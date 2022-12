TORONTO, le 6 déc. 2022 /CNW/ - La Banque Scotia a lancé en octobre 2021 un programme novateur pour promouvoir la diversité, l'accessibilité et l'inclusion dans le hockey : Hockey pour tous. Durant sa première année d'existence, la plateforme Hockey pour tous a été bénéfique pour plus de 250 000 enfants, adolescents et athlètes, en faisant tomber les obstacles culturels et financiers afin que notre sport national soit à la portée de tous. Hockey pour tous, c'est l'engagement de la Banque Scotia pour amener un changement concret et significatif dans le sport - et ça fonctionne.

« Le milieu du hockey est à la croisée des chemins et les Canadiens ont exigé des dirigeants du sport qu'ils changent des choses et fassent des investissements majeurs dans ce qui compte pour eux : l'inclusion, l'accessibilité, la sécurité et la diversité, explique Laura Curtis Ferrera, chef, Marketing, Banque Scotia. Le hockey, c'est notre sport national, un sport qui rassemble les amis, les familles et les communautés. Il nous faut donc continuer de travailler ensemble pour que ce sport soit le reflet de la population et des valeurs de notre pays. La Banque Scotia s'investit dans le hockey et les collectivités depuis des décennies; ensemble, en tant que partenaires engagés, nous continuerons d'amener des changements pour que notre sport soit vraiment accessible à tous. Voilà le cœur de notre engagement. Le succès de la plateforme Hockey pour tous durant sa première année démontre que ce travail était nécessaire depuis longtemps. »

La Banque Scotia est fière de publier le rapport Hockey pour tous - Sommaire de la première année du programme, qui présente les faits saillants de la plateforme depuis le mois d'octobre 2021 :

Don de plus de 3 millions de dollars pour soutenir les organisations engagées à rendre le hockey plus accessible; plus de 290 000 jeunes issus de collectivités dans le besoin en ont bénéficié.

pour soutenir les organisations engagées à rendre le hockey plus accessible; Aide financière pour permettre à plus de 166 000 enfants de sauter sur la patinoire .

. Séances d'entraînement sur glace et hors glace, gratuites, offertes à plus de 1 200 jeunes hockeyeuses du Canada par l'entremise de la Fête du hockey féminin de la Banque Scotia

sur glace et hors glace, gratuites, offertes à plus de du par l'entremise de la Fête du hockey féminin de la Banque Scotia Inauguration de la toute première patinoire extérieure accessible en Alberta , dont pourront profiter plus de 3 000 hockeyeurs handicapés.

dont pourront profiter Don de plus de 2 500 pièces d'équipement aux collectivités autochtones en partenariat avec Projet North.

Pour amener des changements positifs dans le sport, les programmes soutenus par la plateforme Hockey pour tous portent sur deux volets distincts : l'aspect culturel et l'aspect financier.

Sur le plan culturel, la plateforme Hockey pour tous œuvre pour une plus grande diversité et inclusion en éduquant les jeunes et en collaborant avec des organisations vouées à l'avancement de la culture du hockey comme l'Alliance pour la diversité dans le hockey et You Can Play.





œuvre pour une plus grande diversité et inclusion en éduquant les jeunes et en collaborant avec des organisations vouées à l'avancement de la culture du hockey comme l'Alliance pour la diversité dans le hockey et You Can Play. Sur le plan financier, la plateforme Hockey pour tous facilitera l'accès au sport en fournissant de l'aide pécuniaire aux joueurs, équipes, ligues et organisations des communautés moins bien servies. Pour ce faire, la plateforme Hockey pour tous s'alliera à divers programmes, comme le programme de parrainage Hockey pour tous de la Banque Scotia (anciennement le Programme de parrainage d'équipes de hockey locales par la Banque Scotia), Project North et Hockey 4 Youth.

Dès le départ, la Banque Scotia a travaillé main dans la main avec l'Alliance pour la diversité dans le hockey afin de contribuer à éradiquer le racisme dans ce sport.

« Nous nous sommes donné comme mission d'éradiquer le racisme systémique et l'intolérance dans le monde du hockey, rappelle Akim Aliu, cofondateur de l'Alliance pour la diversité dans le hockey (ADH) et coéquipier de la Banque Scotia. Notre partenariat avec la Banque Scotia et notre participation dans la plateforme Hockey pour tous nous ont aidés à contribuer davantage aux programmes locaux de développement du hockey et de distribution d'équipement, à financer des programmes de formation sur les préjugés inconscients et la lutte contre le racisme et à appuyer des initiatives de justice sociale qui ont la même mission que nous et qui veulent transformer le sport. »

Le partenariat de la Banque Scotia avec Hockey 4 Youth a permis à 250 jeunes Néo-canadiens de jouer au hockey.

« Notre partenariat avec la Banque Scotia a eu un effet direct sur notre programme, qui priorise les Néo-canadiens et les jeunes des groupes prioritaires, explique Moezine Hasham, directeur général et fondateur, Hockey 4 Youth. Grâce à l'appui de Hockey pour tous, nous avons pu aider 250 jeunes nouvellement arrivés au Canada à jouer au hockey sans avoir à acheter l'équipement, qui est bien souvent un frein en raison de son coût élevé. »

La plateforme Hockey pour tous est aussi visible dans les communautés d'autres façons. Cet automne, la Banque Scotia annoncé une nouvelle collaboration avec UNINTERRUPTED Canada, marque militante pour les athlètes, en vue d'être la commanditaire principale du documentaire original BLACK ICE. Le film présente le parcours des joueurs noirs, de la création de la Colored Hockey League of the Maritimes jusqu'à la LHN de nos jours. Le mois dernier, la Banque Scotia a annoncé conjointement avec True North Sports + Entertainment que le centre multisports et centre d'entraînement des Jets de Winnipeg changerait de nom pour devenir le centre Hockey pour tous. Ce sera une installation inclusive et accessible offrant aux communautés sous-représentées des programmes d'initiation gratuits et de subvention d'équipement.

Pour faire résonner encore plus fort la deuxième année d'existence de la plateforme Hockey pour tous et la façon dont elle transforme le sport, la Banque Scotia a produit un message publicitaire de 30 secondes, dont la diffusion a coïncidé avec l'ouverture de la saison 2022-2023 de la LNHMD. Cliquez ici pour regarder ce message publicitaire et pour en savoir plus sur les programmes soutenus par Hockey pour tous.

Cliquez ici pour lire le rapport Hockey pour tous - Sommaire de la première année du programme.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et ses actifs s'élevaient à plus de 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX: BNS) et à New York (NYSE: BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Relations avec les médias seulement : Kelty Reid, Scotiabank, [email protected]