Après avoir fait peau neuve, une fondation montréalaise franchit un jalon important pour défier la déficience physique

MONTRÉAL, le 12 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Ce matin, une fondation montréalaise de premier plan œuvrant dans le domaine de la réadaptation physique a fait l'annonce d'un nouveau partenariat avec un centre communautaire reconnu de l'arrondissement LaSalle. Ce partenariat contribuera à la force, à la croissance et à la pérennité de programmes essentiels destinés aux adultes de partout sur l'île de Montréal qui vivent avec des déficiences physiques.

La Fondation Habilitas (anciennement connue sous le nom de Fondation MAB-Mackay) a conclu un partenariat avec le Centre Action. Fondé en 1998, cet établissement offre des services, des programmes et des cours bilingues aux adultes qui vivent avec des déficiences physiques. Par l'entremise de ses divers services, le Centre Action œuvre à l'intégration de ses membres dans la société en les aidant à y contribuer au meilleur de leurs capacités, à accroître leur mobilité et leur indépendance, et à se sentir fiers de tout ce qu'ils réalisent.

« Nous sommes très heureux de pouvoir soutenir le Centre Action afin qu'il puisse aider encore plus d'adultes présentant des déficiences physiques à profiter d'une meilleure qualité de vie. »



- Kippy Wiegand, président du conseil d'administration de la Fondation Habilitas.

« Le Centre Action a apporté énormément de joie et d'espoir dans ma vie. C'est un endroit où je peux interagir avec les autres et prendre part à une foule d'activités amusantes et intéressantes. Sans le Centre Action, je passerais mes journées seule à la maison ou au centre commercial à laisser passer le temps. »

- Audrey Hamilton, membre active et administratrice du Centre Action

À propos du Centre Action

Depuis 22 ans, le Centre Action est un centre de jour qui propose des activités structurées et des services à des adultes vulnérables et défavorisés qui présentent des déficiences physiques. Seul établissement bilingue en son genre à Montréal, le Centre Action a pour mission de favoriser l'indépendance, la santé et le bien-être de ses membres en leur offrant l'occasion d'apprendre activement lors de formations, d'activités sociales et culturelles, de loisirs et d'activités récréatives, le tout dans un cadre sécuritaire et rassurant axé sur l'entraide, la confiance et l'accueil des différences. Pour en apprendre plus sur le Centre, visitez le www.centreaction.org.

À propos de la Fondation Habilitas

La Fondation Habilitas est une fondation montréalaise qui rêve d'un monde où les déficiences physiques ne posent plus défi. Poussée par ses valeurs profondes que sont l'impact, l'intendance et l'amour, la fondation récolte des fonds pour un large éventail d'organismes, dont le Centre de réadaptation Lethbridge-Layton-Mackay, le Camp Massawippi ainsi que les écoles Centre Mackay et Philip E. Layton, afin que les personnes de tous les âges qui vivent avec des déficiences physiques reçoivent les meilleurs services de réadaptation qui soient. La Fondation Habilitas se consacre à maximiser la qualité de vie des personnes vivant avec des déficiences physiques afin qu'elles puissent réaliser leur plein potentiel. Pour en apprendre plus sur la fondation, visitez le habilitas.ca/fr.

