Hub M2 permet aux usagers de contrôler vocalement des appareils à commande infrarouge existants (p. ex., téléviseurs, projecteurs, passerelles multimédias) de n'importe où dans la salle, via les automatisations locales. Les utilisateurs disposent également d'une plus grande souplesse lors de l'installation du concentrateur, grâce à son port micro-USB qui n'occupe plus l'espace de la prise. En outre, le port micro-USB permet d'utiliser une batterie de secours (en option, au moyen d'un chargeur portatif**).

D'autres caractéristiques du Hub M2 d'Aqara :

Compatibilité universelle : Les appareils Aqara connectés sont compatibles avec les grands écosystèmes de domotique intelligente et autres systèmes d'assistance vocale, comme le Apple HomeKit, Alexa d'Amazon, l'Assistant Google, IFTTT, et plus encore;

: Les appareils Aqara connectés sont compatibles avec les grands écosystèmes de domotique intelligente et autres systèmes d'assistance vocale, comme le Apple HomeKit, Alexa d'Amazon, l'Assistant Google, IFTTT, et plus encore; Haut-parleur intégré : On peut y configurer plusieurs sonneries, pour les alertes de sécurité, une sonnette de porte d'entrée, un réveil;

: On peut y configurer plusieurs sonneries, pour les alertes de sécurité, une sonnette de porte d'entrée, un réveil; Prise en charge du mode alarme HomeKit : Les quatre modes d'alarme natifs sont pris en charge;

: Les quatre modes d'alarme natifs sont pris en charge; Design élégant : Des composants de première classe prennent place dans un boîtier noir polyvalent et compact qui s'harmonise à tout décor.

Pour célébrer le lancement de son Hub M2, Aqara offre maintenant une réduction de 15 % sur la plateforme Amazon US (code promotionnel M2HUBRD1). L'offre est valide jusqu'au 11 juin 2021.

Veuillez consulter notre site Web pour obtenir de plus amples renseignements sur le Aqara Hub M2.

* Pour connecter jusqu'à 128 appareils, des dispositifs de répétition comme une prise intelligente ou un interrupteur mural (avec fonction neutre) sont requis. ** Le chargeur portatif n'est pas inclus. Il est conseillé d'installer des chargeurs portatifs à intercommunication.

À propos d'Aqara

Fondé en 2016, Aqara est un important fournisseur de produits de domotique intelligente comptant des bureaux à New York et à Shenzhen. Nous offrons des solutions et produits intelligents avancés pour la maison, abordables et faciles à utiliser et d'allure élégante. Notre offre de produits réunit une variété de capteurs, interrupteurs, contrôleurs de rideaux et dispositifs de verrouillage de porte. Nous avons ouvert plus de 400 points de vente Aqara Home dans le monde entier afin de proposer à nos clients des solutions intelligentes toujours plus personnalisées.

Nous continuons d'étendre notre présence mondiale aux États-Unis, dans l'Union européenne, en Russie, en Asie du Sud-Est, en Corée et en Chine. Nos appareils en ligne sont utilisés dans 192 pays et territoires par plus de 2 millions d'utilisateurs. Nous aspirons à offrir des technologies intelligentes pour la maison à tous les ménages du monde.

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Web et vous abonner à nos comptes sur les médias sociaux.

