Après celles du Sud-Ouest et de Camilien-Houde, trois nouvelles cyclovias verront le jour à Montréal cet été

MONTRÉAL, le 14 juin 2019 /CNW Telbec/ - Au cours des prochains mois, la population montréalaise aura l'occasion de profiter de trois nouvelles cyclovias qui se déploieront tout au long de l'été, selon le calendrier propre à chacune. Ces trois nouvelles cyclovias auront lieu dans les arrondissements de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Rivière-des-prairies-Pointes-aux-trembles et Ahuntsic-Cartierville.

« À un moment où l'augmentation des déplacements actifs est d'une première importance face aux changements climatiques et pour les saines habitudes de vie, nous avons le devoir de l'encourager et d'en faire la promotion, en plus de soutenir la vie de quartier et le commerce local. C'est pourquoi nous avons renforcé et bonifié notre programme de cyclovia. Nous sommes fiers que trois nouveaux arrondissements aient répondu à l'appel, portant le total à cinq quartiers visés par des cyclovias cet été! », a souligné Hadrien Parizeau, conseiller associé à la jeunesse, aux sports et aux loisirs, au comité exécutif de la ville de Montréal.

À la fin de l'année 2018, la Ville avait plus que doublé le financement de son programme de Cyclovia, pour une deuxième année de suite, et changé ses critères afin d'offrir plus de souplesse et d'accompagnement aux arrondissements intéressés.

Ainsi, tout au long de l'été, plusieurs rues et boulevards de la métropole aux quatre coins de la ville offriront aux familles, aux sportifs et aux curieux de tous âges la chance d'occuper quelques kilomètres de rues transformées, le temps des cyclovias, en aires d'animation et de déplacements actifs.

Calendrier des cyclovia 2019 :

Sud-Ouest : 4 dates prévues entre juin et septembre, les dimanches de 12 h à 16 h, sur le boulevard Monk et la rue Saint-Patrick. La première aura lieu le 16 juin.

Ville-Marie : 8 dates entre mai et septembre, les dimanches de 7 h 30 à 12 h, sur le boulevard Camilien-Houde. La prochaine aura lieu le 16 juin.

: 8 dates entre mai et septembre, les dimanches de 7 h 30 à 12 h, sur le boulevard Camilien-Houde. La prochaine aura lieu le 16 juin. Rivière-des-prairies-Pointes-aux-Trembles : Le samedi 15 juin, de 9 h à 12 h, sur le boulevard Gouin.

Ahuntsic-Cartierville : le dimanche 15 septembre, de 11 h à 15 h, sur la rue Fleury Est.

Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension : Le samedi 3 août de 11 h à 15 h, sur la rue Saint-Hubert , entre les rues Jean-Talon et Villeray.

« L'idée d'une cyclovia vise notamment à s'adresser à la population d'un quartier pour qu'elle se réapproprie une artère locale, l'espace de quelques heures, en y faisant une balade à pied ou à vélo, tout en mettant en valeur les commerces de proximité et la vie de quartier. C'est un événement qui se veut inclusif où tous et toutes sont les bienvenus, que ce soit piétons, cyclistes, planchistes et joggeurs, petits et grands! », a rappelé M. Parizeau.

En partenariat avec la ville de Montréal, Vélo-Québec a produit un guide d'accompagnement afin de soutenir les arrondissements dans l'organisation d'événements cyclistes réussis. La Ville de Montréal a également offert un atelier d'information aux arrondissements qui mettront sur pied des cyclovias locales.

Le calendrier complet des cyclovias 2019 est disponible sur le site de la ville de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Laurence Houde-Roy, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438-925-0884