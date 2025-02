Appel de projets - Montréal lance un appel de projets dans le cadre de la relance du Quartier lati

MONTRÉAL, le 28 févr. 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal lance un appel de projets pour le Quartier latin qui vise à soutenir des initiatives innovantes, ancrées dans l'identité de ce lieu historique. Les projets contribueront à redonner tout son éclat au Quartier latin, et à en faire un espace vibrant et incontournable.

À la fois carrefour du savoir, pôle culturel et économique, et milieu de vie dynamique, le Quartier latin se distingue par son effervescence étudiante et son attractivité touristique. Reconnu comme un pilier de la francophonie montréalaise, il incarne un lieu de rencontres, d'échanges et de créativité. Ce quartier emblématique de la métropole fait face à des défis et sa relance est une priorité pour la Ville de Montréal et l'ensemble des acteurs du territoire.

En lançant cet appel de projets dans le cadre de la Stratégie centre-ville, la Ville de Montréal souhaite soutenir des initiatives culturelles à fort impact qui contribueront à la revitalisation du Quartier latin.

Doté d'une enveloppe de 750 000 $, l'appel de projets permettra de financer des initiatives jusqu'à un maximum de 250 000 $.

Les projets proposés devront s'inscrire dans un minimum de trois des objectifs suivants :

Affirmer l'identité du Quartier latin

Dynamiser l'achalandage et l'activité commerciale

Renforcer les synergies entre les différents acteurs du quartier

Soutenir la créativité et l'innovation

Améliorer l'expérience des personnes fréquentant le quartier

Encourager une cohabitation harmonieuse

Citations

« Cet appel de projets est une démonstration supplémentaire de l'ambition de notre administration pour dynamiser et soutenir le développement du Quartier latin. Il s'ajoute à une série d'actions ambitieuses, telles que le développement de l'îlot voyageur, l'arrivée de la Maison de la chanson et de la musique du Québec, de l'École nationale de l'humour, ou de l'animation du parc Émilie-Gamelin. La Ville et ses partenaires sont pleinement mobilisés pour développer des projets concrets qui favoriseront l'achalandage commercial, la vitalité culturelle, le sentiment de sécurité et tout l'essor du quartier », a souligné la mairesse de Montréal et de l'arrondissement Ville-Marie, Valérie Plante.

« La plus grande richesse du Quartier latin, c'est la vitalité et l'engagement des nombreux partenaires qui y sont établis. Grâce à l'impulsion des grandes institutions culturelles et d'enseignement, des commerçants, des organismes de la société civile et des Montréalaises et Montréalais qui le vivent au quotidien, le Quartier latin est toujours en mouvement. L'appel de projets que nous annonçons aujourd'hui permettra de financer des initiatives concrètes, innovantes, portées par ces partenaires. Ce sera au tour de la Ville de leur donner l'impulsion nécessaire pour concrétiser leurs plus grandes ambitions », a déclaré Robert Beaudry, responsable de l'itinérance et de l'urbanisme au comité exécutif de la Ville de Montréal et conseiller de ville dans le district Saint-Jacques.

Pour plus d'informations, nous vous invitons à visiter montreal.ca.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]