OTTAWA, ON, le 11 juill. 2024 /CNW/ - Les travailleuses et les travailleurs de la santé sont la pierre angulaire du système de santé du Canada, et pourtant, ils continuent de devoir composer avec des charges de travail et des responsabilités accrues. Il est maintenant plus que jamais nécessaire d'améliorer la planification de l'effectif de la santé et de faire progresser la recherche pour mieux appuyer les membres du personnel de la santé.

Aujourd'hui, Yasir Naqvi, Secrétaire parlementaire du ministre de la Santé, et l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Développement international, ont visité le Conseil médical du Canada, pour annoncer un financement fédéral de plus de 47 millions de dollars pour des projets novateurs visant à contribuer au soutien du personnel de la santé du Canada, notamment celles qui suivent.

Versement d'une somme de 22,5 millions de dollars à Effectif de la santé Canada pour améliorer l'accessibilité des données sur l'effectif de la santé et échanger des solutions pratiques et des pratiques novatrices afin de combler les lacunes clés et d'aborder les principaux défis en matière de mise en œuvre par rapport à la planification de l'effectif de la santé.

Versement d'une somme de 13 millions de dollars au Conseil médical du Canada pour assurer le maintien et l'expansion du Registre national des médecins. Nous disposons ainsi d'un répertoire centralisé de données sur les médecins simplifiées en vue d'améliorer la prise de décisions éclairées au sein du système de santé.

Versement d'une somme de plus de 330 000 $ à la Fédération des ordres des médecins du Canada (en anglais seulement) pour améliorer les normes et les processus relatifs à la délivrance des permis d'exercice de la médecine au Canada.

Versement d'une somme de 11,6 millions de dollars provenant des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et de partenaires à des équipes qui cherchent des façons de renforcer et d'appuyer l'effectif de la santé au Canada.

Ces investissements permettront d'éclairer les pratiques de rétention et de recrutement, de soutenir la mobilité des médecins à la grandeur du Canada pour aider les communautés confrontées à des pénuries, et d'étudier des solutions pour renforcer le personnel de santé et avoir des répercussions positives sur les politiques et les pratiques. Ces initiatives amélioreront également la manière dont l'information concernant l'effectif de la santé du Canada est recueillie, utilisée et échangée afin d'appuyer les employeurs du domaine de la santé et les gouvernements dans la planification de l'effectif de la santé à l'échelle du pays.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les provinces, les territoires et d'autres partenaires clés pour relever les défis concernant l'effectif de la santé. Dans les budgets de 2023 et de 2024, le gouvernement a donné les grandes lignes de son plan pour investir près de 200 milliards de dollars afin d'améliorer les soins de santé pour la population canadienne, ce qui inclut d'appuyer le personnel de la santé grâce au maintien en poste, au recrutement et à la planification.

Citations

« Travailler ensemble pour soutenir les travailleurs de la santé est essentiel pour les membres de la population canadienne qui reçoivent les soins dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. Grâce à ces initiatives visant à renforcer et soutenir l'effectif de la santé du Canada, notre gouvernement travaille à améliorer l'accès à des soins rapides et équitables, ainsi qu'à obtenir de meilleurs résultats en matière de santé pour les membres de la population canadienne. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé du Canada

« Notre gouvernement est déterminé à soutenir le personnel de la santé du Canada. Cet investissement permettra d'améliorer la planification et la recherche dans le but de favoriser une main-d'œuvre plus forte et en meilleure santé, qui pourra ainsi continuer d'offrir des soins de grande qualité à la population de tout le pays. »

Yasir Naqvi

Secrétaire parlementaire du ministre de la Santé

« Les travailleurs de la santé sont l'épine dorsale des soins de qualité pour la population canadienne. Voilà pourquoi le Canada entend fournir des soins de santé universels, en palliant les lacunes auxquelles les travailleurs de la santé essentiels sont confrontés dans notre système actuel. Les investissements d'aujourd'hui permettront d'assurer un avenir plus durable pour le personnel de santé et la population canadienne. »

L'honorable Ahmed Hussen

Ministre du Développement international

« Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Canada de son soutien continu du Registre national des médecins (RNM). Première base de données en son genre au Canada, le RNM comble un grand manque d'information en offrant un portrait unique des médecins titulaires d'un permis d'exercice indépendant de la médecine au Canada et dans le ou les territoires où ils exercent la médecine. Pour les patientes et les patients au Canada, ceci permet une mobilité accrue des médecins; les médecins seront ainsi plus facilement en mesure d'offrir des soins là où ils sont requis. »

Viren N. Naik (M.D., M. Éd., MBA, FRCPC), chef de la direction

Conseil médical du Canada

Faits en bref

Selon un rapport de février 2024 de l'initiative NosSoins, 6,5 millions de personnes au Canada, soit environ 22 % de la population adulte, n'ont pas de médecin de famille à l'heure actuelle. Le rapport État de la main-d'œuvre de la santé au Canada de 2022 confirme également une pénurie nationale de 60 000 infirmières autorisées et infirmiers autorisés. Le Canada prévoit une pénurie de 78 000 médecins d'ici 2031 et de 117 600 membres du personnel infirmier d'ici 2030.

