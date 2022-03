Appellations réservées et termes valorisants - UN NOUVEAU TERME VALORISANT POUR LE FROMAGE FERMIER

QUÉBEC, le 29 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, annonce la reconnaissance du tout premier terme valorisant « Fromage fermier ». Cette nouveauté permettra de définir encore plus clairement la personnalité culinaire du Québec, qui fait notre fierté, de mieux faire connaître le goût exquis de nos fromages spécialisés et d'en faire profiter davantage le consommateur.

Comme il est prévu dans la Norme pour le terme valorisant fromage fermier, le terme « Fromage fermier » est réservé à un fromage fabriqué et affiné sur le site d'exploitation de la fromagerie par un fromager producteur agricole. Le fromage ne contient que le lait du troupeau élevé sur les lieux de l'exploitation et il est fabriqué selon des techniques traditionnelles non automatisées ou propres au fromager producteur agricole.

Élaborée par l'Association des fromagers artisans du Québec et le Conseil des industriels laitiers du Québec (CILQ), la Norme est dorénavant utilisée pour encadrer les produits qui peuvent utiliser cette dénomination. La désignation d'un terme valorisant comme « Fromage fermier » s'inscrit dans la Politique bioalimentaire 2018-2025 -- Alimenter notre monde, notamment en promouvant et en valorisant les produits bioalimentaires d'ici.

« Je tiens à remercier tous les intervenants qui ont permis la reconnaissance du terme valorisant "Fromage fermier", dont les fromagers qui ont conçu la Norme. Encore une fois, cette désignation permet de démontrer que notre patrimoine gastronomique n'a rien à envier au reste du monde. Les consommateurs désireux d'encourager les artisans-fromagers pourront dorénavant rechercher ce terme valorisant sur leurs produits préférés. C'est sans contredit un gage de qualité et de goût exceptionnel, et j'invite les Québécois et les Québécoises à rechercher des produits certifiés "Fromage fermier" dans les prochains mois. J'encourage aussi tous les producteurs-transformateurs admissibles à faire certifier leurs créations! »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Dans une circonscription rurale comme celle de Bellechasse, chaque initiative destinée à mieux faire connaître et reconnaître la qualité et la singularité de certains produits fabriqués selon des normes artisanales éprouvées par des producteurs agricoles passionnés est la bienvenue. Ainsi, en distinguant certains fromages issus du terroir, le terme valorisant "Fromage fermier" contribuera à la renommée des régions et à la vitalité des territoires. J'invite mes concitoyennes et concitoyens à rechercher cette inscription. »

Mme Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse

« Nous accueillons avec enthousiasme l'autorisation du terme valorisant "Fromage fermier". Ce projet n'aurait pu voir le jour sans l'apport essentiel du Conseil des industriels laitiers du Québec et des producteurs-transformateurs. Un repère de confiance comme ce terme valorisant, ou toute autre appellation réservée, contribue à augmenter la demande pour les produits d'ici. Ce sont des outils qui jouent un rôle essentiel pour diversifier notre agriculture et dynamiser l'économie de nos régions. Nous invitons les consommateurs et les producteurs à se rassembler autour de cette nouvelle occasion de célébrer notre goût distinctif, notre expertise et notre créativité à travers un produit authentiquement "nous". »

Mme Marie-Josée Gouin, présidente-directrice générale du Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV)

« C'est avec grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui cette annonce du ministre Lamontagne. Le terme valorisant "Fromage fermier" permettra à des producteurs-transformateurs bien de chez nous de faire valoir leurs produits uniques auprès des consommateurs. Nous sommes fiers d'être l'organisme responsable qui pilote ce dossier d'envergure pour notre industrie. Le CILQ est heureux de collaborer dans ce dossier comportant des producteurs-transformateurs de tous les types de lait que l'on retrouve au Québec. En collaboration avec nos partenaires, nous nous assurerons du rayonnement et de la pérennité de ce projet. »

M. Charles Langlois, président-directeur général du Conseil des industriels laitiers du Québec

La recommandation favorable pour l'utilisation du terme valorisant « Fromage fermier » fait suite à la démarche d'autorisation d'un terme valorisant que l'Association des fromagers artisans du Québec a entreprise auprès du CARTV.

Afin de s'assurer qu'un règlement de terme valorisant est conforme à l'intérêt général et ne soulève aucune objection majeure, le projet de norme « Fromage fermier » a fait l'objet de deux consultations publiques : l'une menée par le CARTV du 12 juin au 18 août 2017, comme prévu dans la Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants, l'autre menée par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du 5 mai au 19 juin 2021.

Les termes valorisants déterminent une caractéristique particulière d'un produit, généralement liée à une méthode de production ou de préparation, et recherchée par le consommateur. Ils permettent d'encourager les producteurs et les transformateurs qui n'hésitent pas à se distinguer en produisant des aliments différents. C'est un excellent moyen de rendre leurs produits distinctifs. Le système des appellations réservées et des termes valorisants favorise le développement des marchés, le développement durable et le développement régional, en plus de guider le consommateur dans ses achats.

Un organisme de certification agréé par le CARTV doit certifier conformes les produits qui peuvent être désignés par un terme valorisant.

https://cartv.gouv.qc.ca/

