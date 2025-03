Après 20 ans, la compétition PontPop séduit toujours!

MONTRÉAL, le 3 mars 2025 /CNW/ - L'École de technologie supérieure (ÉTS) a tenu la 20e édition de PontPop, la compétition de construction de ponts en bâtonnets de bois, le 21 février. À cette occasion, ils et elles étaient près de 160 élèves provenant de 15 écoles secondaires, et d'aussi loin que La Pocatière, à prendre part à l'événement. Quelque 35 équipes ont donc offert leur pont si amoureusement construit au jugement d'experts ainsi qu'au supplice de la presse hydraulique.

« Pont-en-ciel » remporte la victoire

L’équipe championne « Pont-en-ciel », recevant son trophée de Maxime Gagné, collaborateur du Forum des jeunes professionnels de l’AFG, membre du Chantier sur la main-d’œuvre de l’AFG et directeur - Structure et fondations, chez HBGC ingénieurs. (Groupe CNW/École de technologie supérieure)

La 1re position du classement général a été remportée par l'équipe « Pont-en-ciel », formée de Grace Sun, Iveta Nicolova, Jannat Rahman, Jonas Hubert et Nancy Xu, de l'École internationale de Montréal. Ce pont a également obtenu le record de charge de cette année avec 3 773 kg.

Les équipes « La gentille fourmi » et « Anabel », toutes deux du Collège Charles-Lemoyne, ont respectivement pris les 2e et 3e places de la compétition.

Les ponts ont bien entendu été évalués en fonction de la charge totale supportée, mais les critères d'évaluation ne s'arrêtent pas là. S'ajoutent aussi la qualité de l'exécution, l'esthétique, l'originalité ainsi que la qualité de la présentation faite aux juges par les équipes afin d'expliquer les principes de construction de leur pont, sans oublier les réponses fournies aux questions des experts présents.

Mentions spéciales

Plusieurs mentions spéciales ont aussi été attribuées afin de souligner le travail des équipes :

Mention architecture : « La gentille fourmi », Collège Charles- Lemoyne

Mention ingénierie : « La gentille fourmi », Collège Charles- Lemoyne

Mention originalité : « Tchao Tchao », Collège Jean-de-Brébeuf

», Collège Jean-de-Brébeuf Mention charge la plus élevée : « Pont-en-ciel », École internationale de Montréal (3 773 kg)

Prix médias : « Les soutiens du viaduc de Millau », École The Study

PontPop a 20 ans

Ce concours s'inscrit depuis toutes ces années dans la volonté de l'ÉTS de stimuler l'intérêt de la relève pour les carrières dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STIM). La compétition PontPop permet aux élèves de stimuler leur passion pour la science et la technologie, tout en construisant un pont à la fois léger, esthétique et résistant. Félicitations à tous les participants et participantes et merci à nos partenaires de leur appui.

« La compétition PontPop est la démonstration qu'on peut vraiment s'amuser en faisant du génie! J'espère que l'événement aura donné la piqûre de la profession à toutes celles et ceux qui veulent améliorer la vie des gens grâce à la science et à la technologie. L'Ordre est fier d'encourager la relève en soutenant ce rendez-vous incontournable de l'ÉTS. »

Sophie Larivière-Mantha, ing., MBA, ASC, présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec

« L'AFG est très fière de s'être associée à la 20e édition de l'événement PontPop afin de promouvoir la science et l'ingénierie auprès des élèves du secondaire. En plus de faire appel à l'ingéniosité des jeunes, la compétition encourage la collaboration et l'importance de la communication, deux aspects importants en génie-conseil. »

Bernard Bigras, président-directeur général de l'Association des firmes de génie-conseil du Québec (AFG)

L'intelligence artificielle, les jeux vidéo de même que les robots sont utilisés afin d'intéresser les adolescentes et adolescents à diverses activités. Il est donc réjouissant de constater qu'une compétition demandant aux participantes et aux participants d'utiliser leur imagination afin de construire des ponts à la fois beaux et résistants avec comme seuls matériaux des bâtonnets de bois, des cure-dents, de la colle blanche et de la soie dentaire arrive à séduire un jeune public.

