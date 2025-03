JIAXING, Chine, 24 mars 2025 /CNW/ - Il y a 15 ans aujourd'hui, le 24 mars 2010, APsystems a été fondée à Jiaxing, dans le Zhejiang, avec pour mission d'exploiter la puissance de la lumière. Au cours des 15 dernières années, APsystems est passée d'un fournisseur de matériel spécialisé dans les micro-onduleurs MLPE à un fournisseur complet de solutions photovoltaïques distribuées, de stockage d'énergie et de recharge. Aujourd'hui, elle se positionne comme une force pionnière dans l'énergie intelligente, pilotée par l'IA, améliorant l'innovation produit, l'expérience utilisateur et l'efficacité opérationnelle. Chaque changement stratégique reflète l'alignement de l'entreprise sur les tendances du secteur, tandis que chaque expansion commerciale accélère la transition énergétique mondiale. Grâce à une innovation et une résilience sans faille, APsystems continue de se forger une réputation extraordinaire dans la révolution énergétique.

APsystems célèbre son 15e ANNIVERSAIRE

De jeune entreprise à chef de file du secteur : un parcours d'innovation et de croissance

En 2010, passionnés par l'industrie photovoltaïque, Zhimin Ling et Yuhao Luo sont retournés en Chine et ont fondé APsystems à Jiaxing, dans le Zhejiang. Dès le départ, ils ont compris les avantages considérables de la technologie MLPE (Module-Level Power Electronics) en matière de sécurité et d'efficacité et se sont engagés à faire progresser ce domaine. Au cours des 15 dernières années, APsystems a poursuivi le développement de produits différenciés, en intégrant donnant la priorité à la sécurité dans chaque innovation technique.

La croissance d'APsystems s'est accélérée au fur et à mesure de la reconnaissance de la technologie MLPE. Depuis 2012, l'entreprise a maintenu 12 années consécutives de rentabilité et d'expansion. Cet engagement inébranlable a fourni aux utilisateurs des solutions supérieures tout en établissant des références industrielles en matière de sécurité, d'efficacité et de flexibilité. APsystems a joué un rôle clé dans l'évolution des normes photovoltaïques mondiales, contribuant à faire passer la technologie MLPE d'une solution de niche à un choix courant.

Dans le cadre de l'expansion continue de ses activités, APsystems est restée fidèle à sa stratégie de mondialisation. L'entreprise a réussi à conquérir les principaux marchés photovoltaïques dans le monde entier, en établissant des filiales en Australie, aux États-Unis, en France, aux Pays-Bas, au Mexique et au Brésil. Ce réseau mondial de vente et de service garantit une large disponibilité des produits et services d'APsystems. En 2022, APsystems a fait son entrée avec succès sur le marché STAR de la Bourse de Shanghai, s'assurant ainsi un solide soutien en capital pour sa croissance future. Fin 2024, ses livraisons cumulées de produits MLPE avaient dépassé les 6 GW, desservant 156 pays et régions. Ces étapes marquent la progression constante d'APsystems vers un leadership mondial dans le secteur.

Notre force principale : le souci de l'innovation technologique

Depuis sa création, APsystems a placé l'innovation technologique au cœur de sa stratégie de développement, la considérant comme la force motrice la plus vitale de l'entreprise.

Dans le domaine des micro-onduleurs, APsystems a été la première à proposer des micro-onduleurs triphasés, ce qui a permis d'élargir les applications du produit. Elle a également développé des micro-onduleurs multi-modules, qui permettent d'équilibrer les performances et la rentabilité, et a introduit la technologie des micro-onduleurs à courant élevé de 20 A, établissant ainsi une nouvelle référence dans le secteur.

APsystems a continuellement augmenté ses investissements en R&D, rassemblant une équipe internationale d'experts dédiés à l'innovation indépendante dans les technologies photovoltaïques et de stockage de l'énergie. L'entreprise a accumulé 178 droits de propriété intellectuelle, dont 89 brevets d'invention, ce qui la place en tête du secteur à cet égard. Cet engagement à long terme en faveur de l'excellence technologique reste le moteur du développement durable d'APsystems.

Bâtir un écosystème énergétique complet : énergie photovoltaïque, stockage d'énergie et recharge

Au cours des 15 dernières années, APsystems a dépassé le cadre des produits MLPE pour devenir un acteur clé dans les domaines du photovoltaïque, du stockage de l'énergie et de la recharge. L'entreprise suit une approche stratégique pour intégrer les solutions photovoltaïques, de stockage d'énergie et de charge, en établissant trois segments d'activité principaux : le stockage d'énergie micro-PV, le stockage d'énergie PV résidentiel et le stockage d'énergie PV commercial, tous centrés sur les micro-onduleurs. En intégrant des composants essentiels de l'industrie de l'énergie, à savoir la production d'énergie solaire, le stockage et la recharge, APsystems a mis en place un écosystème énergétique hautement efficace et interconnecté.

Ces trois composantes travaillent en harmonie, améliorant les canaux de vente, l'allocation des ressources et la connaissance du marché afin de répondre à la demande croissante. En étendant sa présence sur le marché, APsystems entend élargir sa présence à l'échelle mondiale.

Intégration de l'IA : tracer un nouvel avenir

À l'ère des progrès technologiques rapides, APsystems accélère sa transition vers un écosystème d'énergie intelligente + IA. L'entreprise a créé le « +AI Application Research Institute » afin d'intégrer l'IA dans le développement de produits, la gestion de l'énergie et les mises à niveau de bureaux intelligents.

Les algorithmes pilotés par l'IA optimisent les stratégies de charge et de décharge pour la série de stockage d'énergie résidentielle d'APsystems, maximisant ainsi la valeur.

Le logiciel de conception de centrales électriques APdesigner associe la reconnaissance d'images par l'IA à des modèles en langue étrangère, ce qui améliore l'interaction et l'efficacité de l'utilisateur.

Des « journées portes ouvertes de l'IA » régulières favorisent l'exploration de la transformation des bureaux par l'IA.

À l'avenir, APsystems continuera à développer les innovations basées sur l'IA dans les domaines de la R&D, des stratégies de marché et des services. L'entreprise renforce sa présence mondiale par le développement de nouveaux produits, l'acquisition de talents et l'expansion géographique. Une filiale nouvellement créée à Shanghai améliore l'écosystème commercial de l'entreprise, tandis que des équipes régionales consolident ses positions en Europe et en Amérique du Nord et explorent les marchés émergents d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. L'IA n'est pas seulement un catalyseur de l'évolution technologique d'APsystems, mais aussi un moteur essentiel de sa transformation stratégique et de son leadership industriel.

Perspectives d'avenir : une vision pour la prochaine ère

Marquer 15 ans de succès est à la fois une célébration des réalisations passées et un prélude à l'avenir. APsystems reste fidèle à sa mission dans le domaine des énergies renouvelables, en approfondissant l'innovation technologique, en élargissant son écosystème énergétique complet et en exploitant l'IA pour contribuer à la transition énergétique mondiale. Le voyage continue, animé par une vision d'un avenir plus intelligent, plus propre et plus durable.

