Appui du gouvernement du Québec de 1,4 M$ - Termont Montréal devient le premier opérateur portuaire au monde à utiliser une flotte de véhicules entièrement hybrides

MONTRÉAL, le 9 sept. 2019 /CNW Telbec/ - LOGISTEC Corporation accueille avec joie le soutien financier du gouvernement du Québec qui accorde une aide financière pouvant atteindre 1,4 M$ à Termont Montréal, une coentreprise de LOGISTEC, pour la conversion de 57 tracteurs de terminal en véhicules hybrides diesels-électriques, utilisant la technologie arrêt-départ automatique. Grâce à ce soutien financier, Termont va devenir le premier opérateur portuaire au monde à convertir l'ensemble de sa flotte en véhicules hybrides et contribuera à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) au Port de Montréal.

« Grâce à notre esprit d'innovation et de persévérance, notre équipe se dote de nouveaux équipements pour assurer une meilleure gestion de notre empreinte environnementale. Et ce n'est qu'un début. L'électrification est un projet d'avenir important pour Termont et notre industrie. » Julien Dubreuil, Directeur général, Termont

Le ministre des Transports, M. François Bonnardel, et le député de Bourget et adjoint parlementaire du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Richard Campeau, en ont fait l'annonce vendredi dernier en présence des membres de Termont Montréal, de LOGISTEC Corporation et du Port de Montréal.

« En tant que partenaire clé de la chaîne d'approvisionnement au Port de Montréal et au Québec, notre équipe Termont est prête à aller toujours plus loin pour obtenir des résultats durables et profitables. C'est un effort constant qui demande de l'ouverture, de l'ingéniosité́ et de la collaboration. Il s'agit d'étapes importantes pour doter les prochaines générations d'un Québec plus vert et plus riche. Nous sommes heureux que le gouvernement du Québec soutienne nos efforts et très fiers de devenir le premier opérateur portuaire au monde à convertir l'ensemble de sa flotte en véhicules hybrides, contribuant ainsi de façon concrète à faire prospérer nos collectivités. » Madeleine Paquin, présidente du conseil de Terminal Termont inc., présidente de Termont Montréal inc., et présidente et chef de la direction de LOGISTEC Corporation

À propos de LOGISTEC

LOGISTEC Corporation, une société établie à Montréal, au Québec, fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles. LOGISTEC offre des services de manutention de vrac, de marchandises diverses et de conteneurs dans quelque 37 installations portuaires et 63 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien.

De plus, la société œuvre dans le secteur environnemental où elle offre à une clientèle industrielle et municipale, ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services de réhabilitation structurale sans tranchée de conduites d'eau souterraines, de gestion des matières réglementées, de restauration de sites, d'analyse de risques et de fabrication de boyaux tissés.

Les actions de LOGISTEC, société ouverte depuis 1969, sont inscrites à la Bourse de Toronto sous les symboles LGT.A et LGT.B. Pour plus d'information, veuillez visiter www.logistec.com.

