Appui à la recherche pour l'amélioration des puits et des services d'eau dans le village d'Alma

ALMA, NB, le 26 août 2019 /CNW/ - Il est essentiel d'investir dans des infrastructures modernes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées pour que les Canadiens et leurs familles aient accès à des services fiables qui répondent aux besoins des collectivités dynamiques tout en créant de bons emplois qui favorisent la croissance de la classe moyenne.

Aujourd'hui, Alaina Lockhart, secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie et députée de Fundy Royal, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, l'honorable Andrea Anderson-Mason, ministre de la Justice, procureure générale et ministre responsable de la Société de développement régional, et Kirstin H. Shortt, mairesse du village d'Alma, ont annoncé des investissements dans la recherche et la planification visant l'aménagement d'un nouveau puits municipal à Alma.

Le projet comprend une évaluation du site, un forage préliminaire, des essais hydrauliques et une étude d'impact sur l'environnement afin de déterminer la capacité de la municipalité à soutenir un puits d'eau supplémentaire et un système d'aqueduc amélioré dans le village.

Un puits supplémentaire fournirait aux résidents, aux entreprises et aux visiteurs une eau de meilleure qualité et un approvisionnement en eau constant et fiable, tout en augmentant la capacité et en accommodant une population croissante.

Le gouvernement du Canada investit plus de 250 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet des collectivités rurales et nordiques du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick versera plus de 139 000 $ et le village d'Alma, plus de 28 000 $.

L'annonce d'aujourd'hui a également mis en lumière l'investissement du gouvernement du Canada dans les corridors commerciaux de ressources stratégiques du Nouveau-Brunswick, annoncé le 14 août 2019. Ce projet consiste à remplacer 14 ponts et ponceaux situés sur neuf routes collectrices et autoroutes de la province. Grâce aux améliorations, les routes pourront supporter le poids total des camions (62 500 kg), ce qui permettra ainsi au Nouveau-Brunswick de demeurer concurrentiel sur le plan économique.

Citations

« Assurer un approvisionnement suffisant en eau potable est non seulement une nécessité pour les résidents, mais aussi la clé de la croissance économique future dans la région. Le défi d'Alma de trouver de l'eau potable a contribué à façonner notre programme fédéral d'infrastructure afin de mieux servir les collectivités rurales partout au pays. Je félicite le village d'Alma pour son dévouement et son engagement à travailler avec nous pour y arriver. »

Alaina Lockhart, secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie et députée de Fundy Royal, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne

« La capacité d'avoir accès à de l'eau potable propre et salubre est essentielle pour nos collectivités. Notre investissement nous rapproche un peu plus de l'aménagement d'un puits supplémentaire et d'un réseau de distribution d'eau amélioré pour les résidents et les entreprises du village d'Alma. »

Andrea Anderson-Mason, ministre de la Justice, procureure générale et ministre responsable de la Société de développement régional

« Alma a reçu un nouveau souffle de vie, et les portes de notre croissance économique ont été ouvertes. Après 7 ans de travail avec de nombreux fonctionnaires et représentants du gouvernement et des heures de négociations, nous sommes maintenant récompensés par l'accès à une source d'eau essentielle. Notre gratitude envers nos gouvernements actuels, tant fédéral que provincial, est profonde. »

Kirstin H. Shortt, mairesse du village d'Alma

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 26,9 milliards de dollars appuient des projets visant les infrastructures vertes, ce qui comprend 5 milliards de dollars disponibles pour des investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, qui vise à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de la classe moyenne dans les régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, qui vise à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de la classe moyenne dans les régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Ces investissements complètent la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial visant à stimuler la croissance économique dans la région dans le cadre de cinq secteurs prioritaires :

main-d'œuvre qualifiée/immigration;



innovation;



croissance propre et changements climatiques;



commerce et investissement;



infrastructures.

Liens connexes

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/map

Investissements fédéraux dans les infrastructures du Nouveau-Brunswick :

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/nb-fra.html

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural :

https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

Stratégie de croissance pour l'Atlantique :

http://www.acoa-apeca.gc.ca/ags-sca/fra/croissance-atlantique.html

Les commerçants et les résidents bénéficieront de la réfection de la chaussée des routes du Nouveau-Brunswick, car les voies de transport seront plus sécuritaires et plus efficaces : https://www.canada.ca/fr/bureau-infrastructure/nouvelles/2019/08/les-commercants-et-les-residents-beneficieront-de-la-refection-de-la-chaussee-des-routes-du-nouveau-brunswick-car-les-voies-de-transport-seront-plu.html

Site Web : Infrastructure Canada

Renseignements: Ann-Clara Vaillancourt, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-697-3778, ann-clara.vaillancourt@canada.ca; Bruce Macfarlane, Directeur des Communications, Société de développement régional, 506-444-4583, Bruce.macfarlane@gnb.ca; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, infc.media.infc@canada.ca

