Appel urgent aux dons d'appareils électroniques pour soutenir les organismes de bienfaisance du Québec

L'Electronic Recycling Association encourage les entreprises et les citoyens à contribuer à réduire la fracture numérique

QUÉBEC, le 8 avril 2026 /CNW/ - L'Electronic Recycling Association (ERA) lance un appel urgent aux entreprises et aux citoyens de partout au Québec afin de faire don de leurs appareils électroniques excédentaires ou inutilisés, notamment des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, des tablettes et des téléphones mobiles. Un nombre croissant d'organismes de bienfaisance figure actuellement sur la liste d'attente de l'ERA et ne peut offrir des services essentiels en raison d'un accès limité à une technologie fiable.

En tant qu'organisme national à but non lucratif, l'ERA s'engage à réduire les déchets électroniques tout en favorisant l'inclusion numérique. Grâce à ses programmes de remise à neuf et de réutilisation, l'ERA traite de manière sécurisée les appareils donnés et les redistribue à des organismes de bienfaisance, des écoles et des organisations communautaires partout au Canada.

Plusieurs organismes québécois ont actuellement un besoin urgent de soutien technologique, notamment :

Maison des jeunes de Laval-Ouest

Corporation d'Éducation Jeunesse

Action Réfugiés Montréal

Centre de soir Denise-Massé

Richelieu Respite

Centre de pédiatrie sociale des Appalaches

« Ces organismes offrent des services essentiels au sein de leurs communautés ; toutefois, sans accès à des technologies fonctionnelles, leur capacité d'intervention est considérablement limitée », a déclaré Bojan Paduh, fondateur et président de l'Electronic Recycling Association. « Chaque appareil donné contribue directement à réduire la fracture numérique et à renforcer les réseaux de soutien communautaire. »

Les entreprises et les particuliers du Québec sont invités à participer en organisant une collecte gratuite via le site web de l'ERA ou en déposant leurs appareils au dépôt de Montréal :

Dépôt ERA Québec

130, boulevard Saint-Joseph, bureau 160

Lachine (QC) H8S 2L3

Téléphone : 514-312-6735

Tous les équipements donnés font l'objet d'un effacement sécurisé des données conformément à des processus certifiés ISO, avant leur remise à neuf et leur redistribution. Les appareils qui ne peuvent pas être réutilisés sont recyclés de manière responsable afin de réduire leur impact environnemental.

En faisant don de leurs appareils électroniques excédentaires, les entreprises et les citoyens du Québec contribuent directement à soutenir les organismes locaux, à améliorer l'accès au numérique et à promouvoir la durabilité environnementale.

SOURCE Electronic Recycling Association

Contact média : Sally Tran, Electronic Recycling Association, Courriel : [email protected], Téléphone : 514-307-2464