prévoit une pénurie de 78 000 médecins d'ici de 117 600 membres du personnel infirmier d'ici 2030. Les fonds pour ce nouvel investissement en recherche proviennent des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), du Conseil de recherches en sciences humaines, du Partenariat canadien contre le cancer et du Michael Smith Health Research BC, qui est l'organisme britanno-colombien de recherche en santé. Il s'agit du plus important investissement en recherche sur l'effectif de la santé des IRSC, et les projets financés au moyen de ce programme s'alignent sur les principaux thèmes cernés par l'Évaluation des ressources humaines en santé de l'Académie canadienne des sciences de la santé, commandée par Santé Canada.

recherches en sciences humaines, du Partenariat canadien contre le cancer et du Michael Smith Health Research BC, qui est l'organisme britanno-colombien de recherche en santé. Il s'agit du plus important investissement en recherche sur l'effectif de la santé des IRSC, et les projets financés au moyen de ce programme s'alignent sur les principaux thèmes cernés par l'Évaluation des ressources humaines en santé de l'Académie canadienne des sciences de la santé, commandée par Santé Canada. Cette annonce s'inscrit dans le cadre des vastes efforts continus du gouvernement du Canada visant à soutenir les travailleuses et les travailleurs de la santé, notamment ce qui suit. Une déclaration fédérale, provinciale et territoriale sur le soutien au personnel de la santé du Canada qui décrit les mesures collaboratives en cours pour relever les défis liés aux travailleuses et aux travailleurs de la santé du Canada, notamment réduire le temps qu'il faut aux professionnels de la santé formés à l'étranger pour intégrer le marché du travail. L'accueil favorable de l'établissement d'Effectif de la santé Canada, un nouvel organisme indépendant qui travaille de près avec l'Institut canadien d'information sur la santé et l'ensemble des intervenants du système de santé pour améliorer la collecte et l'échange de données sur l'effectif de la santé, de même que pour échanger des solutions pratiques et innovantes. L'annonce d'une augmentation de 50 % du montant maximal d'exonération du remboursement de prêts d'études canadiens pour les médecins de famille, les résidentes et résidents en médecine familiale et les membres du personnel infirmier (infirmières, infirmiers, infirmières praticiennes et infirmiers praticiens) admissibles qui travaillent dans des collectivités rurales et éloignées ayant un accès limité aux services. Ce changement aidera environ 3 000 médecins et membres du personnel infirmier pendant la première année de mise en œuvre, et jusqu'à 8 000 médecins et membres du personnel infirmier par année d'ici 2032-2033. Un investissement pouvant atteindre 86 millions de dollars versés à 15 organisations de partout au Canada afin d'accroître la capacité de reconnaissance des titres de compétences pour environ 6 600 professionnels de la santé formés à l'étranger. Cet investissement permettra aux immigrants hautement instruits et qualifiés de voir leurs titres de compétences étrangers reconnus adéquatement. Un investissement de 3,5 millions de dollars sur cinq ans au Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada pour l'élaboration d'un plan national sur le bien-être de l'effectif de la santé afin d'améliorer le maintien en poste des travailleuses et des travailleurs de la santé. Des initiatives visant à aider les professionnels de la santé formés à l'étranger à mettre plus rapidement à profit leurs compétences au Canada, y compris l'octroi de 1,49 million de dollars au Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada afin d'élargir et d'accélérer la route d'évaluation par la pratique pour les médecins spécialisés diplômés à l'étranger, et de 500 000 $ au Conseil médical du Canada afin de mieux comprendre les obstacles aux programmes existants. Un plan, décrit dans le budget de 2023, visant à investir près de 200 milliards de dollars sur dix ans pour améliorer les soins de santé offerts à la population canadienne. Le tout premier lancement de la sélection par catégorie pour le système phare de gestion de l'immigration économique du Canada, Entrée express. La sélection par catégorie permet au Canada d'inviter les résidents permanents potentiels ayant une expérience de travail particulière, y compris dans le domaine de la santé, à présenter une demande. Un investissement de 2,4 millions de dollars dans l'Association canadienne des écoles de sciences infirmières à l'appui de la mise en œuvre et de l'évaluation d'un programme national de résidence pour les infirmières et les infirmiers qui vise à appuyer les infirmières et les infirmiers autorisés nouvellement diplômés en les aidant à bien gérer la transition entre le milieu scolaire et le milieu de travail grâce à des ateliers fondés sur les compétences et à du mentorat.



Produits connexes

Liens associés

SOURCE Santé Canada (SC)

Personnes-ressources : Matthew Kronberg, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Mark Holland, Ministre de la Santé, 343-552-5654, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Relations avec les médias, Instituts de recherche en santé du Canada, [email protected]; Olivia Batten, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Développement international, [email protected]; Service des relations avec les médias, Affaires mondiales Canada, [email protected]