QUÉBEC, le 8 avril 2021 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, est heureuse d'annoncer l'attribution d'une aide financière de 5 millions de dollars à Air Tunilik afin de soutenir son projet d'expansion qui permettra d'assurer une meilleure desserte aérienne pour les touristes souhaitant se rendre dans le nord du Québec.

La ministre en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, et du président-directeur général d'Air Tunilik, M. Simon Contant. À la même occasion, les deux ministres ont annoncé un soutien de 8 millions de dollars pour la création d'un incubateur-accélérateur qui aura pour objectif de stimuler la réalisation de projets touristiques au nord du 49e parallèle.

Le projet d'Air Tunilik consiste à faire l'acquisition de plusieurs actifs de l'entreprise Location Air Saguenay, qui n'est plus en service depuis 2019, afin de maintenir les activités d'aviation de brousse et d'augmenter l'achalandage dans les régions du Nord-du-Québec et de la Côte-Nord. Il contribuera ainsi à la structuration de l'offre touristique en assurant le transport de touristes vers les pourvoiries et les attraits de ces régions.

L'aide financière est octroyée dans le cadre du Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT), géré par Investissement Québec. Plus précisément, une somme de 2 millions de dollars est accordée sous forme de subvention et un montant de 3 millions de dollars sous forme de prêt. Le coût total du projet est évalué à plus de 10 millions de dollars.

Citations :

« Je me réjouis de la réalisation de ce projet, qui aura des retombées positives pour l'industrie touristique de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec. Il permettra d'augmenter le nombre de visiteurs, de nuitées et de recettes touristiques en donnant accès à ces régions plus éloignées. Air Tunilik aura le potentiel d'amener de la clientèle aux entreprises existantes et aux entrepreneurs touristiques locaux qui bénéficieront de l'appui de l'incubateur-accélérateur de projets touristiques au nord du 49e parallèle. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour le développement touristique de ces régions! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Améliorer l'accès aux régions éloignées fait partie des priorités de notre gouvernement. C'est pourquoi je me réjouis de cet investissement, qui assurera un lien aérien avec les régions au nord du 49e parallèle. Ce projet est parfaitement cohérent avec le Plan nordique 2020-2023, qui vise notamment à soutenir le développement touristique afin que les communautés du nord bénéficient des retombées. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Je suis particulièrement heureux pour mes concitoyens de la région du Nord-du-Québec. Ils profiteront de la venue plus importante de touristes grâce à ce projet de développement d'Air Tunilik. Avoir une desserte aérienne fiable est essentiel pour le secteur touristique de cette région. Il s'agit d'une très bonne nouvelle pour l'essor économique de la région et du Québec! »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec

« Fort de plus de cinquante ans d'expérience en aviation et exploitant maintenant douze avions à flotteurs, sur skis et sur roues, Air Tunilik devient l'opérateur d'avions de brousse le plus important au Québec et l'un des plus importants en Amérique du Nord. Nos bases d'opérations couvrent l'ensemble du Moyen Nord québécois, de la Baie-James jusqu'à la Basse-Côte-Nord. Au fil des années, nous avons établi de nombreuses collaborations avec des pourvoyeurs, des villégiateurs ainsi que des communautés autochtones afin de rendre accessible le territoire québécois de façon sécuritaire à tous ceux qui souhaitent y accéder. »

Simon Contant, président-directeur général d'Air Tunilik

Faits saillants :

Voici quelques hydrobases utilisées par Air Tunilik : Manic-5, Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre , Natashquan , Wabush , Caniapiscau, Baie-Comeau , pourvoiries Mirage et Waskaganish . L'entreprise prévoit offrir ses services dans un rayon de 200 km autour des hydrobases.

, , , Caniapiscau, , pourvoiries Mirage et . L'entreprise prévoit offrir ses services dans un rayon de 200 km autour des hydrobases. Air Tunilik prévoit aménager de nouvelles hydrobases et avoir davantage d'aéronefs en activité, dans le but de faire passer son chiffre d'achalandage de 1 000 personnes en 2019 à plus de 13 000 en 2022. Ce projet d'expansion devrait aussi lui permettre de faire passer son nombre d'employés de 3 à 43 d'ici 2022.

Le PADAT, géré par Investissement Québec au nom du gouvernement du Québec, poursuit les objectifs suivants :

Encourager les investissements privés au profit du renouvellement de l'offre touristique au Québec.



Assurer la croissance des entreprises performantes du secteur touristique du Québec.



Stimuler l'économie des régions par la création d'emplois, l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company/tourismequ%C3%A9bec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Sandra O'Connor, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 514 820-0095, [email protected]; Elizabeth Lemay, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Tél. : 418 643-7295; Vincent Bolduc, Attaché politique et adjoint principal aux communications, Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme , Tél. : 418 643-5959, poste 3488; Simon Contant, Président-directeur général d'Air Tunilik, Tél. : 450 666-3718, [email protected]

Liens connexes

http://www.tourisme.gouv.qc.ca