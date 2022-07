Appels d'offres visant 300 MW d'électricité produite à partir de source éolienne et 480 MW d'électricité produite à partir de sources renouvelables : Hydro-Québec procédera à l'analyse de 24 soumissions totalisant 4 205 MW

MONTRÉAL, le 28 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de ses activités de distribution d'électricité, Hydro-Québec a procédé à l'ouverture publique des soumissions relatives aux appels d'offres lancés le 13 décembre 2021 visant l'achat de deux blocs d'électricité distincts de 300 MW d'électricité de source éolienne et 480 MW d'électricité de sources renouvelables.

Ainsi, tout confondu, 27 soumissions ont été reçues, dont 3 ont été rejetées à l'ouverture. Hydro-Québec procédera à l'analyse de 24 soumissions totalisant 4 205,3 MW. Elles sont réparties comme suit :

11 soumissions dans le cadre de l'appel d'offres pour l'acquisition de 300 MW d'électricité de source éolienne, totalisant 2 103,6 MW ;

13 soumissions dans le cadre de l'appel d'offres pour l'acquisition de 480 MW d'électricité de sources renouvelables, totalisant 2 101,6 MW.

Au cours des prochains mois, Hydro-Québec procédera à l'évaluation des soumissions et communiquera le résultat des soumissions retenues au terme du processus d'analyse. Une fois signés, les contrats devront être approuvés par la Régie de l'énergie, et les promoteurs auront la responsabilité d'obtenir les autorisations et permis requis. Les livraisons d'électricité doivent commencer au plus tard le 1er décembre 2026.

Depuis le lancement des appels d'offres, Hydro-Québec a travaillé avec la firme Raymond Chabot Grant Thornton dans le cadre de l'application de la procédure d'appel d'offres et d'octroi pour les achats d'électricité et dans le processus d'évaluation des soumissions.

Liste des soumissions (300 MW)

Liste des soumissions (480 MW)

Des renseignements additionnels sont disponibles sur le site Web d'Hydro-Québec

