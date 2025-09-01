JIAXING, Chine, Amsterdam et AUSTIN, Texas, le 1er sept. 2025 /CNW/ - APsystems, chef de file mondial dans le domaine de l'électronique de puissance au niveau des modules et premier fournisseur de solutions de micro-onduleurs solaires multi-plateformes, s'est classée au premier rang des fabricants d'onduleurs solaires les plus rentables au monde, selon l'édition 2025 du rapport de classement des fabricants d'onduleurs de Sinovoltaics.

APSystems figure en tête du classement mondial des fabricants d’onduleurs de Sinovoltaics en matière de santé financière

Cette distinction très convoitée renforce la réputation d'APsystems en tant que fournisseur financièrement solide, technologiquement innovant et mondialement reconnu dans le domaine de l'électronique solaire, et reflète sa croissance et son rendement constants depuis plus de 15 ans dans l'industrie solaire.

« Être classé au premier rand mondial par Sinovoltaics n'est pas seulement un honneur, c'est une validation de notre vision à long terme et de notre engagement envers l'excellence, a déclaré Olivier Jacques, président mondial d'APsystems. Nous avons bâti APsystems sur des fondations solides : innovation, rentabilité, écosystème adapté au marché et stabilité, autant de facteurs qui comptent profondément pour nos clients, nos partenaires et nos bailleurs de fonds. »

Le rapport de Sinovoltaics évalue la santé financière et la bancabilité des fabricants mondiaux d'onduleurs à l'aide du modèle Altman Z-score, une formule largement reconnue pour prédire la probabilité qu'une entreprise se retrouve en difficulté financière. APsystems a non seulement dominé le secteur avec le score le plus élevé, mais a également démontré une solidité financière constante au cours de la période d'analyse de trois ans allant de 2022 à 2025.

« La bancabilité est essentielle dans le secteur solaire, a déclaré Zhi-min Ling, cofondateur et président d'APsystems. Les installateurs, les EPC et les financiers doivent savoir que la technologie qu'ils déploient aujourd'hui sera prise en charge demain. Nos clients comptent sur nous non seulement pour notre rendement et notre innovation, mais aussi pour notre fiabilité à long terme. Ce rapport confirme qu'APsystems sera là, année après année, pour tenir cette promesse. »

Comprendre le classement de Sinovoltaics

Le rapport de classement des fabricants d'onduleurs de Sinovoltaics est le classement financier indépendant le plus complet du secteur des fabricants d'onduleurs. À l'aide du Z-Score d'Altman, un modèle prédictif qui évalue le fonds de roulement, les bénéfices non distribués, le BAII, la valeur marchande et les ventes, il évalue la stabilité financière et les chances de survie de chaque fabricant au cours des 2 à 10 prochaines années.

Les fabricants sont classés en trois catégories : « sûr », « gris » et « en difficulté ». APsystems a obtenu le score Altman Z le plus élevé, ce qui le place fermement dans la zone « sûr » et le distingue de dizaines de ses concurrents à l'échelle mondiale.

Un bilan de force et d'innovation

Depuis sa création dans la Silicon Valley en 2010, APsystems s'est développée dans plus de 150 pays avec des livraisons de produits d'électronique de puissance au niveau des modules, dépassant 6 GW (à la fin de 2024) et plus de 590 000 systèmes de micro-onduleurs installés dans le monde. La société a maintenu une rentabilité constante et une réserve de garantie intacte, avec des millions de systèmes de micro-onduleurs fonctionnant toujours de manière fiable sur le terrain plus de dix ans après leur installation.

De sa série de micro-onduleurs à double module DS3, la plus vendue, à sa plateforme commerciale triphasée avancée QT2, en passant par ses unités plug-and-play EZ1 et ses systèmes de stockage d'énergie APstorage, APsystems continue de repousser les limites de la technologie solaire, gagnant ainsi la confiance des installateurs, des distributeurs, des propriétaires et des institutions financières du monde entier. De plus, en intégrant des technologies de pointe en matière de stockage d'énergie solaire et d'énergie à des innovations basées sur l'IA, l'entreprise redéfinit les possibilités dans le domaine des solutions énergétiques résidentielles, commerciales et DIY.

À propos d'APsystems

APsystems est le premier fournisseur mondial de solutions d'électronique de puissance au niveau des modules multi-plateformes pour l'industrie photovoltaïque solaire, proposant des micro-onduleurs, des dispositifs de stockage d'énergie et des dispositifs d'arrêt rapide. Les produits phares de la société comprennent le nouveau QS2, ainsi que les micro-onduleurs des séries DS3, EZ1 et QT2 et ses gammes de produits APstorage ELS et ELT. Grâce à son unité de communication énergétique exclusive et à sa plateforme EMA basée sur le Web, APsystems permet une surveillance et une gestion intelligentes de chaque onduleur et module photovoltaïque d'un parc solaire.

Avec des unités commerciales en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique, APsystems est une société cotée en bourse qui sert des clients dans plus de 150 pays. APsystems est cotée à la bourse de Shanghai sous le code 688348.SS. Pour en savoir plus, visitez APsystems.com .

