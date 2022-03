Appui de près de 260 000 $ à Location de motoneiges Haute-Matawinie pour favoriser son expansion

QUÉBEC, le 10 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'avoir soutenu, grâce à l'attribution d'une aide financière de 259 600 $, le projet d'expansion de l'offre de service et de développement de la forfaitisation de Voyage motoneige Québec, une division de l'entreprise Location de motoneiges Haute-Matawinie.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

L'aide financière provient du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique - volet 1 : Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme hivernal du ministère du Tourisme.

« La notoriété du Québec en tant que destination de choix pour les amateurs d'activités hivernales n'est plus à faire, notamment pour les motoneigistes, qui profitent d'un vaste réseau de sentiers balisés de qualité inégalée. D'ailleurs, ce sport attire de plus en plus d'Européens qui souhaitent découvrir la beauté de nos paysages enneigés. Je suis certaine que le projet de Location de motoneiges Haute-Matawinie, fière entreprise bertheloise, incitera les visiteurs de toutes provenances à prolonger leur séjour dans la région et à explorer encore davantage le Québec en mode hivernal. Bravo pour cette initiative! Elle dynamisera l'économie locale et celle des régions de Québec, de Charlevoix, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Gaspésie. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Cela fait près de trente ans que Location de motoneiges Haute-Matawinie permet aux touristes de découvrir les plaisirs de la randonnée en motoneige. Et nous continuons plus que jamais de favoriser le développement de cette belle activité en proposant de nouvelles régions et en diversifiant notre offre de location et de forfaits voyages. Depuis toujours, la sécurité est au cœur de nos préoccupations, et nous sommes fiers que nos guides soient formés GUIDE VHR. Notre entreprise est accréditée AEQ et elle se distingue en tant qu'organisation professionnelle en tourisme d'aventure au Québec. »

Xavier Biron, copropriétaire de Location de motoneiges Haute-Matawinie

Faits saillants :

En plus de la création d'un nouveau site Web avec module de réservation, ce projet permettra d'offrir des séjours multiactivités, incluant la motoneige, le véhicule côte à côte, le traîneau à chiens, la raquette et la pêche sur glace, dans les régions de Québec, de Charlevoix, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Gaspésie ainsi que d'acquérir :

le site Web consacré à la location, la banque de clients et le site de location de motoneiges de SM Sport;



45 motoneiges;



des vêtements pour les grands froids et de l'équipement de protection pour les clients;



deux camionnettes et une remorque fermée, qui serviront de véhicules d'assistance ainsi qu'au transport des motoneiges;



le bail de location situé à l'hôtel afin d'installer un enclos sécurisé pour les motoneiges;



des équipements informatiques, des logiciels et des mobiliers de bureau.

L'investissement du gouvernement du Québec stimulera l'économie des régions par la création d'emplois, l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des dépenses touristiques.

La Stratégie de mise en valeur du tourisme hivernal vise à faire du Québec l'une des principales destinations touristiques hivernales en misant sur le développement d'une offre variée d'activités permettant aux visiteurs de vivre une expérience totale de l'hiver.

