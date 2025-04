Appui au secteur bioalimentaire québécois - Plus de 8 M$ pour soutenir l'achat local et le développement de nouveaux marchés

QUÉBEC, le 3 avril 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, annonce un soutien financier de 8,2 millions de dollars à trois organisations, soit Aliments du Québec (3,2 millions de dollars), le Groupe Export agroalimentaire (3 millions de dollars) et M361 (2 millions de dollars), afin de renforcer les initiatives qui favorisent l'achat local et le développement de nouveaux marchés. Cette somme permettra d'appuyer les entreprises bioalimentaires québécoises dans le contexte de l'incertitude commerciale actuelle.

Aliments du Québec

Aliments du Québec a pour mission d'encourager les consommateurs à acheter des aliments d'ici, tant dans le réseau de vente au détail que dans celui de l'hôtellerie, de la restauration et des institutions.

Rappelons qu'Aliments du Québec a reçu une subvention de 18,5 millions de dollars, pour les exercices financiers de 2023-2024 à 2025-2026, en vue de favoriser la mise en valeur de l'offre de produits bioalimentaires québécois ainsi que leur présence dans les différents réseaux de distribution.

L'aide additionnelle de 3,2 millions de dollars permettra d'accroître l'identification des aliments québécois et les actions promotionnelles sur les lieux de vente. L'objectif est de faciliter encore davantage la vie des consommateurs et l'identification des produits d'ici.

Cette subvention permettra également d'aider les entreprises à accroître leurs ventes sur le marché québécois.

Les modalités de l'aide offerte aux entreprises seront communiquées au cours des prochaines semaines par Aliments du Québec.

Groupe Export agroalimentaire

Groupe Export agroalimentaire regroupe une part importante des exportateurs bioalimentaires québécois et vise à favoriser le développement de leurs marchés extérieurs, qui sont essentiels à la croissance des entreprises du secteur bioalimentaire.

L'aide supplémentaire de 3 millions de dollars vient s'ajouter à la subvention de 14 millions de dollars octroyée à l'organisme en 2024. Elle permettra d'appuyer les exportateurs dans la diversification de leurs marchés extérieurs.

Les modalités de l'aide offerte aux entreprises seront communiquées au cours des prochaines semaines par le Groupe Export.

M361

L'aide additionnelle de 2 millions de dollars s'ajoute à la somme de 2,15 millions de dollars accordée dans le cadre d'une entente de partenariat pour les exercices financiers de 2022-2023 à 2024-2025.

Cette bonification permettra d'accompagner et de soutenir davantage d'écoles dans la réalisation de projets structurants liés à une alimentation saine, locale et durable dans les établissements scolaires publics au Québec.

Cette aide s'inscrit dans la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois, qui vise à inciter les institutions publiques du Québec à s'engager à s'approvisionner en aliments locaux.

Le dernier appel de projets de M361 a connu un grand succès : 110 écoles ont reçu un financement, portant ainsi à 163 le nombre d'écoles publiques soutenues pour qu'elles se dotent d'une cible d'achat local.

Les projets réalisés ont permis de donner accès à davantage de choix alimentaires locaux et sains à plus de 82 000 élèves québécois.

Citations

« Je suis heureux de ce soutien qui contribuera à diversifier nos marchés extérieurs et à accroître notre autonomie alimentaire. Plus que jamais, nous devons valoriser les produits d'ici auprès des consommateurs québécois dans les points de vente et au sein de nos institutions publiques. Avec cette annonce, votre gouvernement pose un geste concret pour protéger nos entreprises, nos travailleurs et l'économie de l'ensemble de nos régions. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Aliments du Québec remercie le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour sa confiance et son soutien envers nos actions. Dans le contexte actuel, ce financement supplémentaire nous permettra d'intensifier notre impact : faire rayonner les aliments d'ici et encourager les consommateurs à les choisir au quotidien. Nos marques de certification - Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec ainsi que leurs déclinaisons bio - sont plus que jamais des repères fiables pour guider les Québécois vers l'achat local. Concrètement, cet appui nous aidera à soutenir davantage nos adhérents et à accentuer nos efforts pour identifier les aliments d'ici en épicerie, là où se prennent les décisions d'achat. »

Isabelle Roy, directrice générale d'Aliments du Québec

« La diversification des marchés d'exportation va au-delà d'une vision que nous transmettons aux entreprises. Elle est devenue une nécessité et nous avons constaté un engouement accru au cours des dernières semaines. C'est pourquoi le Groupe Export accueille l'annonce du ministre Lamontagne avec beaucoup d'enthousiasme. Cette somme nous permettra d'appuyer les entreprises dans leurs efforts pour développer de nouveaux marchés. La diversification des exportations s'accompagne souvent d'une complexité accrue, il est donc essentiel que les entreprises soient stimulées et adéquatement soutenues dans leurs projets. »

Martin Lavoie, président-directeur général du Groupe Export agroalimentaire

« Ces investissements permettront aux établissements scolaires publics du Québec de se tourner plus facilement vers des producteurs et des fournisseurs de proximité. En plus de favoriser l'achat local, les projets réalisés contribuent à l'amélioration de la littératie alimentaire des jeunes et à leur éveil quant à l'origine des aliments qu'ils consomment. Résultat : une plus grande autonomie alimentaire et des jeunes qui développent de saines habitudes qui les suivront toute leur vie. Notre mission chez M361, c'est d'influencer les normes sociales afin d'améliorer la qualité de vie des Québécois et des Québécoises. Et soutenir l'achat local s'inscrit pleinement dans cet engagement! »

Frédéric Therrien, directeur général de M361

