MONTRÉAL, le 22 sept. 2021 /CNW Telbec/ - EVAH Corp. (EVAH ou la société) a annoncé aujourd'hui que sa ronde de financement de série A de 20 millions de $ est en voie d'être complétée.

Plate-forme d'affaires et d'innovation dans le secteur de la santé animale, EVAH est une entreprise de biotechnologies spécialisée en développement de produits biologiques visant à protéger les animaux d'élevage des maladies bactériennes. Elle développe également des solutions axées sur le microbiome pour favoriser la croissance et des aliments médicamenteux contre les parasites.

Des acteurs reconnus de l'industrie mondiale de la santé animale investissent dans EVAH

Cette première ronde de financement de série A a suscité un vif intérêt de la part d'investisseurs du Canada, de l'Europe et des États-Unis qui partagent un intérêt marqué pour l'innovation et la durabilité de la chaîne alimentaire, visant à mieux nourrir la planète selon l'approche One Health des Nations-Unies.

Des groupes reconnus à l'échelle internationale se portent acquéreurs des premières tranches d'actions d'une valeur de 11,625 millions $. Parmi ceux-ci, notons le Groupe Jafaco Gestion, le groupe d'investissement du fondateur de Preval Ag, Grupo Fuertes, un important conglomérat espagnol composé de plus de 20 sociétés agroalimentaires et M.R.Capital et Investissements, le groupe de gestion de l'entrepreneur Martin Roberge. À ceux-ci s'ajoute un groupe d'investisseurs réunis au sein d'une société de personnes en commandite formée de fondateurs, de proches, d'amis et de collaborateurs.

« C'est avec beaucoup de fierté et de gratitude que nous annonçons aujourd'hui notre financement fructueux, ce qui nous permettra d'assurer le plein fonctionnement de nos activités commerciales et scientifiques au Québec et à l'Île-du-Prince-Édouard », a déclaré Michel Fortin, président et chef de la direction d'EVAH.

Le fort potentiel d'EVAH reconnu par le gouvernement du Québec

EVAH a également obtenu un prêt participatif de 4,950 millions $ du programme BioMed Propulsion du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec, dont l'objectif consiste à appuyer financièrement les entreprises du Québec à fort potentiel de croissance du secteur des sciences de la vie.

« Le soutien du gouvernement témoigne clairement de notre capacité à unifier notre équipe de scientifiques et de gestionnaires derrière notre mission en contexte de pandémie. Des engagements supplémentaires de 3 millions $, dont la conclusion est prévue au cours du quatrième trimestre de 2021, devraient porter notre financement total à 20 millions de dollars », a conclu Michel Fortin.

Une équipe expérimentée qui a connu de retentissants succès

Les membres de la direction et les ressources scientifiques d'EVAH font à nouveau équipe au terme d'une expérience fructueuse à Prevtec Microbia. Fondée en mai 2020, EVAH se compose actuellement de 18 employés, principalement des femmes hautement spécialisées œuvrant dans le domaine de la science. Ses quatre projets de recherche et développement auront une incidence positive sur trois régions : la zone agroalimentaire de Saint-Hyacinthe, la Cité de la Biotech de Laval ainsi que l'industrie de l'aquaculture de l'Île-du-Prince-Édouard. Grâce à son vaste réseau de contacts au sein de l'industrie de la santé animale au Canada et à l'étranger, l'équipe d'EVAH agira à titre d'ambassadeur de son secteur d'activités et en matière d'innovation scientifique.

À propos de l'approche One Health « une seule santé » des Nations-Unies

L'approche de santé globale, ou One Health, reconnaît le lien entre la santé des humains, des animaux et l'environnement. EVAH Corp contribue à soutenir la santé humaine à travers l'alimentation en contribuant à créer des solutions qui viennent réduire, voire éliminer les risques d'exposition de l'industrie agroalimentaire à des maladies animales. Une réduction des antibiotiques dans la chaîne alimentaire animale sera rendue possible grâce aux solutions développées par EVAH. www.fao.org/one-health/fr/

À propos de Groupe Jafaco Gestion

Fondé en 1984, Groupe Jafaco Gestion inc. est une société de gestion et d'investissements, ayant fondé Préval AG inc., un leader en production de veaux en Amérique du Nord qui regroupe 36 sociétés diversifiées du domaine agricole (veaux, bœufs, agneaux, grandes cultures, cultures maraîchères, traitement des grains) et emploie près de 1,200 personnes, dont une quarantaine à son siège social de Saint-Hyacinthe. Sa mission est d'accroître son statut de chef de file en agroalimentaire.

À propos de Grupo Fuertes

Grupo Fuertes est une société de portefeuille espagnole qui regroupe plus d'une vingtaine d'entreprises différentes œuvrant principalement dans le secteur agroalimentaire. Parmi celles-ci, mentionnons ElPozo Alimentación, chef de file de l'industrie de l'alimentation dont les produits se retrouvent dans huit ménages sur dix au pays, et Cefusa, société d'élevage de bétail appartenant à Grupo Fuertes. La société compte plus de 8 000 employés et son chiffre d'affaires s'élevait à 1 900 millions d'euros en 2020. Grâce à ce projet, Grupo Fuertes réitère son engagement envers la durabilité, l'innovation et l'intégration au sein des industries de l'alimentation et de la santé. www.grupofuertes.com

À propos d'EVAH Corp

À titre de vecteur d'innovation en matière de santé animale, EVAH est une entreprise canadienne de biotechnologie dotée d'une perspective mondiale qui préconise l'innovation pour un avenir meilleur. Son équipe de gestionnaires et de scientifiques mise sur l'acquisition et le développement de technologies et collabore avec des experts en recherche et développement pour porter ses solutions à l'étape de pré commercialisation. EVAH est positionnée pour réagir aux tendances mondiales dans le domaine de l'élevage d'animaux destinés à la consommation et pour cibler des marchés en pleine croissance. À cette fin, l'entreprise propose des solutions visant à accroître la productivité afin de nourrir la population de façon durable au moyen de techniques de production saines, tout en répondant à la demande des consommateurs pour des protéines sans antibiotiques. www.evahgroup.ca.

