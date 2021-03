Appel de projets - Investissement de 6,5 M$ pour soutenir et favoriser la pratique d'activités physiques en milieu de travail

QUÉBEC, le 15 mars 2021 /CNW Telbec/ - Pour soutenir les entreprises et favoriser la pratique régulière d'activités physiques sur les lieux de travail, la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, a annoncé aujourd'hui, en compagnie de son collègue le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, un investissement de 6,5 millions de dollars dans le cadre du troisième appel de projets du Programme d'aide financière aux entreprises en matière d'activités physiques (PAFEMAP) 2019-2023.

Les entreprises désireuses de permettre à leurs employées et employés d'être actifs sur leur lieu de travail ont jusqu'au 15 mai pour soumettre un projet. Les projets soumis peuvent se décliner en trois volets, soit l'aménagement d'installations sportives sur le lieu de travail, l'achat de matériel et d'équipement ainsi que l'organisation d'activités physiques et la promotion de celles-ci.

« Ce programme, en place depuis l'année financière 2019-2020, a déjà permis à de nombreux employeurs et travailleurs de mesurer les bienfaits de l'activité physique en milieu de travail. Amélioration de la productivité de la main-d'œuvre, amélioration du climat de travail, attraction et fidélisation des meilleures ressources et gains pour la santé physique et psychologique du personnel ne sont que quelques-uns des bienfaits de la pratique d'activités physiques en milieu de travail. Je suis convaincue que ces bienfaits se répercutent aussi sur la qualité de vie personnelle. Plus que jamais, les Québécoises et Québécois ont besoin de bouger afin de préserver leur forme physique et mentale. Je suis ravie que ce nouvel appel de projets permette à de nouvelles entreprises de bénéficier de ce programme. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Rappelons que ce programme vise à soutenir tous projets de sensibilisation, de promotion ou d'éducation favorisant l'engagement de l'ensemble du personnel d'une entreprise à la pratique régulière d'activités physiques. Il offre, entre autres, la possibilité de réaliser des activités à la fois attrayantes et attractives, et ce, notamment en mode virtuel. Dans le contexte actuel de crise sanitaire, ce programme est donc plus que jamais essentiel! Le bien-être en milieu de travail a en effet de nombreuses vertus. Il favorise non seulement l'épanouissement du personnel, mais aussi l'atteinte des objectifs de l'entreprise. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Pour les années financières 2019- 2020 et 2020-2021, un total de 565 demandes ont été reçues dans le cadre du PAFEMAP. De ce nombre, 326 projets ont été soutenus pour un montant total de plus de 8,25 M$.

Outre le PAFEMAP, le gouvernement soutient d'autres initiatives qui favorisent la promotion de la pratique régulière d'activités physiques en milieu de travail, notamment :

la plateforme Web Actiz, qui fait la promotion de la pratique régulière d'activités physiques auprès des entreprises. Actiz propose des outils aux PME québécoises pour les aider à mettre en place des mesures organisationnelles favorables à la pratique régulière d'activités physiques contribuant à améliorer la santé et le bien-être de leurs employés;



la publication d'un avis du Comité scientifique de Kino-Québec (L'activité physique au travail : des bienfaits pour tous).

