Appui de 50 000 $ pour bonifier l'expérience touristique de la Route des Sommets dans les Cantons-de-l'Est

QUÉBEC, le 7 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, est heureuse de souligner les réalisations de la Société de développement économique du Granit concernant la mise en valeur de la Route des Sommets. Ce projet, auquel le ministère du Tourisme a alloué une somme de 50 000 $, vise le développement et l'amélioration de zones d'accueil et la mise en place d'outils d'information et d'animation au long de la route.

Cette contribution gouvernementale a été accordée par l'entremise de la mesure Aide financière pour bonifier l'accueil et l'expérience des voyageurs sur les routes touristiques signalisées.

« Votre gouvernement est fier de soutenir l'initiative de la Société de développement économique du Granit. Les visiteurs pourront profiter au maximum de tout ce que la région a à leur offrir, grâce à l'une des routes touristiques les plus spectaculaires du Québec. La Route des Sommets suscite déjà l'intérêt de nombreux visiteurs, et je suis convaincue qu'ils seront heureux d'en apprendre davantage sur les différents sommets qu'ils atteindront au cours de leurs prochaines ascensions. C'est avec de telles initiatives que le Québec peut confirmer sa réputation de destination invitante et accueillante. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je suis ravi que ce projet se concrétise, car la mise en valeur de la Route des Sommets offrira aux visiteurs une expérience encore plus riche, dont ils se souviendront longtemps. En plein cœur de la première réserve internationale de ciel étoilé, entre lacs et montagnes, cette route permet de découvrir la beauté grandiose de l'Estrie. Je félicite les gestionnaires de la Société de développement économique du Granit, qui, par leurs initiatives structurantes, stimulent l'économie locale et font rayonner la région touristique des Cantons-de-l'Est. »

François Jacques, député de Mégantic

Faits saillants :

Le projet a permis d'aménager des haltes photo, comprenant des éléments signalétiques distinctifs, où il est possible d'admirer, en toute sécurité, les majestueux panoramas qu'offre la Route des Sommets.





Celle-ci est l'une des dix-huit routes officielles reconnues par le Programme de signalisation des routes et des circuits touristiques du gouvernement du Québec.





Ce programme d'aide financière a pris fin le 31 mars 2020.

Pour connaître l'ensemble des mesures mises en place pour soutenir l'industrie touristique, visitez Québec.ca.

