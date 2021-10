Le financement sera utilisé pour continuer le développement du produit et accroître les efforts d'acquisition de clients.

MONTRÉAL, le 26 oct. 2021 /CNW/ - Crewdle , une jeune pousse montréalaise technologique spécialisée dans les communications pair-à-pair (P2P) en temps réel, est heureuse d'annoncer la clôture d'une ronde de financement de plus de deux millions de dollars, grâce au soutien significatif de membres investisseurs d'Anges Québec, de deux anges investisseurs indépendants et des cofondateurs.

Fondée en 2020 par les entrepreneurs montréalais Vincent Lamanna et Pierre Campeau, Crewdle vise à redéfinir les communications virtuelles en tirant parti des technologies pair-à-pair (P2P), offrant une solution de rechange intelligente aux plateformes de communication collaboratives utilisant des serveurs. La plateforme de vidéoconférence et d'appels vidéo est simple, confidentielle et verte ; respectueuse de l'environnement, la technologie de Crewdle permet d'économiser jusqu'à 1 kg de CO 2 et 12 litres d'eau potable par heure et par participant en évitant le recours à des serveurs. Crewdle est par ailleurs la toute première entreprise de sa catégorie au monde à être certifiée carboneutre.

Grâce à cet investissement de 2,15 M$ (portant le financement total à 3 millions de dollars depuis la fondation de l'entreprise), Crewdle entre dans une nouvelle étape de son développement et pourra accélérer les efforts de commercialisation du produit et se concentrer davantage sur l'acquisition de nouveaux clients.

« Nous sommes très heureux d'investir dans cette jeune pousse québécoise innovante et pensons que la technologie pair-à-pair peut changer la donne. La vitesse d'évolution de l'entreprise, qui vient à peine de souligner son premier anniversaire, l'intérêt déjà suscité par leur solution alternative sécuritaire et à faible empreinte carbone, et l'expertise et la détermination des cofondateurs Vincent Lamanna et Pierre Campeau, ont été des facteurs déterminants dans notre décision d'appuyer Crewdle et son équipe. Nous sommes convaincus que notre contribution aidera Crewdle à accélérer son développement et à projeter les communications vidéo pair-à-pair vers de nouveaux sommets », ont déclaré Michel Lozeau et Jean-Michel Texier, qui ont codirigé la ronde au nom de plus de 40 Anges investisseurs.

« Nous sommes fiers de tout le chemin parcouru depuis notre création, grâce au soutien de partenaires tels Anges Québec, et de nos investisseurs de la première heure. Cette extension du financement d'amorçage marque pour nous une étape stratégique importante dans la jeune vie de l'entreprise, en plus de venir confirmer l'importance de notre mission d'éliminer les serveurs au profit de la technologie pair-à-pair », a souligné Vincent Lamanna, président-directeur général de Crewdle. « Nous sommes ravis de l'intérêt que suscitent notre entreprise et sa technologie, et nous sommes reconnaissants de la confiance et du soutien démontrés par nos partenaires de cette ronde de financement. Ce nouvel élan nous offre l'occasion de concrétiser davantage notre vision de révolutionner l'industrie et, étape par étape, de prendre notre place de chef de file des communications virtuelles sans serveurs. »

« Nous croyons fermement que Crewdle est la solution par excellence pour les particuliers et les professionnels soucieux de la sécurité et de la confidentialité de leurs communications - pensons seulement aux professionnels des milieux juridique, comptable, ou des ressources humaines, pour n'en nommer que quelques-uns - et sommes très enthousiastes à l'idée de pouvoir faire rayonner davantage Crewdle auprès de cette clientèle et de leur offrir une expérience utilisateur optimale », a indiqué Pierre Campeau, chef de l'exploitation et de la direction financière de Crewdle. « Le produit de ce nouvel investissement servira donc à soutenir nos efforts de commercialisation et de déploiements en ce sens, mais également à faire grandir notre équipe. »

La plus récente version de Crewdle est offerte gratuitement avec une restriction au niveau du temps (durée maximale de 45 minutes) et de certaines fonctionnalités (p. ex. : enregistrement) ; des forfaits compétitifs sont également proposés pour les PME ou les particuliers. Crewdle est également offert par l'intermédiaire du catalogue réseau d'AppDirect et son vaste réseau de conseillers professionnels AppSmart . Crewdle fonctionne dans les fureteurs populaires sur ordinateurs de bureau et est optimisé pour Safari (iOS), et pour Chrome (Android). Crewdle s'intègre également à Google Agenda, au Calendrier Microsoft 365 Outlook et à Slack.

À propos de Crewdle

Crewdle développe des technologies distribuées extensibles qui transforment la façon dont les entreprises et les particuliers collaborent et se rencontrent à distance en offrant des outils de communication vidéo sécurisés, écologiques et simples à utiliser. Fondée en 2020 à Montréal, Crewdle prouve que les technologies de communication pair-à-pair (P2P) offrent un environnement sécurisé en supprimant les serveurs entre les utilisateurs lors des rencontres virtuelles. Le résultat est un écosystème numérique durable, davantage privé et confidentiel, et respectueux de l'environnement, fourni par la seule entreprise de vidéoconférence à être certifiée carboneutre.

À propos d'Anges Québec

Grâce à la force et à la diversité de son réseau, Anges Québec accompagne stratégiquement anges investisseurs et entrepreneurs passionnés et innovants dans leurs ambitions internationales. Fondée en 2008, l'organisation compte plus de 230 membres qui ont investi à ce jour plus de 113 millions dans plus de 150 entreprises québécoises à fort potentiel de croissance, positionnant l'organisation parmi les chefs de file de l'industrie du capital de risque au Québec.

