SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 7 mars 2024 /CNW/ - Après avoir connu une croissance soutenue et des expansions réussies principalement en Ontario et dans les provinces de l'Atlantique, le fleuron québécois Soleno - leader de la gestion des eaux - poursuit maintenant son développement en s'attaquant au marché américain. La construction de la première usine de Soleno hors Canada a déjà débuté à Saratoga dans l'état de New York et son ouverture est prévue à la fin du troisième trimestre.

Ce projet d'investissement de 22 M$ permettra à Soleno de mettre en marché sa nouvelle gamme de produits KUSTOMFLO, issue de la technologie allemande Krah Pipes, acquise par l'entreprise québécoise en 2022. Cela permettra aussi de desservir l'ensemble de la clientèle de Soleno sur la côte est des États-Unis et au Canada. KUSTOMFLO ouvrira de nouvelles perspectives à l'entreprise en lui permettant de fabriquer sur mesure des conduites de grand diamètre, allant jusqu'à 136 pouces de diamètre, en polyéthylène haute densité. Ces conduites sont spécialement conçues pour les infrastructures de gestion des eaux.

De la maîtrise de l'eau pluviale à la maîtrise durable de l'eau!

Cette expansion élargira considérablement l'offre de produits et de services à la clientèle québécoise et canadienne et marque une étape cruciale pour Soleno. L'entreprise évolue désormais au-delà de la gestion des eaux pluviales pour adopter une approche globale de la maîtrise durable de l'eau.

Soleno pourra désormais répondre à une vaste gamme d'applications en gestion de l'eau, notamment les réseaux sanitaires, hydroélectriques et à haute pression, des secteurs majoritairement desservis par les matériaux traditionnels tels que les conduites de béton. Sachant qu'une conduite en polyéthylène haute densité possède la plus faible empreinte écologique sur le marché, l'entreprise assure maintenant l'alternative la plus durable pour les projets d'infrastructures en gestion de l'eau.

D'importants partenaires dans l'état de New York

L'appui financier de partenaires locaux tels que la SCIDA (Saratoga County Industrial Development Agency) et la SEDC (Saratoga Economic Development Corporation) rend le projet possible. L'usine de Saratoga sera érigée sur un terrain de 22 acres avec une superficie de 45 000 pieds carrés incluant les espaces de bureaux. 25 000 pieds carrés additionnels pourront s'ajouter au besoin dans une seconde phase.

En parallèle, l'entreprise a entrepris une refonte de son image de marque, visant à mieux représenter sa croissance et son évolution. Cette initiative réaffirme son engagement en faveur du développement durable et confirme sa vision à long terme d'une gestion responsable de l'eau.

Citations

« C'est avec une grande fierté que nous annonçons aujourd'hui l'implantation de Soleno aux États-Unis. Notre nouvelle usine nous donnera la capacité de diversifier l'offre auprès de nos clients. Grâce au déploiement de cette technologie et au savoir-faire de nos experts, nous pourrons poursuivre notre mission en proposant les solutions les plus écologiques et durables pour la gestion des eaux. »

Alain Poirier, président de Soleno

« Notre nouvelle usine aux États-Unis est un projet majeur pour Soleno et représente un tournant déterminant dans la poursuite de notre croissance en Amérique du Nord. Nous sommes enchantés de l'accueil chaleureux que nous a réservé la communauté de Saratoga dans l'État de New York et nous sommes heureux d'y poursuivre nos activités. »

Mathieu Cornellier, Directeur général de l'usine de Saratoga

À propos de Soleno

Chef de file en matière de solutions pour le contrôle et la maîtrise de l'eau et un des plus importants conditionneurs de polyéthylène haute densité (plastique #2) dans l'est du Canada, Soleno, fabrique et distribue une vaste gamme de produits pour le captage, le transport, le traitement et le stockage de l'eau, pour les secteurs des infrastructures, du résidentiel, des ressources naturelles et de l'aménagement agricole. La majorité des produits de Soleno sont faits de polyéthylène haute densité recyclé, un matériau léger et résistant dont la durée de vie peut dépasser 100 ans. Aujourd'hui, Soleno représente un groupement de cinq unités d'affaires dont Soleno, Soleno Service, Soleno Textile et Bluewater Pipe qui emploie plus de 500 travailleurs répartis dans 13 sites industriels au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick et aux États-Unis. Pour en savoir plus sur Soleno, visitez soleno.com.

Facebook Soleno Instagram Soleno inc.

SOURCE Soleno

Renseignements: Claudia Ntihinyuka, [email protected], 581-888-1048