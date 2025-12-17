EDMONTON, AB, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Le 16 décembre 2025 à 16 h 30, la détenue Charmaine Louis-Crier a été appréhendée par le service de police d'Edmonton et les membres de l'Équipe de soutien à l'arrestation des fugitifs des shérifs de l'Alberta.

La personne était en liberté illégale de la Maison de ressourcement Buffalo Sage, un pavillon de ressourcement à niveau de sécurité minimale relevant de l'article 81 et géré par Native Counselling Service of Alberta, depuis le 9 décembre 2025.

Native Counselling Service of Alberta et le Service correctionnel du Canada mènent une enquête sur les circonstances entourant cet incident.

La sécurité des établissements, du personnel et de la population demeure la priorité absolue des responsables des opérations du système correctionnel fédéral et Native Counselling Service of Alberta.

